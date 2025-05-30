Как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность на фоне падения морального духа? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Вооруженные столкновения произошли на границе Афганистана и Пакистана
В афганском Гильменде вооруженные силы Пакистана и бойцы движения «Талибан*» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) вступили в вооруженные столкновения, сообщает Al Arabiya.
Бои начались на фоне строительства КПП в Пакистане, передает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2024 года на пакистано-афганской границе произошли вооруженные столкновения. В сентябре афганские и пакистанские силы вступили в бой вдоль линии Дюранда, которую Кабул не признает официальной границей между Афганистаном и Пакистаном.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ