Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Ле Пен пообещала ликвидировать дипслужбу Евросоюза
Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в случае победы на выборах намерена ликвидировать или кардинально сократить структуру Европейской службы внешних действий.
В случае победы на президентских выборах 2027 года Марин Ле Пен планирует ликвидировать или кардинально сократить структуру Европейской службы внешних действий во главе с Каей Каллас. Соратники политика считают работу ведомства неэффективным дублированием дипломатии суверенных государств, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
«Дело в том, что полезность Каллас весьма ограничена, и она дублирует дипломатическую деятельность стран-членов. Никто не признает ее легитимность, в частности ни США, ни Китай», – отметил советник лидера «Национального объединения» Жордана Барделла Шарль-Анри Галлуа.
Внутри французской партии также назвали европейскую дипломатическую службу пустой тратой денег налогоплательщиков. Ключевой точкой расхождения между Ле Пен и Каллас остается подход к украинскому кризису.
Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 18 апреля 2027 года. Опросы общественного мнения называют Ле Пен фаворитом первого тура, однако ее участие может оказаться под вопросом из-за возможного отрицательного решения суда по делу о парламентских ассистентах.
Кандидат в президенты Франции от партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон заявил о намерении вывести республику из Североатлантического альянса в случае своей победы на выборах.
В прошлом месяце издание Politico отметило рост шансов лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен на победу в выборах из-за массовых грабежей и беспорядков. Кандидат в президенты Франции назвала присоединение Украины к Европейскому союзу экономическим самоубийством для стран объединения.
Политик заявила о потере главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен доверия многих европейских правительств.