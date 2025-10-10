Tolo news: Дрон уничтожил лидера пакистанских талибов в Кабуле

Tекст: Антон Антонов

Нападение произошло вечером в четверг на перекрестке Абдул Хак, Land Cruiser был атакован с воздуха и сгорел. «Представитель правительства подтвердил факт взрыва, но отказался предоставить подробности», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Tolo news.

Сообщается, что в городе произошли два взрыва, один из которых стал результатом атаки с использованием беспилотника. По словам очевидцев, после удара беспилотный летательный аппарат еще несколько минут кружил над районом. Неофициальные пакистанские СМИ заявляют, что удар был нанесен «этой страной». Афганские власти категорически отрицают какую-либо поддержку группировки в Пакистане.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Афганистана прогремели взрывы. Местные жители сообщили о звуках стрельбы в городе. В соцсетях заявили о возможных авиаударах.