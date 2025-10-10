Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
Tolo news: Дрон уничтожил лидера пакистанских талибов в Кабуле
В Кабуле в результате атаки беспилотника был уничтожен автомобиль Land Cruiser, в котором находился лидер пакистанских талибов (Организация «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Нур Вали Махсуд, сообщает Tolo news.
Нападение произошло вечером в четверг на перекрестке Абдул Хак, Land Cruiser был атакован с воздуха и сгорел. «Представитель правительства подтвердил факт взрыва, но отказался предоставить подробности», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Tolo news.
Сообщается, что в городе произошли два взрыва, один из которых стал результатом атаки с использованием беспилотника. По словам очевидцев, после удара беспилотный летательный аппарат еще несколько минут кружил над районом. Неофициальные пакистанские СМИ заявляют, что удар был нанесен «этой страной». Афганские власти категорически отрицают какую-либо поддержку группировки в Пакистане.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Афганистана прогремели взрывы. Местные жители сообщили о звуках стрельбы в городе. В соцсетях заявили о возможных авиаударах.