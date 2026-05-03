Рейтинг правящей коалиции Германии упал почти на семь процентных пунктов за год
Уровень поддержки правящей коалиции Германии, включающей блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), за год снизился почти на семь процентных пунктов, пишет Bild со ссылкой на результаты опроса института INSA.
Спустя год после формирования правительства популярность блока ХДС/ХСС упала с 28,5% до 24%, а СДПГ – с 16,4% до 14%. В результате суммарный рейтинг правящей «черно-красной» коалиции снизился почти на семь процентных пунктов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
На фоне падения доверия к правительству растут рейтинги оппозиции. Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) увеличила поддержку до 28%, прибавив около семи пунктов. Показатели «Левой партии» выросли до 11%, а «Зеленых» – до 13%. Партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» и Свободная демократическая партия (СвДП) остались на уровне 3% и не прошли бы в парламент на выборах.
Глава INSA Херман Бинкерт отметил: «При сохранении отказа от сотрудничества с АдГ формирование правительства при участии нынешних правительственных партий стало бы возможным только в формате трехпартийных коалиций: с участием «Зеленых» или «Левых». Опрос проводился среди 1207 респондентов, погрешность составляет 2,9%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер Христианско-демократического союза и канцлер Германии Фридрих Мерц в первый раз занял последнее место в рейтинге популярности политических деятелей Германии, потеряв поддержку даже среди собственных сторонников.