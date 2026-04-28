  Политолог объяснила отказ депутатов Рады брать ответственность за уступку территорий
    Как США наживаются на войне на Ближнем Востоке
    На Украине сочли слова Мерца ультиматумом о сдаче территорий
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Франция воюет с Россией в Африке руками украинцев

    «Сирийский сценарий» в Мали не сорван, а лишь отложен. А следом Франция и Запад попытаются отыграться за проигрыш России в соседних Буркина-Фасо, Нигере, ЦАР. В этом уже можно не сомневаться.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Слухи о смерти «мягкой силы» явно преувеличены

    Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем России нужна Индонезия

    Индонезия была поставлена Трампом в ситуацию выбора: сохранить лояльность США, но скатиться в экономический кризис, или договориться с Россией. Индонезия выбрала второе. Теперь ее примеру могут последовать и другие страны.

    28 апреля 2026, 10:11 • Новости дня

    Мерц заявил об «унижении» США на переговорах с Ираном

    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об унижении США иранскими лидерами.

    Канцлер Фридрих Мерц заявил: «США унижаются иранскими лидерами», передает Bloomberg.

    Политик отметил, что президент США с трудом пытается договориться о прекращении войны.

    Журналисты подчеркивают, что подобные комментарии рискуют усилить раскол в трансатлантических отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал прекращение огня между США и Ираном.

    Президент США на прошлой неделе  выдвинул Ирану новый ультиматум.

    Американская делегация перенесла поездку в Пакистан до получения предложений от Тегерана. Позже глава Белого дома отменил визит своих спецпредставителей на эти переговоры.

    27 апреля 2026, 21:32 • Новости дня
    Politico: Остановка транзита нефти по «Дружбе» обернется катастрофой
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Прекращение прокачки сырья из Казахстана по трубопроводу «Дружба» способно вызвать серьезный энергетический кризис в Европе и повлиять на интенсивность украинских атак, пишут американские СМИ.

    Решение Москвы ограничить прокачку топлива может обернуться тяжелыми последствиями, говорится в материале Politico, передает РИА «Новости».

    «Москва намерена с первого мая прекратить транзит казахстанской нефти в Германию по одному из ответвлений трубопровода «Дружба», – отмечается в тексте.

    Подобный шаг чреват серьезными осложнениями для европейской экономики. Астана поставляет почти 20% сырья на крупный нефтеперерабатывающий завод. Это предприятие производит 90% бензина, авиационного керосина, дизеля и мазута для нужд Берлина, а также прилегающей земли Бранденбург.

    Журналисты подчеркивают, что перебои в энергоснабжении сыграют на руку партии «Альтернатива для Германии», ожидающей победы на осенних выборах. Кроме того, изменение маршрутов поставок может заставить Берлин надавить на Киев для прекращения ударов беспилотников по балтийским портам Усть-Луга и Приморск.

    Ранее СМИ сообщали о прекращении поставок казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» с 1 мая. Вице-премьер России Александр Новак анонсировал перенаправление этих объемов сырья на другие логистические маршруты. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял приостановку транзита топлива исключительно техническими причинами.

    27 апреля 2026, 12:46 • Новости дня
    МИД назвал причину вызова посла Германии

    МИД выразил протест послу Германии из-за встречи депутата Бундестага в Киеве с Закаевым

    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российский МИД заявил решительный протест послу Германии Александру Ламбсдорффу из-за встречи депутата Бундестага Родериха Кизеветтера с руководителем организации «Чеченская республика Ичкерия» (террористическая организация, запрещена в России) Ахмедом Закаевым (внесен в список террористов и экстремистов).

    Послу Германии Александру Ламбсдорффу был заявлен решительный протест в связи с недавней встречей депутата Бундестага Родериха Кизеветтера с Ахмедом Закаевым, руководителем запрещенной в России террористической организации «Чеченская республика Ичкерия», сообщается на сайте МИД России.

    Министерство подчеркнуло, что встреча прошла в Киеве при содействии украинских властей, а Закаев находится в международном розыске.

    В официальном комментарии подчеркивается, что германская сторона была предупреждена о пагубности подобных действий. «Враждебные по отношению к России шаги неотвратимо получат должный отпор», – говорится в заявлении ведомства.

    В МИД России также отметили, что рассматривают этот контакт как свидетельство стремления ФРГ вмешаться во внутренние дела России. По мнению Москвы, поддержка подобных встреч создает угрозу национальной безопасности, особенно в условиях сотрудничества с террористическими структурами под эгидой украинских властей.

    Ранее посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф провел около 40 минут в здании российского внешнеполитического ведомства.

    Министерство иностранных дел России вызвало Ламбсдорфа, как подтвердила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    27 апреля 2026, 18:56 • Новости дня
    Аракчи указал, почему США просят о переговорах с Ираном
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты предложили Ирану провести переговоры, и сейчас Тегеран рассматривает такую возможность, сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи. Он также пояснил мотивы, которыми руководствовались США в этой просьбе.

    Министр отметил, что предложение о переговорах поступило, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о собственных успехах, передают «Вести».

    «Тогда зачем он (президент США Дональд Трамп) предложил переговоры? Очевидно, Иран противостоит самой большой сверхдержаве в мире, и они не достигли ни одной своей цели, вот почему он просит о переговорах, и мы сейчас рассматриваем этот вариант», – сказал Аракчи журналисту Павлу Зарубину.

    Ранее Аракчи сообщил, что первый этап диалога между Тегераном и Вашингтоном в Исламабаде завершился неудачей из-за завышенных ожиданий американской стороны, несмотря на наметившийся прогресс.

    28 апреля 2026, 00:40 • Новости дня
    Израиль отверг претензии Украины по вопросу покупки российского зерна

    Tекст: Антон Антонов

    Претензии украинских властей относительно закупок зерна, собранного, по данным Киева, в новых регионах России, не подкреплены доказательствами, заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар.

    Руководитель дипломатического ведомства указал своему украинскому коллеге Андрею Сибиге на недопустимость выстраивания межгосударственных отношений через социальные сети и средства массовой информации, передает РИА «Новости».

    «Обвинения не являются доказательствами. Доказательства, подтверждающие обвинения, до сих пор не предоставлены. Вы даже не обратились за юридической помощью, прежде чем обратиться к СМИ и социальным сетям», – подчеркнул израильский министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев пригрозил Израилю серьезными последствиями из-за захода российского судна с зерном в порт Хайфы. Сибига сообщил, что МИД Украины вызвал израильского посла для вручения ноты протеста.

    27 апреля 2026, 14:18 • Новости дня
    Юшков объяснил слова Трампа о риске разрыва иранских нефтепроводов

    Эксперт Юшков: Трамп намекает на возможные удары по иранским нефтепроводам

    @ REUTERS/Kylie Cooper

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран, вероятно, скорректирует объемы добычи и экспорта энергоресурсов, а также прокачки по нефтепроводам. При этом заявление Дональда Трампа о том, что нефтяную инфраструктуру Исламской республики может «разорвать» через три дня, наталкивает на мысль, не собираются ли Штаты нанести новые удары, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «После начала американо-израильской операции Иран добывал и экспортировал нефть в привычных объемах. Когда США ввели морскую блокаду иранских портов, Исламская республика продолжила вести добычу, но закачивала энергоресурсы в систему хранения, в том числе на острове Харк», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, ключевое опасение для Тегерана заключается в том, что свободных емкостей не останется, и нужно будет сокращать объемы добычи. Собеседник отметил, что так же действовали и другие игроки на Ближнем Востоке – Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак: «всячески пытались отсрочить этот шаг». «Иран, вероятно, скорректирует объемы добычи, экспорта и прокачки по нефтепроводам. Вряд ли возникнут аварийные ситуации», – уточнил Юшков.

    Вместе с тем, заявление Дональда Трампа о том, что нефтяную инфраструктуру Ирана может «разорвать» через три дня, наталкивает на мысль, не собираются ли Штаты нанести новые удары, добавил эксперт. «Главная угроза в том, что атака на заполненные резервуары приведет к серьезным последствиям: разливам сырья и пожарам», – подчеркнул спикер.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть около трех дней до того, как нефтепроводы страны могут взорваться. Из-за приостановки поставок нефти из иранских портов после блокады со стороны США Тегеран вынужден направлять добываемое сырье в хранилища. По словам американского президента, Исламская республика сталкивается с нехваткой мест для хранения энергоресурсов.

    «Если по какой-либо причине эта линия закрывается, потому что вы больше не можете помещать ее [нефть] в контейнеры или на суда, <…> то происходит то, что эта линия взрывается изнутри <…>. Если что-то происходит, она просто взрывается. Говорят, у них [Ирана] осталось около трех дней, прежде чем это случится», – сказал Трамп. Он добавил, что, если это произойдет, Тегеран потеряет около половины мощностей, восстановить которые будет невозможно.

    Напомним, США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля. 19 апреля ВМС обстреляли и захватили в Оманском заливе торговое судно Touska, шедшее из китайского порта Гаолан в иранский Бендер-Аббас. В ответ силы Ирана атаковали с помощью беспилотников несколько американских кораблей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает эта «игра мышцами».

    По информации на 27 апреля ВМС Штатов развернули 37 судов в Ормузском проливе или близ него в рамках морской блокады Ирана. Исламская республика отрицает ограничения на морскую торговлю. Так, в КСИР заявляли, что иранский танкер Silly City ночью 21 апреля прошел через Ормузский пролив и вошел в территориальные воды страны.

    Отметим, Тегеран через пакистанских посредников передал Вашингтону новое предложение, которое в первую очередь направлено на снятие морской блокады и установлении долгосрочного режима прекращения огня. Переговоры по иранской ядерной программе при этом предлагается отложить на более поздний срок, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

    27 апреля 2026, 20:25 • Новости дня
    Иран открыл счета в четырех валютах для сборов за проход судов через Ормуз
    @ Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральный банк Ирана открыл четыре специальных счета в иранских риалах, юанях, долларах и евро.

    Сборы за проход судов через Ормузский пролив, которые взимают военно-морские силы КСИР, теперь будут поступать на эти счета, передает РИА «Новости».

    «Центральный банк открыл четыре специальных счета в иранских риалах, юанях, долларах и евро. Согласно опубликованным распоряжениям, сборы, взимаемые военно-морскими силами КСИР (за проход судов через Ормузский пролив), будут зачисляться на эти счета», – заявил член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Алаэддин Боруджерди.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сколько в теории может зарабатывать Иран на взимании платы за проход через Ормузский пролив и почему ему не страшны правила Конвенции ООН по морскому праву.

    В Совбезе спрогнозировали продовольственный кризис из-за Ормузского пролива.

    ООН предупредила о рисках продовольственной безопасности из-за Ормузского пролива.

    27 апреля 2026, 18:17 • Новости дня
    Мерц допустил уступки территорий Украиной ради вступления в ЕС

    @ CHRISTOPHER NEUNDORF/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина может столкнуться с необходимостью уступить часть территорий ради заключения мира с Россией и дальнейшего продвижения к вступлению в Евросоюз, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, об этом он рассказал школьникам в Марсберге. «В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня, а затем, возможно, и мирный договор с Россией. Тогда может оказаться, что часть украинской территории уже не будет украинской», – сказал Мерц.

    Канцлер добавил, что если Владимир Зеленский захочет уведомить население о таких уступках и заручиться поддержкой большинства, ему, вероятно, потребуется провести референдум. При этом, по мнению Мерца, Зеленский должен одновременно сообщить людям: «Я открыл для вас путь в Европу».

    Мерц напомнил, что прогресс Киева по вступлению в ЕС долгое время блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, однако его поражение на выборах недавно дало надежду на дальнейшее развитие переговоров. Сейчас Украина обладает статусом официального кандидата в ЕС, но, по словам Мерца, ожидать быстрого вступления не стоит.

    Он подчеркнул, что Украина не сможет войти в Евросоюз в период вооруженного конфликта и должна сначала выполнить жесткие требования по верховенству права и борьбе с коррупцией. «Зеленский надеялся на вступление в ЕС 1 января 2027 года. Это невозможно. Даже 1 января 2028 года нереалистично», – отметил канцлер.

    Вместе с этим Мерц предложил рассмотреть промежуточные шаги, например, участие Украины в институтах ЕС в статусе наблюдателя, что, по его словам, получило широкое одобрение среди европейских лидеров на саммите на Кипре, где присутствовал Зеленский.

    Ранее Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС.

    Глава Евросовета Антониу Кошта призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

    27 апреля 2026, 16:28 • Новости дня
    Путин сообщил о получении послания от верховного лидера Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Петербурге сообщил, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

    «Уважаемый господин министр, дорогие друзья, позвольте вас сердечно приветствовать на этот раз в Петербурге. Хотел бы в начале беседы отметить, что на прошлой неделе я получил послание от верховного лидера Ирана», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин заявил, что народ Ирана мужественно и героически борется за свою независимость и суверенитет.

    Напомним, в понедельник глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Петербург для встречи с Путиным. Он сообщил о предстоящем обсуждении с Россией конфликта Ирана с США.

    28 апреля 2026, 04:49 • Новости дня
    Украинские депутаты отказались брать ответственность за уступку территорий
    @ Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские парламентарии опасаются брать на себя ответственность за возможное соглашение об урегулировании конфликта на Украине и хотят сдать мандаты, сообщила депутат Лариса Билозир.

    Обсуждение было связано с заявлением канцлера Германии Фридриха Мерца о соглашении, предусматривающем потерю Украиной территорий, передает ТАСС.

    Билозир указала, что может потребоваться голосование в Верховной раде для ратификации такого соглашения, поэтому депутаты всерьез задумываются об уходе из парламента.

    «Многие депутаты хотят сложить мандат. Вы понимаете? То есть это такую ответственность на себя взять <...>. Буду откровенна с вами. Многие депутаты не готовы брать на себя такую ответственность. Очень многие хотят сложить мандат и уйти», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц допустил уступку части территорий Украиной ради заключения мира с Россией. Владимир Зеленский ранее пригрозил желающим сложить мандат депутатам Верховной рады отправкой на фронт.

    28 апреля 2026, 01:31 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о решимости добиться перемен в Европе
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила готовность провести реформы для повышения глобальной конкурентоспособности после ультиматума немецких консерваторов, пишет Politico.

    По данным Politico, после закрытого заседания в Берлине с депутатами консервативного блока ХДС/ХСС, возглавляемого канцлером Фридрихом Мерцем, руководитель ЕК заявила о «решимости добиться перемен, чтобы в Европе получилось быстрее и эффективнее создать среду, в которой компании могли бы расти и развивать глобальную конкурентоспособность, в которой они нуждаются», передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие консерваторы подготовили главе Еврокомиссии ультиматум с требованием сократить бюрократию. Фон дер Ляйен обещала представить стратегию ЕС по повышению конкурентоспособности.

    28 апреля 2026, 05:09 • Новости дня
    Мерц опустился на дно политического рейтинга в Германии
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лидер Христианско-демократического союза и канцлер Германии Фридрих Мерц в первый раз занял последнее место в рейтинге популярности политических деятелей Германии, потеряв поддержку даже среди собственных сторонников.

    Глава ХДС опустился с 18-го на 20-е место в опросе социологического института INSA, став абсолютным аутсайдером рейтинга с результатом 28,9 балла, передает ТАСС.

    Опрос проводился по заказу газеты Bild.

    Наиболее тревожным сигналом для политика стало падение доверия внутри консервативного блока ХДС/ХСС, где он оказался лишь на пятой позиции.

    Положительно деятельность Фридриха Мерца оценивают только 10% участников исследования. При этом 58% респондентов выразили к нему негативное отношение. Политика обошли другие видные консерваторы, включая главу ХСС Маркуса Зедера, премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрика Вюста и министра внутренних дел Александера Добриндта, поднявшегося на шестую строчку.

    На фоне падения рейтинга лидера, генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман ворвался в первую десятку, заняв девятое место. Возглавляет список самых популярных политиков министр обороны ФРГ Борис Писториус. Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель опустилась на восьмую строчку, а вице-канцлер Ларс Клингбайль потерял две позиции, став 11-м.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рейтинг недоверия канцлеру ФРГ достиг рекордных 70% на фоне подорожания топлива. Тысячи немцев вышли на масштабную акцию протеста против политики главы правительства в Марбурге.

    В ноябре уровень недовольства работой всего кабинета министров Фридриха Мерца установил исторический антирекорд.

    28 апреля 2026, 10:03 • Новости дня
    На Украине сочли слова Мерца ультиматумом о сдаче территорий
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Киеве высказывание немецкого канцлера о возможных территориальных компромиссах ради мира расценили как жесткое требование к украинскому руководству.

    Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о территориальных уступках фактически стало ультиматумом президенту страны Владимиру Зеленскому. Такую оценку ситуации дала бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в соцсети, передает Lenta.Ru.

    «Мерц открыто признал то, о чем шептались многие в Европе: Украине, возможно, придется смириться с безвозвратной потерей части своей территории в рамках любого будущего мирного соглашения с Россией», – отметила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц допустил уступку Киевом части территорий ради вступления в Евросоюз.

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о готовности большинства украинцев к компромиссам.

    Депутаты Верховной рады захотели сложить мандаты из-за страха ратификации подобного мирного соглашения.

    27 апреля 2026, 13:20 • Новости дня
    Глава МИД Ирана объяснил провал первого раунда переговоров с США

    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Первый этап диалога между Тегераном и Вашингтоном в Исламабаде завершился неудачей из-за завышенных ожиданий американской стороны, несмотря на наметившийся прогресс, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    По словам Аракчи, первый раунд переговоров между Ираном и США завершился без существенных результатов из-за позиции Вашингтона, передает «Интерфакс».

    По его словам, несмотря на определенный прогресс, подход американской стороны стал причиной того, что переговоры не достигли намеченных целей.

    Аракчи подчеркнул: «В переговорах намечались определенные сдвиги. Подход американцев привел к тому, что предыдущий раунд переговоров не достиг своих целей, несмотря на достигнутый прогресс».

    Он также отметил, что неудача на переговорах произошла из-за чрезмерных требований и ошибочных подходов США.

    Министр добавил, что иранская делегация была вынуждена провести дополнительные консультации с пакистанскими коллегами, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

    Ранее Аракчи заявил о блокировании соглашения Вашингтоном.

    Позже Тегеран отказался от участия во втором раунде переговоров.

    Впоследствии иранские дипломаты запланировали возвращение в Исламабад для возобновления контактов.

    27 апреля 2026, 12:25 • Новости дня
    Посол Германии покинул МИД без комментариев

    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф, проведя около 40 минут в здании российского внешнеполитического ведомства, не стал общаться с журналистами.

    Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф покинул здание Министерства иностранных дел России, не сделав никаких заявлений для прессы, передает ТАСС.

    По данным агентства, дипломат провёл в здании МИДа около 40 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России вызвало посла Германии Александра Ламбсдорфа. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подтвердила этот факт.

    28 апреля 2026, 01:57 • Новости дня
    Рубио сравнил контроль над проливами с ядерным оружием

    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Контроль над мировыми проливами можно рассматривать как экономическую альтернативу ядерному арсеналу, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Проливы фактически являются экономическим эквивалентом ядерного оружия», – приводит слова Рубио ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Он заявил, что Вашингтон может серьезно ужесточить политику в отношении Ирана, если тот откажется от сделки с американской стороной. По словам Рубио, давление на Тегеран уже носит экстраординарный характер, однако его можно усилить еще больше, передает РИА «Новости».

    Глава Госдепа не стал раскрывать детали готовящихся мер, но предупредил о возможности введения новых беспрецедентных санкций. При этом он отказался обсуждать потенциальные условия мирного соглашения, подчеркнув, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона потребовала от Тегерана права на участие в управлении Ормузским проливом. Иранское руководство предложило Вашингтону сделку по разблокировке этого морского пути.

    Bloomberg заявил о тревоге за ключевой торговый путь Азии
    Иранские нефтяные танкеры скопились у линии американской блокады
    Politico: Иранский конфликт показал неготовность НАТО к войне с Россией
    В Латвии предложили запретить русские имена и фамилии
    Иранский снукерист сенсационно победил Трампа
    Ученые раскрыли секрет господства динозавров на древней Земле
    На Исинбаеву подали в суд из-за долгов за коммуналку

    Как США наживаются на войне на Ближнем Востоке

    США воспользовались моментом и нарастили экспорт энергоресурсов до рекордных значений. Они начали захватывать рынки сбыта ОПЕК, своего главного оппонента на мировом рынке нефти. А с другой стороны – впрыскивать на рынок еще больше американского СПГ. Это позволяет местным компаниям зарабатывать дополнительные миллиарды. Как долго продлится этот успех? Подробности

    Германия прощупывает российские «красные линии» с помощью чеченского террориста

    В Германии снова испытывают терпение России. На этот раз один из самых радикально настроенных депутатов Бундестага встретился со знаковой фигурой чеченского терроризма 1990-х годов – Ахмедом Закаевым. Эта встреча «могла стать своеобразным мерилом российской реакции», говорят эксперты и объясняют, какое отношение к происходящему имеет официальный Берлин. Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Российские бойцы сорвали сирийский сценарий в Африке

    Всего лишь двадцать российских бойцов смогли сдержать атаку двухтысячной группировки противника. Таким стал один из главных итогов масштабных боев, произошедших в минувшие выходные в Мали. Какие ошибки местных правительственных войск спровоцировали атаку боевиков – и какую роль в ее отражении сыграл российский Африканский корпус? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

