  • Новость часаПри ударе ВСУ по рынку в Сватово пострадали семь мирных жителей
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    Пожар на авианосце доказывает деградацию ВМС США
    Эксперт: У ВСУ в Константиновке фактически началась агония
    Россия провела дипломатические демарши из-за недопуска делегатов на саммит G20
    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России
    ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС
    Военкор Поддубный сообщил об ударах «Геранями» по Криворожской ТЭС
    В Иране назвали дату похорон погибшего верховного лидера Хаменеи
    Дроны ВСУ поразили Старобельск во время приезда экс-разведчика Риттера
    Японский GlobalSign начал отзыв «цифровых паспортов» российских сайтов
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Образ «страшной России» – политический инструмент Запада

    Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

    Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    15 комментариев
    13 июня 2026, 17:46 • Новости дня

    Ультраправые устроили массовое шествие в Риме за высылку мигрантов

    В Риме прошло многотысячное шествие ультраправых активистов за ремиграцию

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Италии состоялся масштабный марш правых движений, участники которого потребовали принудительного возвращения иностранцев в страны их происхождения.

    Многотысячный митинг и шествие крайне правых активистов прошли в субботу днем в Риме под лозунгом о выдворении мигрантов, передает РИА «Новости». Местом сбора представителей движений со всей Италии стала площадь у моста через Тибр.

    Колонна демонстрантов с национальными флагами двинулась от набережной вглубь жилых кварталов за большой растяжкой «Ремиграция и реконкиста». Перед стартом участники акции скандировали кричалки, а во время исполнения национального гимна некоторые активисты вскидывали руки в так называемом «римском салюте».

    Вице-президент комитета «Ремиграция» пояснил, что они выступают за выдворение не только нелегалов, но и законно находящихся в стране иностранцев, если те работают в рабских условиях. «Это последняя возможность для народа Италии поднять голову, все остальные – хорошие и добрые уже исчерпаны», – заявил политик.

    В ответ на действия правых их противники образовали две манифестации: профсоюзные активисты провели марш от Колизея, а студенческие организации собрались у университета «Сапиенца». Также в Риме состоялись шествие противников абортов и учредительный съезд правой партии «Национальное будущее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз рассматривает создание особых центров для высылки мигрантов за пределы своих границ.

    В конце апреля итальянская полиция задержала стрелявшего по участникам антифашистской манифестации в Риме мужчину.

    В феврале многотысячный марш против миграции прошел в британском Манчестере.

    12 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Путин назвал условие для переговоров по Украине

    Путин заявил о готовности к переговорам по Украине с учетом интересов России

    Путин назвал условие для переговоров по Украине
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова вести переговоры по украинскому урегулированию с учетом своих национальных интересов, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин озвучил позицию Москвы во время встречи с участниками спецоперации, передает РИА «Новости».

    Президент особо отметил исключительную важность безусловной защиты долгосрочных стратегических целей государства при любом варианте развития событий.

    «Мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу», – рассказал Владимир Путин присутствующим бойцам.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал национальные интересы главным приоритетом Москвы в процессе урегулирования конфликта.

    Владимир Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать.

    Также Владимир Путин заявил, что никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся.

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    12 июня 2026, 19:49 • Новости дня
    Путин намекнул, каким жестом ответить на попытки НАТО разделить Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы «жестом показать», чего добьются страны НАТО, желающие стратегического поражения России.

    Глава государства отметил, что некоторые государства Североатлантического альянса пытались нанести стратегическое поражение Москве, чтобы поучаствовать в разделе страны, передает РИА «Новости». Однако, по его словам, теперь эти страны осознали невозможность осуществления своих планов.

    «Если бы камер не было, я бы показал известным всем вам жестом, чего они в этом случае добьются. Ничего не добьются», – сказал Путин во время беседы с военнослужащими в День России.

    Путин выразил абсолютную уверенность в невозможности стратегического поражения государства.

    Во время общения с военнослужащими президент указал на одиночное противостояние Москвы всему коллективному Западу в виде НАТО.

    Президент России Владимир Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    12 июня 2026, 18:59 • Новости дня
    Путин увеличил штатную численность ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил России на 7 360 человек.

    Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил России на 7 360 человек. Соответствующий указ главы государства размещен на портале портале официального публикования правовых актов.

    Ранее в пятницу президент установил штатную численность российской армии в количестве 2 399 130 человек. В это число входят 1 510 000 военнослужащих.

    Предыдущим указом Путина, подписанным в марте 2026 года, штатная численность ВС России устанавливалась на уровне 2 391 770 человек. Из них 1 502 640 составляли военнослужащие.

    Осенью 2024 года Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих до полутора миллионов человек.

    Путин объяснил данное решение созданием новых военных округов.

    В декабре прошлого года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о прибытии в воинские части более 400 тыс. военнослужащих.

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    13 июня 2026, 02:20 • Новости дня
    Россия провела дипломатические демарши из-за недопуска делегатов на саммит G20

    МИД сообщил о демаршах после недопуска делегатов на мероприятия G20

    Россия провела дипломатические демарши из-за недопуска делегатов на саммит G20
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти не позволили представителям российской промышленности и науки посетить встречи «Группы двадцати» из-за действующих санкционных ограничений Вашингтона, на что Россия ответила серией протестов, сообщил посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

    Российская сторона направила ряд протестов в связи с ограничением доступа отечественных специалистов на международные площадки. Проблемы возникли на фоне председательства США в объединении. Представители крупного бизнеса и академии наук оказались в санкционных списках, что закрыло им въезд в страну.

    «Мы такой подход категорически не приемлем. Провели на этот счет серию дипломатических демаршей. Продолжаем взаимодействовать с США по линии внешнеполитических ведомств, посольств, шерп и су-шерп, чтобы устранить указанные барьеры», – заявил он РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что подобное ущемление прав делегатов негативно влияет на атмосферу работы объединения и ставит под угрозу успех предстоящих встречи.

    Москва заранее предупредила американских партнеров об отказе признавать итоги заседаний, прошедших без участия российских экспертов.

    Саммит G20 состоится в Майами 14-15 декабря. Россия получила официальное приглашение на предстоящий саммит «Большой двадцатки» в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США в апреле исключили делегата России из подготовки к саммиту G20. Путин назначил Агафонова новым российским шерпой в G20. Российский дипломат не увидел причин приглашать Польшу в G20.

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    13 июня 2026, 06:46 • Новости дня
    Космонавт Юрчихин назвал вульгарщиной скафандры от Prada

    Космонавт Юрчихин раскритиковал скафандры от Prada

    Космонавт Юрчихин назвал вульгарщиной скафандры от Prada
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Отечественную ракетно-космическую отрасль необходимо популяризировать среди молодого поколения реальными научными прорывами, а не модными коллаборациями с известными брендами одежды, считает летчик-космонавт Герой России Федор Юрчихин.

    «Для меня космос и космонавтика – это не дизайн, не одежда. Хотелось бы, чтобы в нашей стране все-таки серьезно занялись космосом и космонавтикой. <…> Что первично и что вторично –  привлекать в космос молодежь проектами и дизайнами одежды или достижениями космонавтики? Я за то, чтобы у нас были достижения, а не вульгарщина», – сказал он ТАСС.

    Так Юрчихин прокомментировал сообщение о том, что бренд Prada будет шить одежду для астронавтов, в частности, один из костюмов уже представлен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аудитор НАСА сообщил, что задержки со скафандрами могут сорвать высадку на Луну. НАСА заказало вездеходы и дроны для создания масштабной базы на Луне. Глава НАСА Айзекман заявил, что полеты на Луну опасны и требуют огромных расходов.


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    13 июня 2026, 05:00 • Новости дня
    Умер сыгравший в «Семнадцати мгновениях весны» актер Паул Буткевич
    Умер сыгравший в «Семнадцати мгновениях весны» актер Паул Буткевич
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Сыгравший около 150 ролей, советский и латвийский актер, заслуженный артист РСФСР Паул Буткевич умер в возрасте 85 лет.

    «Паул Буткевич перенес серию инфарктов и инсультов. В последние годы он тяжело болел и не вставал с инвалидного кресла», – рассказал «Аргументам и фактам» источник.

    В семье артиста надеялись, что он сможет одолеть недуг, состояние улучшится. Дочь Буткевича разместила в соцсети фото из больницы, отметив, что надеется еще увидеться с отцом.

    Паул Буткевич родился в 1940 году, окончил школу, после чего работал на заводе VEF и параллельно участвовал в художественной жизни, осваивая актерское мастерство. Кроме того, актер учился на юридическом и историко-философском факультетах Латвийского университета, а также в Латвийской консерватории.

    Свой путь в кино Буткевич начал в 1963 году с роли в телефильме «Неспетая песня». Позднее он получил главную роль в картине «Клятва Гиппократа». Буткевич известен по ролям в таких фильмах, как «Долгая дорога в дюнах», «Мираж», «Незаконченный ужин» и «Ралли». Он снимался в кинолентах производства России, Германии, Польши и других стран, сообщил Sputnik Латвия.

    В историю советского кино Буткевич вошел благодаря роли связного Штирлица в сериале «Семнадцать мгновений весны», а в фильме «Гардемарины, вперед!» он сыграл поручика лейб-кирасирского полка Бергера, напомнили «Вести».

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    13 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о желании Сумской области присоединиться к России

    Пленный ВСУ рассказал о желании жителей Сумской области войти в состав России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попавший в плен украинский военнослужащий Леонид Тарасенко рассказал о пророссийских настроениях в Сумской области и описал свою службу на фронте.

    Украинский военнослужащий Леонид Тарасенко добровольно сдался в плен бойцам российской группировки войск «Север» и рассказал о пророссийских настроениях в Сумской области, сообщает РИА «Новости». По его словам, часть местных жителей обсуждала вариант вхождения региона в состав России.

    «Там у нас в Сумской области много кто разговаривал, чтобы русские зашли, чтобы Сумская область присоединилась к Курской. Потому что в области у нас много ребят, кто ездит на работу в Россию», – сказал Тарасенко.

    Он пояснил, что пошел служить в войска территориальной обороны после повестки из военкомата, так как иначе не смог бы содержать мать с отчимом. Пленный добавил, что при попытке уклониться от службы рисковал быть задержанным и отправленным на передовую, чтобы, как он выразился, просто «заткнуть дыру».

    Тарасенко добавил, что на фронте в основном занимался рытьем блиндажей в районах Писаревки, Стецковки, Песчаного Верхнего и Песчаного Нижнего. По его словам, возле одного из этих населенных пунктов украинские военные обустроили опорный пункт на 88-90 человек, а в районе Недвигайлова и Коровницы создали укрепление на 800 бойцов. В плен он попал, когда находился в окопе вместе с сослуживцами, и признался, что сам не понимал, зачем они там сидели и чего ждали.

    Ранее Тарасенко также рассказал о переводе инженеров-пограничников и экскаваторщиков в штурмовые подразделения ВСУ из-за нехватки личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки российских войск «Север» продвигаются вглубь Сумской области и наносят удары по позициям ВСУ в районе Конотопа, Глухова и Шостки.

    До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявлял о пророссийских настроениях жителей Сум и их ожидании прихода России.

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    13 июня 2026, 14:15 • Новости дня
    Эксперт: У ВСУ в Константиновке фактически началась агония

    Эксперт Дандыкин: У ВСУ все меньше шансов уйти из Константиновки живыми

    Эксперт: У ВСУ в Константиновке фактически началась агония
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российские штурмовики и спецназ действуют в Константиновке филигранно: с трех сторон город уже зажат, с четвертой идет встречное продвижение, у противника фактически началась агония, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. По данным Минобороны, завершается зачистка Первомайского района Константиновки и происходит успешное продвижение в других микрорайонах города.

    «Ситуация в Константиновке сейчас носит характер классического прогрызания обороны с элементами окружения. Наши штурмовики и спецназ действуют филигранно: с трех сторон город уже зажат, с четвертой идет встречное продвижение. Фактически оборона противника перешла в очаговую стадию – это агония», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

    Применение ФАБов, вплоть до трехтонных боеприпасов, подчеркивает собеседник, дает колоссальный эффект. «Единственное, чем еще пытается отвечать враг, – дроны. Все попытки подбросить подкрепления, особенно со стороны Дружковки, как правило, заканчиваются неудачей. Я думаю, к началу следующего месяца Константиновка будет полностью освобождена», – прогнозирует эксперт.

    Дандыкин добавил, что полное освобождение Константиновки будет иметь важное значение, это не просто тактический успех.

    «Это принципиально важные южные ворота к остатку Славяно-Краматорской агломерации. Дальше – Краматорск, Дружковка. И здесь картина складывается не в пользу ВСУ еще и потому, что российские группировки наступают не только с юга, но и с севера – со стороны Красного Лимана, – продолжил спикер. – Противник и без того вынужден перебрасывать резервы на Сумское направление, где наши отряды уже замечены вблизи Сум, что вызывает у Киева настоящую панику. Там срочно строят линию обороны. А из Краматорска, по поступающим сообщениям, уже пытаются эвакуировать промышленное оборудование. Город-то крупный, промышленный – пожалуй, один из самых больших после Донецка, Мариуполя, Горловки и Макеевки».

    Если противник не выведет остатки группировки из Константиновки, то «скорее всего, мы увидим повторение сценария, похожего на «Азовсталь», пусть и в меньших масштабах»: «Либо они сложат оружие, либо будут уничтожены. С каждым днем шансов уйти у них все меньше».

    Если говорить об устойчивости украинской обороны по рубежу реки Кривой Торец, то падение Константиновки ее неминуемо обрушит. «Мы в последнее время стали системно бить и по мостам, которыми они пользовались, в том числе на этом направлении. Главком ВСУ Сырский не случайно наведывался в те края – для него это знаковый момент. Месяцами там шли тяжелейшие бои, территория переходила из рук в руки, как в Сталинграде. Вспомните, Минобороны еще докладывало о 75% контроля? Противник тогда пытался огрызаться, но сейчас налицо истощение сил. Именно поэтому они все чаще переходят к террористическим актам – бьют по нашей энергетике, по мирным объектам. Это жест отчаяния», – рассуждает эксперт.

    Освобождение Константиновки, безусловно, ускорит восстановление гуманитарного потенциала ДНР, но работы предстоит много. «Серая зона из-за дронов сейчас растянулась на 20-30 километров, а они уже запускают немецкие и американские аппараты на 170 километров вглубь, пытаясь блокировать наши дороги и Крым. Так что гуманитарный прорыв будет напрямую зависеть от военного – от того, насколько быстро мы решим проблему дроновой угрозы и логистики. Кстати, о логистике: противник до сих пор активно пользуется железными дорогами, перебрасывая в том числе и боеприпасы. Понятно, что поезда – это не всегда оправданная цель, но локомотивы надо уничтожать, это главный транспортный инструмент ВСУ на востоке», – добавил Дандвкин.

    В стратегическом смысле Константиновка – это ключ к южному фасу всей оставшейся украинской обороны в Донецкой народной республике (ДНР). «Именно здесь смыкаются две наши группировки, идущие с севера и юга навстречу друг другу – примерно так же, как в свое время Ленинградский и Волховский фронты. Это открывает дорогу к границе с Днепропетровской областью и с Харьковской. Дальше у противника уже не будет таких мощных опорных пунктов, чтобы держаться», – прогнозирует собеседник.

    Символически это падение еще одной фортеции. «Они ведь построили целый пантеон «городов-героев» – Мариуполь, Артемовск, Авдеевка. Теперь Константиновка. Мы просто сделали выводы из прошлых штурмов и работаем иначе: окружаем, методично поражаем авиацией, тяжелыми огнеметными системами. И эта фортеция, которой они так гордились, падет, открыв нам путь к окончательному освобождению Донбасса. Зеленский сколько угодно может твердить «Донбасс не отдам», но некоторые сакральные для бандеровцев рубежи уже не удержать», – подчеркивает эксперт.

    По данным Минобороны, в Константиновке штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в городе освобождено 172 здания. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих и три бронемашины.

    Через этот крупный промышленный центр и транспортный узел проходят критически важные автомобильные трассы (включая национальную магистраль H20, дороги Т-0504 и Т-0516) и крупная железнодорожная ветка. Контроль над этим узлом связывает Покровское и Славянско-Краматорское направления.

    Город долгое время использовался ВСУ для размещения дальнобойной артиллерии и резервов, из которых наносились удары по Горловке, Артемовску и Донецку. Смещение линии фронта на запад обеспечивает безопасность этих крупных тыловых городов.

    Ранее на этой неделе российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли к ее северо-восточным окраинам. Военные аналитики сходятся во мнении, что битва за Константиновку является переломным этапом, предопределяющим полное освобождение территории ДНР.

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    12 июня 2026, 22:57 • Новости дня
    Экс-министр госбезопасности ДНР назвал потенциального заказчика покушения

    Экс-министр госбезопасности ДНР Пинчук указал на украинский след в покушении

    Экс-министр госбезопасности ДНР назвал потенциального заказчика покушения
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В пятницу в доме экс-министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве произошел взрыв после того, как курьер принес ему посылку, что указывает на «устойчивые признаки» потенциального заказчика, заявил он.

    «Я могу подтвердить факт взрыва, факт покушения – признаки устойчивые того, что это сделала Украина, и то, что при этом я жив.<…> Это теракт», – сказал Пинчук ТАСС.

    В пятницу, 12 июня, в доме экс-министра госбезопасности ДНР Пинчука в Москве прогремел взрыв.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года Андрей Пинчук заявил о неизбежной трансформации российской цивилизации из-за интеграции новых территорий.


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    12 июня 2026, 20:27 • Новости дня
    В доме экс-министра госбезопасности ДНР Пинчука в Москве прогремел взрыв

    Tекст: Вера Басилая

    Взрыв произошел в доме экс-министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве, после того как курьер принес ему посылку, сообщили в правоохранительных органах.

    ЧП случилось в поселке Щапово в Новой Москве, передает ТАСС.

    «В Новой Москве в поселке Щапово курьер принес посылку бывшему министру госбезопасности ДНР Андрею Пинчуку, после чего произошел взрыв», – сообщил источник в правоохранительных органах.

    Жизни бывшего чиновника сейчас ничего не угрожает. По информации оперативных служб, сведений о пострадавших в результате инцидента пока не поступало.

    В марте 2024 года Андрей Пинчук заявил о неизбежной трансформации российской цивилизации из-за интеграции новых территорий.

    В феврале прошлого года курьер пронес взрывное устройство в московский жилой комплекс «Алые паруса» для покушения на главу Федерации бокса ДНР.

    На этой неделе подрыв взрывного устройства произошел в автомобиле BMW в Балашихе, в результате чего водитель получил несовместимые с жизнью ранения и скончался на месте.

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    13 июня 2026, 11:49 • Новости дня
    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    Губернатор Шапша сообщил о зарплатах сварщиков до 500 тыс. рублей

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Ежемесячный заработок квалифицированных сварщиков в нефтегазовой и атомной промышленности достигает полумиллиона рублей, превращая этот тяжелый труд в одну из самых высокооплачиваемых профессий, отметил руководитель комиссии Госсовета по направлению «Кадры» Владислав Шапша.

    Глава Калужской области и руководитель комиссии Госсовета по направлению «Кадры» Владислав Шапша раскрыл уровень доходов квалифицированных рабочих, передает РИА «Новости». По его словам, этот труд требует значительной физической выносливости.

    «Если мы говорим, допустим, о сварщиках, такая профессия, да, тяжелая, действительно, она и физически, и с точки зрения самого процесса работы требует выносливости. Но сегодня это, наверное, одна из самых высокооплачиваемых рабочих профессий», – заявил чиновник.

    Губернатор добавил, что в атомной и нефтегазовой сферах заработок таких мастеров достигает 500 тыс. рублей. Для выполнения сложных задач специалисты применяют передовое техническое оснащение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комиссии Госсовета Владислав Шапша заявил о преодолении стереотипа о непрестижности рабочих профессий.

    Помощник главы Минстроя Светлана Кузьменко ранее подтвердила возможность заработка таких специалистов до 500 тыс. рублей.

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    13 июня 2026, 09:30 • Новости дня
    ВСУ атаковали в Херсонской области ведущие в Крым мосты
    ВСУ атаковали в Херсонской области ведущие в Крым мосты
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 25 ударных беспилотников, пытавшихся атаковать транспортную инфраструктуру в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

    Губернатор региона Владимир Сальдо привел подробности ночного налета в своем канале Max. «Враг вновь пытался ударить по мостам в Херсонской области», – написал глава администрации.

    По его словам, противник стремился поразить переправы на чонгарском направлении. Из-за этого властям пришлось временно перекрыть автомобильное движение в сторону пункта пропуска «Джанкой».

    Кроме того, удару подвергся мост между Геническом и Арабатской стрелкой. Специалисты оперативно обследовали конструкции, после чего на участке запустили реверсивное движение. Сальдо подчеркнул, что украинские войска целенаправленно бьют по транспортным объектам ради создания проблем мирным жителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 июня ночной налет дронов повредил дорожное полотно в районе Чонгара.

    9 июня глава региона Владимир Сальдо сообщил о повторном повреждении переправы в селе Чонгар из-за атаки беспилотников.

    11 июня украинские войска нанесли удары по трем мостам на границе Херсонской области и Крыма.

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    12 июня 2026, 20:15 • Новости дня
    Композитор Сапожников погиб в ДТП в Петербурге

    Tекст: Мария Иванова

    Трагическое столкновение на железнодорожном переезде в Лисьем Носу, произошедшее из-за выезда автомобиля на красный свет, унесло жизни петербургского композитора Владимира Сапожникова и его супруги – музыковеда Ларисы Воронцовской.

    Трагический инцидент произошел вечером 11 июня на железнодорожной станции Лисий Нос, передает РИА «Новости».

    Легковой автомобиль выехал на пути, несмотря на запрещающий сигнал светофора. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако избежать страшного столкновения не удалось.

    О смерти деятелей искусств сообщил Союз композиторов Петербурга. «С глубоким прискорбием сообщаем, что 11 июня в страшном ДТП трагически погиб композитор Владимир Алексеевич Сапожников. Его супруга музыковед Лариса Игнатьевна Воронцовская скончалась в реанимации от полученных травм в ночь на 12 июня», – говорится в заявлении организации.

    Представители творческого объединения выразили искренние соболезнования родным и близким погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле художественный руководитель «Петербург-концерта» Сергей Стадлер скончался на борту самолета.

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    13 июня 2026, 14:04 • Новости дня
    В Иране назвали дату похорон погибшего верховного лидера Хаменеи

    Офис Хаменеи: Прощание и похороны бывшего верховного лидера пройдут 4–9 июля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Церемонии прощания и похорон погибшего бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи назначены на начало июля и завершатся его погребением в Мешхеде.

    На 4-9 июля назначены прощание и похороны погибшего бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Похоронить Хаменеи планируют в его родном Мешхеде, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его офис.

    В сообщении офиса говорится: «4 и 5 июля пройдет церемония прощания в соборной мечети имама Хомейни в Тегеране. Похоронная церемония пройдет в Тегеране 6 июля, в Куме - 7 июля, в Мешхеде, где состоится погребение, - 9 июля».

    После гибели бывшего верховного лидера новым верховным руководителем Ирана был выбран его сын Моджатаба. Он пока не появлялся на публике, однако уже обратился к иранскому народу через ряд посланий, тексты которых публиковали официальные иранские ресурсы.

    Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по Тегерану. Организовать церемонию прощания в марте не удалось из-за продолжающихся ударов, и власти отложили ее, ссылаясь на необходимость подготовить инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, траурную церемонию прощания с погибшим верховным лидером Али Хаменеи в Тегеране перенесли для подготовки городской инфраструктуры к беспрецедентному наплыву людей. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ракетно-бомбовых ударов США и Израиля по иранской территории. Аятоллу Али Хаменеи похоронят в его родном городе Мешхед на северо-востоке страны.

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    13 июня 2026, 03:15 • Новости дня
    Мадьяр анонсировал крупнейшее разоблачение правительства Орбана

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр анонсировал в соцсети экстренную пресс-конференцию 13 июня, которая будет посвящена разоблачению грандиозной аферы предыдущего правительства во главе с Виктором Орбаном.

    «В субботу в 9 утра я проведу экстренную пресс-конференцию об одной из самых крупных лживых затей правительства Орбана. На основе известной нам информации, завтрашний съезд Fidesz (Фидес – Венгерский гражданский союз, во главе которой экс-премьер Венгрии Виктор Орбан) по выборам руководства становится неактуальным. Те люди, которые участвовали в крупнейшей политической афере последних десятилетий, не смогут представлять венгров в будущем», –  написал он в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр в мае пообещал оставить Орбана без выходного пособия, а тот сообщил о передаче выходного пособия закарпатским сиротам. Власти Венгрии заявили о грядущих судах над соратниками Орбана.


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