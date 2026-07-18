Соратник Мерца лишился поста из-за скандала с суррогатным материнством

Глава фракции ХДС/ХСС Шпан ушел в отставку из-за ребенка от суррогатной матери

Tекст: Мария Иванова

Немецкий телеканал N-tv сообщил об уходе видного соратника канцлера Германии с руководящей должности, передает ТАСС.

Причиной стал громкий скандал, разразившийся после новостей о пополнении в семье политика. Ранее Йенс Шпан и его супруг Даниэль Функе объявили, что стали отцами благодаря суррогатной матери из США.

В своем обращении бывший руководитель фракции подтвердил решение покинуть пост. «Я проинформировал председателей партий ХДС и ХСС Фридриха Мерца и Маркуса Зёдера о том, что данным письмом в адрес нашей фракции я ухожу в отставку с поста председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге», – говорится в тексте документа.

По данным источников, канцлер Фридрих Мерц лично призвал коллегу сложить полномочия.

Ситуация усугубляется тем, что суррогатное материнство на территории Германии законодательно запрещено. Христианско-демократический союз категорически отвергает легализацию подобной практики, а сам ушедший в отставку политик в прошлом выступал против отмены действующего запрета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Йенс Шпан занял последнее место в январском рейтинге популярных немецких политиков.

Уровень поддержки правящего блока ХДС/ХСС снизился за год почти на семь процентных пунктов.

В прошлом месяце жители Берлина потребовали ухода канцлера Фридриха Мерца на многотысячной манифестации.