Франция и Германия объявили о намерении наращивать оборонные расходы

Le Figaro: Франция и Германия договорились вместе реагировать на вызовы Европе

Tекст: Ирма Каплан

Столкнувшись с ускорением климатических и технологических изменений, а также милитаристскими угрозами, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлера ФРГ Фридрих Мерц заявили о желании максимально использовать франко-германское содружество, чтобы сделать Европу суверенной и продвигать ее интересы, сказано в совместной колонке политиков для газеты Figaro.

«Мы хотим сделать наше партнерство более стратегическим, более оперативным, чтобы достичь конкретных результатов для наших сограждан и для Евросоюза. Мы будем максимально использовать франко-германское сотрудничество, чтобы сделать Европу еще более суверенной, уделяя особое внимание безопасности, конкурентоспособности и конвергенции», – сказано в материале.

Авторы-политики отмечают, что страны ЕС уже начали брать на себя большую ответственность за собственную безопасность, и в дальнейшем пообещали стараться делать в этом направлении еще больше, активнее наращивать оборонный потенциал.

В среду германский канцлер Мерц прибыл в Париж, французский президент Макрон принял его в Елисейском дворце, где политики проведут переговоры.

Как писала ранее газет ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая примет канцлера Германии Фридриха Мерца, который совершит официальный визит в Брюссель.