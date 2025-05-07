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    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    7 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    10 комментариев
    7 мая 2025, 15:07 • Новости дня

    Франция и Германия объявили о намерении наращивать оборонные расходы

    Le Figaro: Франция и Германия договорились вместе реагировать на вызовы Европе

    Tекст: Ирма Каплан

    Париж и Берлин заявили о намерении нарастить военные расходы и согласовать политику, чтобы вместе отвечать на вызовы современной Европе, говорится в совместной колонке для Figaro президента Франции Эммануэля Макрона и нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

    Столкнувшись с ускорением климатических и технологических изменений, а также  милитаристскими угрозами, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлера ФРГ Фридрих Мерц заявили о желании максимально использовать франко-германское содружество, чтобы сделать Европу суверенной и продвигать ее интересы, сказано в совместной колонке политиков для газеты Figaro.

    «Мы хотим сделать наше партнерство более стратегическим, более оперативным, чтобы достичь конкретных результатов для наших сограждан и для Евросоюза. Мы будем максимально использовать франко-германское сотрудничество, чтобы сделать Европу еще более суверенной, уделяя особое внимание безопасности, конкурентоспособности и конвергенции», – сказано в материале.

    Авторы-политики отмечают, что страны ЕС уже начали брать на себя большую ответственность за собственную безопасность, и в дальнейшем пообещали стараться делать в этом направлении еще больше, активнее наращивать оборонный потенциал.

    В среду германский канцлер Мерц прибыл в Париж, французский президент Макрон принял его в Елисейском дворце, где политики проведут переговоры.

    Как писала ранее газет ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая примет канцлера Германии Фридриха Мерца, который совершит официальный визит в Брюссель.

    6 мая 2025, 17:25 • Новости дня
    Мерц избран канцлером Германии со второй попытки
    Мерц избран канцлером Германии со второй попытки
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования, преодолев необходимый порог голосов в парламенте.

    По итогам второго тура голосования в парламенте за его кандидатуру проголосовали 325 депутатов при необходимом минимуме в 316 голосов, передает РИА «Новости». Напомним, лидер партии ХДС Фридрих Мерц не смог с первого раза избраться канцлером в Бундестаге.

    Исполняющий обязанности канцлера Олаф Шольц прокомментировал провал голосования и выразил удивление случившимся.

    Немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала поражение Мерца в Бундестаге лучшим исходом для Германии.

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    7 мая 2025, 10:21 • Новости дня
    Berliner Zeitung призвала Мерца приехать 9 мая в Москву
    Berliner Zeitung призвала Мерца приехать 9 мая в Москву
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкое издание Berliner Zeitung предложило канцлеру Германии Фридриху Мерцу совершить дипломатический визит в Москву в День Победы, чтобы продемонстрировать «смелость».

    Призыв канцлеру Германии Фридриху Мерцу совершить визит в Москву 9 мая озвучила газета Berliner Zeitung. Издание считает, что Мерц должен показать дипломатическую смелость, прилетев в Россию в День Победы. Отмечается, что визит не должен быть посвящен параду, а может сопровождаться посещением мемориалов памяти жертв войны и встречей с немецкими предпринимателями.

    Авторы публикации подчеркивают, что Мерц может использовать поездку для выражения сочувствия жертвам войны. В статье отмечается, что возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным должна сопровождаться жесткой позицией по вопросам мирного урегулирования на Украине.

    В комментарии издания говорится: «Мерц должен сказать Путину: «Европа хочет добиться устойчивого перемирия. Давайте договоримся». Кроме того, подчеркивается важность контактов Мерца с немецким бизнесом, продолжающим работать в России, несмотря на санкции.

    Ранее Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования в парламенте.

    В Кремле заявили об отсутствии у Мерца намерения улучшать отношения с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, чем грозит ФРГ смена власти.

    Коментарии (9)
    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 16:44 • Новости дня
    Фондовый рынок Германии рухнул после провала Мерца в Бундестаге

    Tagesschau: Падение акций произошло после неудачи Фридриха Мерца на выборах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Результаты голосования по кандидатуре Фридриха Мерца вызвали негативную реакцию среди инвесторов и спровоцировали снижение котировок на биржах, сообщает Tagesschau.

    О снижении котировок на фондовом рынке Германии после первого тура голосования по кандидатуре Фридриха Мерца в Бундестаге сообщило РИА «Новости». По данным агентства, падение акций стало непосредственной реакцией на политическую нестабильность, вызванную провалом кандидата в канцлеры.

    Издание отмечает, что итоги голосования вызвали заметные волнения в экономике страны. Главный экономист банка Hauck Aufhuauser Lampe Александр Крюгер в интервью заявил: «Это сигнал о том, что Германия больше не может даже избрать правительство. Экономика в любом случае стагнирует, а структурные реформы давно назрели». Эксперты связывают ситуацию на бирже с отсутствием уверенности в перспективах формирования нового кабинета министров и необходимостью срочных экономических преобразований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ХДС Фридрих Мерц не смог избраться канцлером Германии в первом туре голосования в Бундестаге.

    Голосование по кандидатуре Мерца будет проведено повторно после этой неудачи.

    Немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала провал Мерца лучшим исходом для страны.

    В свою очередь сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила сменить руководство и провести новые выборы.

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    7 мая 2025, 12:05 • Новости дня
    Мерц потребовал от США не вмешиваться в политику Германии
    Мерц потребовал от США не вмешиваться в политику Германии
    @ Moritz Frankenberg/dpa//Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил американские комментарии по поводу признания «Альтернативы для Германии» экстремистской партией, подчеркнув, что политика ФРГ – внутреннее дело.

    Мерц резко отреагировал на высказывания госсекретаря США Марко Рубио о решении Федерального ведомства по охране конституции признать партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской, передает ТАСС.

    В интервью каналу ZDF Мерц подчеркнул, что всегда считал США способными отличать экстремистские и центристские партии.

    Мерц также анонсировал грядущий телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Он отметил, что пока не знаком с Трампом лично, но рассчитывает познакомиться на июньском саммите НАТО в Гааге или раньше.

    Мерц пообещал изложить позицию не только Германии, но и Европейского союза, подчеркнув, что у европейцев есть собственные предложения.

    Как писала Politico, администрация президента США Дональда Трампа публично поддержала главных оппонентов Фридриха Мерца – партию «Альтернатива для Германии», которая недавно была признана немецкой разведкой «доказанно экстремистской».

    Ранее ведомство по охране конституции Германии признало АдГ правоэкстремистской на всей территории страны. Лидеры партии Алис Вайдель и Тино Хрупалла назвали действия силовиков «серьезным ударом по немецкой демократии».

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запрет АдГ в Германии изменит Европу до неузнаваемости.

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    6 мая 2025, 17:32 • Новости дня
    India Today назвала сроки получения фрегата-невидимки из России

    India Today: Россия передаст Индии фрегат Tamal с системой BrahMos 28 мая

    India Today назвала сроки получения фрегата-невидимки из России
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Передовой фрегат Tamal, построенный на российской верфи и оснащен системой BrahMos, будет передан Индии для укрепления морского потенциала страны в конце мая, пишет India Today.

    Передача новейшего фрегата Tamal со сверхзвуковыми ракетами BrahMos индийскому флоту состоится 28 мая, пишет India Today, уточняя, что представители ВМС Индии участвовали в ходовых испытаниях корабля на российской верфи «Янтарь», где индийский экипаж проходил подготовку и оценивал возможности судна.

    Tamal оснащен современными средствами противолодочной обороны, торпедными и ракетными комплексами, сверхзвуковыми ракетами BrahMos. Его конструкция с применением стелс-технологии затрудняет обнаружение радарами противника. На борту предусмотрено размещение многоцелевого вертолета.

    Построенный на российской верфи «Янтарь», этот фрегат-невидимка является частью российско-индийского соглашения 2016 года о строительстве четырех малозаметных фрегатов класса «Талвар», два из которых строятся в России, еще два в Индии.

    «Ожидается, что второй фрегат, построенный Россией в рамках этой сделки будет официально передан ВМС Индии к июню 2025 года. Источники India Today подтвердили, что фрегат передадут Индии 28 мая», – пишет газета.

    ВМС Индии эксплуатируют фрегаты класса «Талвар» с 2003 года, сейчас в строю находятся шесть кораблей, четыре из них уже оснащены ракетами BrahMos, еще два проходят модернизацию.

    Как писала в декабре 2024 года газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов отметил успешное развитие военного сотрудничества с Индией в многосторонних форматах и двусторонних отношениях, подчеркнув роль доверительных отношений лидеров.

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    6 мая 2025, 22:41 • Новости дня
    Мерц скептически оценил перспективу запрета партии АдГ

    Новый канцлер ФРГ Мерц сдержанно расценил перспективы запрета АдГ

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии намерены внимательно изучить заключение спецслужб по АдГ, прежде чем обсуждать возможность запрета партии с поддержкой 10 млн избирателей, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Фридрих Мерц, новый канцлер Германии, скептически оценил вероятность запрета деятельности партии «Альтернатива для Германии», передает ТАСС.

    Он отметил, что решение о возможном запрете не может быть принято без тщательного изучения выводов Федерального ведомства по охране конституции.

    В эфире телеканала ARD Мерц заявил, что нельзя запретить 10 млн избирателей АдГ. Он подчеркнул, что заключение контрразведки изменило его отношение к партии, но призвал не торопиться с выводами.

    Канцлер добавил, что новое правительство внимательно рассмотрит рекомендации ведомства, прежде чем принимать какие-либо меры в отношении АдГ.

    Ранее Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования в парламенте.

    Лидер АдГ Алиса Вайдель предложила смену руководства и проведение новых выборов после неудачи Мерца в первом туре в бундестаге.

    Также партия «Альтернатива для Германии» обратилась в суд с иском против признания ее правоэкстремистской организацией.

    Напомним, немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций.

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    6 мая 2025, 16:54 • Новости дня
    FT: Инвесторы стали вкладываться в европейские стартапы по производству БПЛА

    Стартапы Quantum Systems и Tekever оценили выше 2 млрд евро на фоне инвестиций

    Tекст: Ирма Каплан

    Два ведущих стартапа, Quantum Systems и Tekever, получили финансирование, превысившее 2 млрд евро, благодаря растущему интересу инвесторов к оборонным технологиям, пишет FT.

    Новые инвесторы устремляются на рынок оборонных или технологий двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских целях, так и на поле боя, пишет Financial Times (FT).

    По данным газеты, крупные вложения в европейские технологические стартапы Quantum Systems и Tekever привлекли внимание зарубежных инвесторов, совокупный объем которых в каждую превысил более чем 1 млрд евро.

    Quantum Systems – из Мюнхена, ее цель – сделать поле боя прозрачным и получать данные воздушной разведки в реальном времени в  каждой части линии фронта, заявил содиректор компании Флориан Зайбель.

    Tekever, основанная в Португалии, привлекла десятки миллионов евро, ее продукция широко использовалась на Украине для разведки и точных ударов.

    По данным Инновационного фонда НАТО и Dealroom, инвестиции в европейские оборонные стартапы выросли на 24% в 2024 году до 5,2 млрд долларов.

    Quantum объединяет аппаратные и программные решения с искусственным интеллектом для автономной воздушной разведки. Компания ожидает удвоения выручки до 200 млн евро и более в этом году и расширяет производство до 4 тыс. беспилотников ежегодно.

    Tekever увеличивает мощности более чем вдвое каждый год и планирует выпустить свыше 200 систем в текущем году, заключила FT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное командование рассматривает возможность масштабного внедрения дронов в каждый боевой дивизион, что потребует значительных инвестиций.

    При этом новая интеллектуальная система «Солярис НС», разработанная  холдингом «Росэл», входящим в Ростех, способна одновременно обнаруживать и подавлять несанкционированные дроны на частотах от 100 до 6000 МГц, не мешая работе другого оборудования.

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    7 мая 2025, 07:31 • Новости дня
    Захарова заявила о бессмысленности перестановок в правительстве Германии

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала изменения в составе правительства Германии, отметив, что Россия готова к любому развитию ситуации.

    Захарова отметила, что последние годы Германия утратила остатки суверенитета, авторитета и значения в международных делах, передает РИА «Новости».

    По ее словам, перемена лиц в правительстве Германии не оказывает существенного влияния на глобальные процессы.

    Она добавила, что Россия готова к любому развитию событий, несмотря на происходящие перемены в немецком правительстве.

    Ранее Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования в парламенте.

    Лидер АдГ Алиса Вайдель предложила смену руководства и проведение новых выборов после неудачи Мерца в первом туре в бундестаге.

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    7 мая 2025, 10:51 • Новости дня
    Politico: Провальный старт Мерца указывает на раскол в правительстве Германии

    Tекст: Александра Юдина

    Фридрих Мерц столкнулся с унизительным провалом при первом голосовании в Бундестаге, когда депутаты отказались подтвердить его в должности канцлера, несмотря на достигнутую коалиционную сделку, пишет Politico.

    Мерц избран канцлером Германии только после второго голосования из-за недостатка поддержки в Бундестаге, что стало неожиданным поражением, передает Politico.

    В результате потребовалось повторное голосование, после которого Мерц все же получил необходимое большинство голосов.

    Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Мерца с избранием. Однако политологи подчеркивают, что провал на первом голосовании уже нанес урон репутации нового правительства и свидетельствует о глубоких разногласиях в политическом центре Германии.

    Преемник Олафа Шольца возглавил страну на фоне внутреннего раскола и давления со стороны правой оппозиции. На февральских выборах партия «Альтернатива для Германии» получила 21% голосов, что усилило напряженность в парламенте и затруднило формирование стабильного правительства.

    Эксперты предупреждают, что без внутреннего единства Мерцу будет сложно реализовать обещания по увеличению оборонных расходов и защите промышленности от внешних вызовов, включая возможные тарифы со стороны Дональда Трампа и конкуренцию с Китаем.

    Ранее Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования в парламенте.

    Лидер АдГ Алиса Вайдель предложила смену руководства и проведение новых выборов после неудачи Мерца в первом туре в Бундестаге.

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    7 мая 2025, 12:59 • Новости дня
    Новый канцлер ФРГ Мерц не стал отвечать на вопрос о поставках Taurus Украине

    Канцлер Германии Мерц ушел от ответа на вопрос о поставках Taurus Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Канцлер Германии Фридрих Мерц не стал отвечать каналу ZDF на вопрос о поставках Taurus Украине, заявив при этом о совместной с союзниками непременной поддержке Киева и Владимира Зеленского.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заверил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский знает о возможности полностью рассчитывать на него и ФРГ – так Мерц ответил на вопрос в эфире канала ZDF о поставках крылатых ракет Taurus Украине.

    Немецкий канцлер уточнил, что ситуацию на Украине намерен обсуждать с лидерами Франции и Великобритании, чтобы принимать согласованные европартнерами шаги.

    «Я постараюсь, чтобы мы принимали решения сообща, по возможности действовали так же,  принимая согласованные решения. Это хороший формат, и если мы сможем привлечь Польшу, будет еще лучше», – цитирует Мерца ТАСС.

    Напомним, Фридрих Мерц стал канцлером после второго голосования в парламенте, проведенного после распада прежней коалиции. Его избрание стало первым случаем в истории ФРГ, когда кандидат не получил необходимого большинства с первого раза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль сообщил в апреле, что ХДС/ХСС не достигли консенсуса по вопросу поставок ракет Taurus Украине, решать этот вопрос будет новое правительство.

    Ранее Мерц заявлял, что хочет поделить ответственность за военную помощь Украине среди ведущих стран Евросоюза и рассчитывает, что США выйдут из украинского урегулирования, передав инициативу Лондону, Парижу и Берлину.

    Кремль, в свою очередь, обвинил Мерца в поддержке эскалации на Украине.

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    7 мая 2025, 12:13 • Новости дня
    Глава Минобороны Германии собрался резко нарастить оборонный бюджет

    Reuters: Глава Минобороны Германии собрался нарастить военный бюджет до 60 млрд евро

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны Германии Борис Писториус рассчитывает на существенное увеличение национальных военных расходов до 60 млрд евро с этого года, передает Reuters.

    Министр обороны Германии Борис Писториус намерен резко увеличить годовой оборонный  бюджета страны, передает Reuters со ссылкой на источники.

    «Один из них сказал, что министр нацелен на более чем 60 млрд евро (68,21 млрд долларов США)», – сказано в сообщении.

    При этом Писториус нацелен на то, чтобы наращивание оборонного бюджета началось в текущем году.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Борис Писториус сохранил пост в новом правительстве Германии после выборов, он неоднократно высказывался за военную поддержку Украины, хотя премьер-министр Баварии Маркус Зедер напоминал, что Германия для начала должна укрепить собственные вооруженные силы.

    Кроме того, в марте Бундесрат позволил Германии ослабить долговой тормоз для финансирования расходов на оборону, что включает создание инфраструктурного фонда на 500 млрд евро.

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    7 мая 2025, 13:23 • Новости дня
    Грушко обвинил Францию в героизации коллаборационистов на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Париж оказывает масштабную поддержку Киеву, который героизирует коллаборационистов и использует неонацистские идеи.

    Он подчеркнул, что Москва видит, как Франция поддерживает Украину, которая сделала из гитлеровских коллаборационистов национальных героев, передает ТАСС.

    Замглавы МИД отметил, что «Париж оказывает масштабную поддержку киевскому режиму, который возвел гитлеровских коллаборационистов в ранг национальных героев, заложил идеи неонацизма и русофобии в основы своей государственной политики».

    Дипломат добавил, что подобные действия отражают современные приоритеты западной политики в отношении России и исторической памяти.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что значительная часть населения Франции осознает ситуацию на Украине и не хочет отказываться от дружбы с Россией.

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    7 мая 2025, 14:51 • Новости дня
    США пересмотрели расходы на военную технику из-за российских дронов

    Министр армии США сообщил о пересмотре военных затрат из-за российских дронов

    США пересмотрели расходы на военную технику из-за российских дронов
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военное ведомство США ставит под сомнение эффективность затрат на дорогостоящую технику в связи с массовым применением российских беспилотников.

    Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что власти страны вынуждены пересматривать расходы на военную технику из-за развития российских беспилотников, передает РИА «Новости».

    По его словам, ситуация вынуждает Пентагон переосмыслить стоимость закупаемого вооружения. Дрисколл подчеркнул, что остается актуальным вопрос о целесообразности приобретения дорогостоящей техники, которую можно уничтожить относительно дешёвыми устройствами.

    Дрисколл отметил: «Мы продолжаем создавать и приобретать эти искусные машины, которые могут быть уничтожены с помощью крайне дешевых дронов, и, если... Россия произвела миллион дронов за последние 12 месяцев, это просто вынуждает нас переосмыслить стоимость того, что мы приобретаем». Министр уточнил, что США не могут себе позволить покупать технику за несколько миллионов долларов, если «дрон за 800 долларов» способен ее уничтожить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США распорядился сократить число генералов и адмиралов с четырьмя звездами минимум на 20%. Президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования программы ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47. Министерство обороны США выделило 18,4 млрд долларов на покупку двух атомных подлодок типа «Вирджиния».

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    7 мая 2025, 14:19 • Новости дня
    Стало известно о первом международном визите Мерца в Брюссель 9 мая

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая примет канцлера Германии Фридриха Мерца, который совершит свой первый международный визит в Брюссель, заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо.

    По ее словам, Мерц в свой первый зарубежный визит в качестве канцлера Германии посетит Брюссель, где встретится с главой Еврокомиссии, передает ТАСС.

    Пиньо не уточнила, будет ли обсуждаться участие мировых лидеров в параде Победы в Москве, отметив, что визит Мерца станет обзором отношений между Евросоюзом и Германией.

    На встрече планируется обсудить широкий круг вопросов, включая отношения Евросоюза и США, а также оборонные расходы объединения. Мерц и фон дер Ляйен связаны не только немецким происхождением, но и членством в Европейской народной партии.

    Ранее немецкое издание Berliner Zeitung предложило канцлеру Германии Фридриху Мерцу совершить дипломатический визит в Москву в День Победы, чтобы продемонстрировать «смелость».

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    7 мая 2025, 14:42 • Новости дня
    Киев заказал боеприпасы у производившего бракованные мины завода

    Tекст: Александра Юдина

    Министерство обороны Украины заключило контракт на поставку боеприпасов на сумму 59 млрд гривен с Павлоградским химическим заводом, который был замечен в нарушениях при производстве мин для ВСУ.

    Украинское военное ведомство выделило почти 60 млрд гривен на закупку боеприпасов у завода, ранее уличенного в поставках некачественных мин, передает РИА «Новости».

    Руководство завода получило подозрение Службы безопасности Украины из-за поставки некачественных изделий, о чем сообщила депутат Верховной рады Виктория Сюмар.

    По ее словам, общий бюджет агентства оборонных закупок Украины на 2024 год составляет 370 млрд гривен, из которых почти 60 млрд уже направлены в компанию, ранее уличенную в поставках брака.

    Сюмар отметила, что среди ее источников имеются намеки на лоббирование интересов этих компаний «сверху», имея в виду руководство государства.

    Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила предпринимателей, которые поставляли вооруженным силам Украины (ВСУ) бракованные артиллерийские мины в феврале 2022 года.

    Министерство обороны Украины изъяло партию 120-мм мин у ВСУ после сообщений о некачественных боеприпасах и возбудило уголовное дело для выяснения обстоятельств их производства и поставок.

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    ОПЕК+ снова удивила рынки, заявив о более высоком повышении добычи не только в мае, но и в июне. В итоге мировые цены на нефть даже обвалились до четырехлетнего минимума. Однако ОПЕК+ таким образом пытается, наоборот, спасти мировой нефтяной рынок от действительно шокового сценария. Что может быть еще хуже нефтяных цен ниже 60 долларов за баррель? Подробности

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    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

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    Киев задумал новую провокацию в Курской области

    После поражения в Курской области ВСУ пытаются атаковать регион с нового направления – с территории Сумской области они совершают вылазки в направлении Теткино и Нового Пути. В чем заключается замысел противника в этом районе и как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничье? Подробности

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    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь

    Президент Дональд Трамп заявил, что может назвать тех, кто стоит за диверсией по подрыву российских газопроводов «Северный поток». Он также отверг версию о причастности к этому России. Как отмечают эксперты, США заинтересованы получить контроль над газопроводом, чтобы контролировать поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому информация о заказчиках и исполнителях диверсии дает Трампу дополнительные возможности для реализации этого бизнес-проекта. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

      Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    • В Германии меняется власть. Что дальше?

      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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