Стало известно о первом международном визите Мерца в Брюссель 9 мая

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, Мерц в свой первый зарубежный визит в качестве канцлера Германии посетит Брюссель, где встретится с главой Еврокомиссии, передает ТАСС.

Пиньо не уточнила, будет ли обсуждаться участие мировых лидеров в параде Победы в Москве, отметив, что визит Мерца станет обзором отношений между Евросоюзом и Германией.

На встрече планируется обсудить широкий круг вопросов, включая отношения Евросоюза и США, а также оборонные расходы объединения. Мерц и фон дер Ляйен связаны не только немецким происхождением, но и членством в Европейской народной партии.

Ранее немецкое издание Berliner Zeitung предложило канцлеру Германии Фридриху Мерцу совершить дипломатический визит в Москву в День Победы, чтобы продемонстрировать «смелость».