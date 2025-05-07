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    США собрались переименовать Персидский залив
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Визит Си Цзиньпина на Парад – это про ценности

    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    7 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    10 комментариев
    7 мая 2025, 14:19 • Новости дня

    Стало известно о первом международном визите Мерца в Брюссель 9 мая

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая примет канцлера Германии Фридриха Мерца, который совершит свой первый международный визит в Брюссель, заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо.

    По ее словам, Мерц в свой первый зарубежный визит в качестве канцлера Германии посетит Брюссель, где встретится с главой Еврокомиссии, передает ТАСС.

    Пиньо не уточнила, будет ли обсуждаться участие мировых лидеров в параде Победы в Москве, отметив, что визит Мерца станет обзором отношений между Евросоюзом и Германией.

    На встрече планируется обсудить широкий круг вопросов, включая отношения Евросоюза и США, а также оборонные расходы объединения. Мерц и фон дер Ляйен связаны не только немецким происхождением, но и членством в Европейской народной партии.

    Ранее немецкое издание Berliner Zeitung предложило канцлеру Германии Фридриху Мерцу совершить дипломатический визит в Москву в День Победы, чтобы продемонстрировать «смелость».

    6 мая 2025, 17:25 • Новости дня
    Мерц избран канцлером Германии со второй попытки
    Мерц избран канцлером Германии со второй попытки
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования, преодолев необходимый порог голосов в парламенте.

    По итогам второго тура голосования в парламенте за его кандидатуру проголосовали 325 депутатов при необходимом минимуме в 316 голосов, передает РИА «Новости». Напомним, лидер партии ХДС Фридрих Мерц не смог с первого раза избраться канцлером в Бундестаге.

    Исполняющий обязанности канцлера Олаф Шольц прокомментировал провал голосования и выразил удивление случившимся.

    Немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала поражение Мерца в Бундестаге лучшим исходом для Германии.

    Коментарии (11)
    7 мая 2025, 10:21 • Новости дня
    Berliner Zeitung призвала Мерца приехать 9 мая в Москву
    Berliner Zeitung призвала Мерца приехать 9 мая в Москву
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкое издание Berliner Zeitung предложило канцлеру Германии Фридриху Мерцу совершить дипломатический визит в Москву в День Победы, чтобы продемонстрировать «смелость».

    Призыв канцлеру Германии Фридриху Мерцу совершить визит в Москву 9 мая озвучила газета Berliner Zeitung. Издание считает, что Мерц должен показать дипломатическую смелость, прилетев в Россию в День Победы. Отмечается, что визит не должен быть посвящен параду, а может сопровождаться посещением мемориалов памяти жертв войны и встречей с немецкими предпринимателями.

    Авторы публикации подчеркивают, что Мерц может использовать поездку для выражения сочувствия жертвам войны. В статье отмечается, что возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным должна сопровождаться жесткой позицией по вопросам мирного урегулирования на Украине.

    В комментарии издания говорится: «Мерц должен сказать Путину: «Европа хочет добиться устойчивого перемирия. Давайте договоримся». Кроме того, подчеркивается важность контактов Мерца с немецким бизнесом, продолжающим работать в России, несмотря на санкции.

    Ранее Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования в парламенте.

    В Кремле заявили об отсутствии у Мерца намерения улучшать отношения с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, чем грозит ФРГ смена власти.

    Коментарии (5)
    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 15:30 • Новости дня
    Стала известна дата второго тура выборов канцлера ФРГ

    Bild сообщил о втором голосовании по кандидатуре Мерца на пост канцлера Германии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Голосование по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера Германии пройдет повторно после неудачи в первом туре, пишет Bild со ссылкой на собственные источники.

    Второй тур голосования по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера Германии состоится в Бундестаге во вторник в 15.15 по местному времени (16.15 мск), пишет Bild, передает ТАСС.

    Ранее телеканал NTV сообщил, что заседание Бундестага возобновят после того, как Мерц не смог набрать необходимое число голосов для избрания в первом туре.

    Напомним, лидер партии ХДС Фридрих Мерц не смог с первого раза избраться канцлером в Бундестаге.

    Исполняющий обязанности канцлера Олаф Шольц прокомментировал провал голосования и выразил удивление случившимся.

    Немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала поражение Мерца в Бундестаге лучшим исходом для Германии, а сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила сменить руководство и провести новые выборы после провала голосования.

    Коментарии (3)
    6 мая 2025, 16:44 • Новости дня
    Фондовый рынок Германии рухнул после провала Мерца в Бундестаге

    Tagesschau: Падение акций произошло после неудачи Фридриха Мерца на выборах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Результаты голосования по кандидатуре Фридриха Мерца вызвали негативную реакцию среди инвесторов и спровоцировали снижение котировок на биржах, сообщает Tagesschau.

    О снижении котировок на фондовом рынке Германии после первого тура голосования по кандидатуре Фридриха Мерца в Бундестаге сообщило РИА «Новости». По данным агентства, падение акций стало непосредственной реакцией на политическую нестабильность, вызванную провалом кандидата в канцлеры.

    Издание отмечает, что итоги голосования вызвали заметные волнения в экономике страны. Главный экономист банка Hauck Aufhuauser Lampe Александр Крюгер в интервью заявил: «Это сигнал о том, что Германия больше не может даже избрать правительство. Экономика в любом случае стагнирует, а структурные реформы давно назрели». Эксперты связывают ситуацию на бирже с отсутствием уверенности в перспективах формирования нового кабинета министров и необходимостью срочных экономических преобразований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ХДС Фридрих Мерц не смог избраться канцлером Германии в первом туре голосования в Бундестаге.

    Голосование по кандидатуре Мерца будет проведено повторно после этой неудачи.

    Немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала провал Мерца лучшим исходом для страны.

    В свою очередь сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила сменить руководство и провести новые выборы.

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    7 мая 2025, 12:05 • Новости дня
    Мерц потребовал от США не вмешиваться в политику Германии
    Мерц потребовал от США не вмешиваться в политику Германии
    @ Moritz Frankenberg/dpa//Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил американские комментарии по поводу признания «Альтернативы для Германии» экстремистской партией, подчеркнув, что политика ФРГ – внутреннее дело.

    Мерц резко отреагировал на высказывания госсекретаря США Марко Рубио о решении Федерального ведомства по охране конституции признать партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской, передает ТАСС.

    В интервью каналу ZDF Мерц подчеркнул, что всегда считал США способными отличать экстремистские и центристские партии.

    Мерц также анонсировал грядущий телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Он отметил, что пока не знаком с Трампом лично, но рассчитывает познакомиться на июньском саммите НАТО в Гааге или раньше.

    Мерц пообещал изложить позицию не только Германии, но и Европейского союза, подчеркнув, что у европейцев есть собственные предложения.

    Как писала Politico, администрация президента США Дональда Трампа публично поддержала главных оппонентов Фридриха Мерца – партию «Альтернатива для Германии», которая недавно была признана немецкой разведкой «доказанно экстремистской».

    Ранее ведомство по охране конституции Германии признало АдГ правоэкстремистской на всей территории страны. Лидеры партии Алис Вайдель и Тино Хрупалла назвали действия силовиков «серьезным ударом по немецкой демократии».

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запрет АдГ в Германии изменит Европу до неузнаваемости.

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    7 мая 2025, 12:03 • Новости дня
    NYT: Визит Си Цзиньпина на 9 мая в Москву осложнит отношения КНР с Европой
    NYT: Визит Си Цзиньпина на 9 мая в Москву осложнит отношения КНР с Европой
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Участие лидера КНР Си Цзиньпина на параде Победы на Красной площади может осложнить попытки Пекина наладить связь с Европой, сообщили эксперты The New York Times.

    Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, где он станет главным гостем на параде Победы и проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, может осложнить попытки Пекина наладить отношения с Европой, пишет The New York Times.

    Показательные встречи глав России и Китая подчеркивают тесный союз двух стран на фоне продолжающейся спецоперации на Украине, что вызывает озабоченность у европейских лидеров. При этом Пекин позиционирует себя как силу стабильности на фоне торговых войн и разногласий между США и их союзниками.

    Си Цзиньпин подчеркнул значимость уроков Второй мировой войны и заявил: «Мы должны извлекать мудрость и силу из глубоких уроков Второй мировой войны, решительно противостоять всем формам гегемонии и силовой политики и совместно создавать лучшее будущее для человечества». Тем временем его появление на Красной площади вместе с Путиным становится напоминанием о поддержке Китаем Москвы в конфликте на Украине, что может затруднить диалог с Европой, являющейся важным экспортным рынком для Китая.

    В последние дни Пекин попытался смягчить отношения с Брюсселем, сняв ограничения на контакты с представителями Европарламента и отменив санкции против некоторых его членов. Однако в Европейском союзе сохраняется настороженность: посол ЕС в Китае Хорхе Толедо отметил, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Аналитики считают, что демонстрация альянса с Россией усложняет для Пекина попытки разыграть карту «разделяй и властвуй» в Европе.

    Ранее глава КНР заявил, что сотрудничество Китая и Евросоюза значительно влияет на глобальное развитие и способствует благосостоянию народов двух сторон.

    Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что тарифные и торговые войны угрожают стабильности мировой экономической системы.

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    6 мая 2025, 15:22 • Новости дня
    Захарова сравнила ЕС с Третьим рейхом

    Захарова сравнила ремилитаризацию ЕС с подготовкой к войне Третьего рейха

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз проводит политику ремилитаризации и подготовки к войне, как это делал в свое время Третий рейх.

    На брифинге Захарова подчеркнула, что европейские страны открыто называют Россию врагом и действуют в логике эскалации, передает ТАСС. Дипломат выразила мнение, что европейские политики игнорируют уроки прошлого.

    «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – сказала Захарова.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что практически вся Европа ведет войну против России и вновь сплотилась под знаменами нацизма, поддерживая режим Владимира Зеленского на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сейчас между Россией и Европой нет совпадающих позиций, поскольку европейские страны предпочитают войну переговорам.

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    6 мая 2025, 16:07 • Новости дня
    Орбан назвал Украину дополнительной обузой для ЕС в случае ее принятия

    Орбан: Украина – это не дополнительная ценность, это обуза для ЕС

    Орбан назвал Украину дополнительной обузой для ЕС в случае ее принятия
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на реплику немецкого политика Манфреда Вебера, призвавшего дружить и поддерживать друг друга в Евросоюзе, в том числе по отношению к потенциальным странам-участницам.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратил внимание на реплики немецкого политика и лидера Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера, который заявил о том, что венгры пользуются поддержкой ЕС много лет, в том числе благодаря украинцам.

    Орбан в ответ и написал свои соображения немцу в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Он напомнил, что Венгрия была принята в Европейский союз, потому что несла пользу государствам-членам. Это была выгодная сделка, в том числе для Германии.

    «Присоединение Украины – это не очень хорошая сделка. Украина – это не дополнительная ценность, это обуза», – написал Орбан.

    Венгерский премьер назвал огромной ошибкой отправку на Украину европейских денег вместо того, чтобы использовать их для укрепления европейской экономики, переживающей не лучшие времена.

    «Европейским лидерам уже пора начать представлять интересы своих, европейских народов, герр Вебер», – резюмировал пост Орбан.

    Утром во вторник Манфред Вебер провел пресс-конференцию, на которой высказывался о непременной и необходимой поддержке Украины, важности дружелюбия между странами ЕС, сообщил портал Mandiner.

    «Венгры пользуются поддержкой ЕС в течение 20 лет, в том числе и благодаря украинцам. Украина находится в неплохом положении. <...> Я надеюсь, что Венгрия и венгерское правительство понимают, что в конечном счете для нас будет лучше сотрудничать в рамках ЕС, если мы будем друзьями», – сказал немецкий политик, намекая на регулярный голос Венгрии против инициатив ЕС в адрес Украины.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Орбан сообщил, что был вынужден вступить в открытый конфликт с Владимиром Зеленским, после того как услышал от него угрозу.

    В конце апреля Орбан высказался за отказ от военного пути в урегулировании ситуации на Украине, подчеркнув необходимость перехода к мирным инициативам. Кроме того, он заявил, что Зеленский вел себя неподобающе на саммите ЕС, как будто Украина уже в составе Евросоюза.

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    6 мая 2025, 14:50 • Новости дня
    Вагенкнехт выразила надежду на провал Мерца на выборах

    Вагенкнехт выразила надежду, что Мерц не станет федеральным канцлером Германии

    Tекст: Евгения Караваева

    Немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что поражение Фридриха Мерца в Бундестаге стало бы лучшим исходом для Германии, комментируя провал первого тура голосования.

    Сопредседатель партии BSW Сара Вагенкнехт выразила мнение, что лидер консерваторов Фридрих Мерц не должен возглавлять правительство Германии, передает ТАСС.

    Политик отметила: «Фридрих Мерц просто не может сделать это и должен вынести из этого урок. Это также сокрушительное поражение для Ларса Клингбайля. Эта черно-красная коалиция перевооружения является мертворожденной. Это был бы хороший день для Германии, если бы на том оно и осталось, и Фридрих Мерц не стал федеральным канцлером». Вагенкнехт подчеркнула негативное отношение к планам по перевооружению, инициированным коалицией.

    Партия Вагенкнехт ранее не смогла преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в парламент 23 февраля, не добрав несколько тысяч голосов. BSW пыталась оспорить результаты, заявив о наличии ошибок при подсчете, однако добиться пересмотра ей не удалось. По данным опросов, поддержка партии остается на уровне от 3% до 5%.

    В Бундестаге прошел первый тур голосования по выборам канцлера. Мерц получил 310 голосов, при необходимых 316 для победы. Голосование было анонимным, поэтому остается неизвестным, какие именно депутаты не поддержали кандидата, несмотря на то что коалиция контролирует 328 мест.

    Согласно законодательству Германии, если в первом туре кандидат не набирает абсолютного большинства, через две недели проводится второй тур. Для участия во втором туре лидера может выдвигать четверть состава Бундестага. В случае отсутствия победителя проводится третий тур, где требуется простое большинство. Если по итогам третьего тура канцлер избран не абсолютным большинством, президент может либо назначить его, либо объявить новые выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник Мерц потерпел историческое фиаско.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила смену руководства и проведение новых выборов после неудачи Фридриха Мерца в первом туре голосования в бундестаге.

    Между тем провал при голосовании в бундестаге, как отметил Владимир Песков, не повлияет на позиции антироссийских политиков в Европе.

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    6 мая 2025, 22:41 • Новости дня
    Мерц скептически оценил перспективу запрета партии АдГ

    Новый канцлер ФРГ Мерц сдержанно расценил перспективы запрета АдГ

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии намерены внимательно изучить заключение спецслужб по АдГ, прежде чем обсуждать возможность запрета партии с поддержкой 10 млн избирателей, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Фридрих Мерц, новый канцлер Германии, скептически оценил вероятность запрета деятельности партии «Альтернатива для Германии», передает ТАСС.

    Он отметил, что решение о возможном запрете не может быть принято без тщательного изучения выводов Федерального ведомства по охране конституции.

    В эфире телеканала ARD Мерц заявил, что нельзя запретить 10 млн избирателей АдГ. Он подчеркнул, что заключение контрразведки изменило его отношение к партии, но призвал не торопиться с выводами.

    Канцлер добавил, что новое правительство внимательно рассмотрит рекомендации ведомства, прежде чем принимать какие-либо меры в отношении АдГ.

    Ранее Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования в парламенте.

    Лидер АдГ Алиса Вайдель предложила смену руководства и проведение новых выборов после неудачи Мерца в первом туре в бундестаге.

    Также партия «Альтернатива для Германии» обратилась в суд с иском против признания ее правоэкстремистской организацией.

    Напомним, немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций.

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    6 мая 2025, 16:54 • Новости дня
    FT: Инвесторы стали вкладываться в европейские стартапы по производству БПЛА

    Стартапы Quantum Systems и Tekever оценили выше 2 млрд евро на фоне инвестиций

    Tекст: Ирма Каплан

    Два ведущих стартапа, Quantum Systems и Tekever, получили финансирование, превысившее 2 млрд евро, благодаря растущему интересу инвесторов к оборонным технологиям, пишет FT.

    Новые инвесторы устремляются на рынок оборонных или технологий двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских целях, так и на поле боя, пишет Financial Times (FT).

    По данным газеты, крупные вложения в европейские технологические стартапы Quantum Systems и Tekever привлекли внимание зарубежных инвесторов, совокупный объем которых в каждую превысил более чем 1 млрд евро.

    Quantum Systems – из Мюнхена, ее цель – сделать поле боя прозрачным и получать данные воздушной разведки в реальном времени в  каждой части линии фронта, заявил содиректор компании Флориан Зайбель.

    Tekever, основанная в Португалии, привлекла десятки миллионов евро, ее продукция широко использовалась на Украине для разведки и точных ударов.

    По данным Инновационного фонда НАТО и Dealroom, инвестиции в европейские оборонные стартапы выросли на 24% в 2024 году до 5,2 млрд долларов.

    Quantum объединяет аппаратные и программные решения с искусственным интеллектом для автономной воздушной разведки. Компания ожидает удвоения выручки до 200 млн евро и более в этом году и расширяет производство до 4 тыс. беспилотников ежегодно.

    Tekever увеличивает мощности более чем вдвое каждый год и планирует выпустить свыше 200 систем в текущем году, заключила FT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное командование рассматривает возможность масштабного внедрения дронов в каждый боевой дивизион, что потребует значительных инвестиций.

    При этом новая интеллектуальная система «Солярис НС», разработанная  холдингом «Росэл», входящим в Ростех, способна одновременно обнаруживать и подавлять несанкционированные дроны на частотах от 100 до 6000 МГц, не мешая работе другого оборудования.

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    7 мая 2025, 07:31 • Новости дня
    Захарова заявила о бессмысленности перестановок в правительстве Германии

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала изменения в составе правительства Германии, отметив, что Россия готова к любому развитию ситуации.

    Захарова отметила, что последние годы Германия утратила остатки суверенитета, авторитета и значения в международных делах, передает РИА «Новости».

    По ее словам, перемена лиц в правительстве Германии не оказывает существенного влияния на глобальные процессы.

    Она добавила, что Россия готова к любому развитию событий, несмотря на происходящие перемены в немецком правительстве.

    Ранее Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования в парламенте.

    Лидер АдГ Алиса Вайдель предложила смену руководства и проведение новых выборов после неудачи Мерца в первом туре в бундестаге.

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    7 мая 2025, 10:51 • Новости дня
    Politico: Провальный старт Мерца указывает на раскол в правительстве Германии

    Tекст: Александра Юдина

    Фридрих Мерц столкнулся с унизительным провалом при первом голосовании в Бундестаге, когда депутаты отказались подтвердить его в должности канцлера, несмотря на достигнутую коалиционную сделку, пишет Politico.

    Мерц избран канцлером Германии только после второго голосования из-за недостатка поддержки в Бундестаге, что стало неожиданным поражением, передает Politico.

    В результате потребовалось повторное голосование, после которого Мерц все же получил необходимое большинство голосов.

    Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Мерца с избранием. Однако политологи подчеркивают, что провал на первом голосовании уже нанес урон репутации нового правительства и свидетельствует о глубоких разногласиях в политическом центре Германии.

    Преемник Олафа Шольца возглавил страну на фоне внутреннего раскола и давления со стороны правой оппозиции. На февральских выборах партия «Альтернатива для Германии» получила 21% голосов, что усилило напряженность в парламенте и затруднило формирование стабильного правительства.

    Эксперты предупреждают, что без внутреннего единства Мерцу будет сложно реализовать обещания по увеличению оборонных расходов и защите промышленности от внешних вызовов, включая возможные тарифы со стороны Дональда Трампа и конкуренцию с Китаем.

    Ранее Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования в парламенте.

    Лидер АдГ Алиса Вайдель предложила смену руководства и проведение новых выборов после неудачи Мерца в первом туре в Бундестаге.

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    7 мая 2025, 10:41 • Новости дня
    Мадуро призвал Европу быть благодарной СССР за освобождение

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Европы обязаны и должны быть благодарны Красной армии и СССР за освобождение от нацистского режима в 1945 году, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время визита в Россию для участия в праздновании 80-й годовщины Победы призвал страны Европы сохранять благодарность Красной армии и СССР за освобождение от нацистского режима, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что победу СССР в 1945 году считает величайшей, а триумф Красной армии назвал победой всего человечества.

    Мадуро также отметил, что его визит в Москву является выражением «бесконечного исторического восхищения народом России и народами бывшего Советского Союза за огромный вклад в развитие человечества».

    Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес прибыл в Москву с официальным визитом для участия в переговорах и памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

    Президент России пригласил Мадуро на празднование Дня Победы в Москве.

    По итогам переговоров Путин и Мадуро подпишут межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой.

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    7 мая 2025, 13:25 • Новости дня
    В Кремле назвали абсурдными ограничения на перелет Вучича и Фицо

    Tекст: Александра Юдина

    Решение Польши и прибалтийских государств закрыть воздушное пространство для президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо при посещении парада Победы в Москве – продолжение абсурдной русофобской линии, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, «эти страны продолжают свою абсурдную политику, исполненную русофобства. Причем проецируют эту политику даже на своих коллег по Европе, по европейским делам», передает ТАСС.

    Он также отметил, что Кремль замечает серьезные разногласия среди стран Евросоюза, комментируя ситуацию с отказом Польши и Прибалтики пропустить самолет с лидерами Сербии и Словакии.

    «В ЕС воочию вызревают очень сильные, серьезные противоречия», – подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич после переговоров в Белграде с послом России Александром Боцан-Харченко отправился в Москву на празднование 80-летия Победы и встречу с Владимиром Путиным.

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