При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.0 комментариев
Стало известно о первом международном визите Мерца в Брюссель 9 мая
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая примет канцлера Германии Фридриха Мерца, который совершит свой первый международный визит в Брюссель, заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо.
По ее словам, Мерц в свой первый зарубежный визит в качестве канцлера Германии посетит Брюссель, где встретится с главой Еврокомиссии, передает ТАСС.
Пиньо не уточнила, будет ли обсуждаться участие мировых лидеров в параде Победы в Москве, отметив, что визит Мерца станет обзором отношений между Евросоюзом и Германией.
На встрече планируется обсудить широкий круг вопросов, включая отношения Евросоюза и США, а также оборонные расходы объединения. Мерц и фон дер Ляйен связаны не только немецким происхождением, но и членством в Европейской народной партии.
Ранее немецкое издание Berliner Zeitung предложило канцлеру Германии Фридриху Мерцу совершить дипломатический визит в Москву в День Победы, чтобы продемонстрировать «смелость».