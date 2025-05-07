Tекст: Вера Басилая

Призыв канцлеру Германии Фридриху Мерцу совершить визит в Москву 9 мая озвучила газета Berliner Zeitung. Издание считает, что Мерц должен показать дипломатическую смелость, прилетев в Россию в День Победы. Отмечается, что визит не должен быть посвящен параду, а может сопровождаться посещением мемориалов памяти жертв войны и встречей с немецкими предпринимателями.

Авторы публикации подчеркивают, что Мерц может использовать поездку для выражения сочувствия жертвам войны. В статье отмечается, что возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным должна сопровождаться жесткой позицией по вопросам мирного урегулирования на Украине.

В комментарии издания говорится: «Мерц должен сказать Путину: «Европа хочет добиться устойчивого перемирия. Давайте договоримся». Кроме того, подчеркивается важность контактов Мерца с немецким бизнесом, продолжающим работать в России, несмотря на санкции.

Ранее Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования в парламенте.

В Кремле заявили об отсутствии у Мерца намерения улучшать отношения с Россией.

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