  • Новость часа«Северяне» отбили новую попытку прорыва ВСУ в Курскую область
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ОПЕК+ бьет по нефтяным ценам ради сохранения сделки
    Пакистан заявил о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
    Келлог: Украина предложила развести войска на 30 километров
    Индия назвала цели авиаударов по Пакистану
    «Северяне» отбили новую попытку прорыва ВСУ в Курскую область
    На подлете к Москве сбиты украинские беспилотники
    ФСБ сообщила о координации мошенничеств из 150 кол-центров Украины
    «Суперджет» с отечественными двигателями совершил десятый полет
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    3 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    10 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия всегда искала Большой смысл

    Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.

    0 комментариев
    7 мая 2025, 10:21 • Новости дня

    Berliner Zeitung призвала Мерца приехать 9 мая в Москву

    Berliner Zeitung призвала Мерца приехать 9 мая в Москву
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкое издание Berliner Zeitung предложило канцлеру Германии Фридриху Мерцу совершить дипломатический визит в Москву в День Победы, чтобы продемонстрировать «смелость».

    Призыв канцлеру Германии Фридриху Мерцу совершить визит в Москву 9 мая озвучила газета Berliner Zeitung. Издание считает, что Мерц должен показать дипломатическую смелость, прилетев в Россию в День Победы. Отмечается, что визит не должен быть посвящен параду, а может сопровождаться посещением мемориалов памяти жертв войны и встречей с немецкими предпринимателями.

    Авторы публикации подчеркивают, что Мерц может использовать поездку для выражения сочувствия жертвам войны. В статье отмечается, что возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным должна сопровождаться жесткой позицией по вопросам мирного урегулирования на Украине.

    В комментарии издания говорится: «Мерц должен сказать Путину: «Европа хочет добиться устойчивого перемирия. Давайте договоримся». Кроме того, подчеркивается важность контактов Мерца с немецким бизнесом, продолжающим работать в России, несмотря на санкции.

    Ранее Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования в парламенте.

    В Кремле заявили об отсутствии у Мерца намерения улучшать отношения с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, чем грозит ФРГ смена власти.

    6 мая 2025, 11:55 • Новости дня
    В России зажгли Вечные огни на 80 мемориалах Победы
    В России зажгли Вечные огни на 80 мемориалах Победы
    @ ООО «Газпром межрегионгаз»

    Tекст: Ольга Иванова

    В преддверии 80-летия Великой Победы в России зажгли Вечные огни на 80 мемориалах воинской славы в рамках акции «Храним огонь Победы».

    Торжественная церемония прошла на мемориале павшим воинам «Журавли» в Петербурге. В мероприятии приняли участие министр энергетики Сергей Цивилев, губернатор Петербурга Александр Беглов, представители «Газпрома», ветераны, юнармейцы и жители разных регионов страны.

    Министр энергетики заявил: «Сегодня одновременно загорелось 80 Вечных огней по всей территории Российской Федерации в память о великих людях, о дважды победителях. Тех, кто победил в той войне, а потом вернулся, израненный и уставший, и совершил свой второй подвиг, своим трудом сделав нашу страну великой державой. Мы гордимся нашими героями, и сегодня в их честь зажигаются Вечные огни, открываются музеи, места памяти и славы. И сегодня уже их дети, внуки и правнуки точно так же побеждают на фронтах и точно так же трудятся для того, чтобы наша страна, как всегда, была великой. Светлая память всем тем, кто ушел из жизни, но оставил достойный след и бессмертную память на все времена».

    Акция «Храним огонь Победы» стартовала в феврале 2025 года в селе Майма Республики Алтай. С этого времени каждую неделю к природному газу подключаются новые Вечные огни. Самые западные, восточные, северные и южные мемориалы, участвующие в акции, расположены в Калининградской, Приморской, Ханты-Мансийской областях и Карачаево-Черкесии соответственно. До Дня Победы планируется перевести на сетевой газ более 130 Вечных огней.

    Ранее в Александровском саду прошла церемония забора частиц Вечного огня для доставки по России и за рубеж.

    Кроме того, в рамках всероссийской акции по газификации мемориалов в Ульяновской, Псковской областях и Коми зажгли Вечный огонь в честь героев войны.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 11:24 • Новости дня
    Мерцу не хватило голосов для избрания канцлером ФРГ в первом туре
    Мерцу не хватило голосов для избрания канцлером ФРГ в первом туре
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Фридрих Мерц не получил необходимого большинства в нижней палате парламента для утверждения на посту канцлера, несмотря на формальное большинство коалиции.

    Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц не смог получить необходимое большинство голосов на первом голосовании в нижней палате парламента, что может отсрочить его инаугурацию, сообщает Bloomberg. Для избрания главой правительства ему не хватило шести голосов: парламентарии отдали Мерцу 310 голосов при необходимых 316 из 630.

    Мерц должен возглавить коалицию ХДС/ХСС и Социал-демократической партии, которые вместе контролируют 328 мандатов. Несмотря на формальное большинство, часть депутатов не поддержала своего кандидата, что стало неожиданностью для политических наблюдателей.

    Пока не известно, будет ли повторное голосование проведено сразу же. Согласно Конституции Германии, если кандидат на пост канцлера не получает абсолютного большинства в трех турах подряд, то на четвертом голосовании достаточно относительного большинства для избрания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заседание Бундестага по вопросу избрания нового канцлера в Германии назначено на 6 мая. Отмечалось, что утверждение Мерца на пост канцлера может пройти не с первой попытки из-за противоречий внутри коалиции, так как он нарушил предвыборные обещания сразу после выборов.

    Коментарии (6)
    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 13:04 • Новости дня
    Рар: Германия погрузилась в серьезнейший политический кризис

    Политолог Рар: Провал Мерца в бундестаге демонстрирует серьезнейший политический кризис в ФРГ

    Рар: Германия погрузилась в серьезнейший политический кризис
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Провал Фридриха Мерца на выборах канцлера в бундестаге стал следствием глубочайшего политического кризиса в Германии. В закрытом голосовании Мерца отказались поддерживать, в том числе, однопартийцы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее потенциальный канцлер не смог набрать необходимые 316 голосов депутатов.

    «Впервые со времен Второй мировой кандидат в канцлеры, имеющий большинство поддержки двух партий и потенциальных коалиционных партнеров для будущего правительства, провалился в первом туре», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Судя по всему, в ближайшие дни состоится второй тур. Теоретически у Фридриха Мерца набирались необходимые 316 голосов, но по какой-то причине члены его партии и социал-демократы в закрытом голосовании высказались против», – продолжил собеседник.

    «Таким образом, все идет к проведению третьего тура, где Мерцу будет достаточно набрать простое большинство. Но такой процедуры еще не было. Поэтому, судя по всему, потребуются альтернативные кандидаты или переизбрание бундестага. Допускаю, что мы увидим дисциплинирование ХДС/ХСС», – указал спикер.

    «Впрочем, как бы ни развивались события, очевидно – Германия погрузилась в серьезнейший политический кризис. У страны нет руководства, отсутствует дееспособное правительство. Решать проблемы нужно очень быстро, потому что ФРГ грозят не только внутренние, но и внешние вызовы», – заключил он.

    Фридрих Мерц в первом туре голосования в бундестаге не смог набрать необходимое большинство для избрания канцлером. Из 630 депутатов «за» высказались 310, «против» – 307. Это может привести к отсрочке его вступления в должность, произошедшее ошеломило законодателей и экспертов, сообщает Bloomberg.

    «Неудача в парламенте стала позором для 69-летнего политика, который и так страдает от низкого уровня популярности среди избирателей. Экономика ФРГ показывает стагнацию после двух лет рецессии, ухудшает ситуацию украинский кризис. При этом, поддержка АдГ усиливается по всей стране, особенно в регионах бывшей ГДР», – пишет агентство.

    По информации Bild, назначенные на вторник второй тур был отменен. «Альтернатива для Германии» (АдГ) хочет договориться о проведении голосования в среду. При этом, по словам лидера партии Тино Хрупаллы, его депутаты ни при каких обстоятельствах не проголосуют за Мерца.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозит ФРГ смена власти.

    Коментарии (5)
    6 мая 2025, 13:21 • Новости дня
    Кремль пообещал Украине немедленный ответ на нарушение майского перемирия
    Кремль пообещал Украине немедленный ответ на нарушение майского перемирия
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия согласилась прекратить огонь в дни празднования Дня Победы, однако если с Украины поступят удары по позициям или объектам, будет дан немедленный ответ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Российская сторона готова прекратить огонь на майские праздники, однако при атаках с Украины пообещан немедленный адекватный военный ответ, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни сохраняет актуальность, и соответствующие указания уже даны верховным главнокомандующим России. Он добавил, что предложения по перемирию остаются в силе, однако никакой реакции от Киева пока не поступило.

    По словам пресс-секретаря, ни от представителей Украины, ни от самого руководства страны не прозвучало заявлений о готовности поддержать праздничное перемирие. Песков выразил сожаление по поводу отсутствия обратной связи с украинской стороны.

    Москва объявила перемирие на этот период и заявила о намерении остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая до 0:00 с 10 на 11 мая. Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие с седьмого по девятое мая в честь 80-летия Победы.

    Коментарии (25)
    6 мая 2025, 16:46 • Новости дня
    Ушаков: В Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров
    Ушаков: В Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров
    @ Кирилл Зыков/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Почти три десятка иностранных руководителей посетят Москву, чтобы принять участие в параде Победы на Красной площади, посвященном юбилею окончания войны.

    Почти три десятка иностранных лидеров примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

    «Приглашены многочисленные иностранные гости, и мы ожидаем, что на параде Победы будет присутствовать 29 лидеров из тех стран, которые мы пригласили», – заявил он журналистам.

    На высшем уровне на мероприятиях будут представлены такие страны, как Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, Китай, Конго, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Словакия, Экваториальная Гвинея, Эфиопия и Южная Осетия. Кроме того, Индию, Никарагуа и ЮАР представят делегации на высоком уровне.

    Ушаков подчеркнул, что приглашены и генеральные секретари международных организаций, таких как ШОС, СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, Организация Исламского сотрудничества, Союзное государство России и Белоруссии, комиссия Африканского союза, а также президент Нового банка развития. Также на параде ожидается присутствие глав всех аккредитованных в России дипломатических представительств и руководителей оборонных ведомств ряда стран.

    В параде на Красной площади примут участие парадные расчеты из 13 стран, включая Азербайджан, Вьетнам, Белоруссию, Египет, Казахстан, Китай, Киргизию, Лаос, Монголию, Мьянму, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Помимо официальных лиц, на мероприятии будут присутствовать ветераны из Армении, Израиля, Монголии и США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Москву на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прибудут главы государств и делегации, в частности, глава сербского государства Александр Вучич заявил, что не собирается отказываться от визита в Россию на 9 Мая.

    Коментарии (13)
    6 мая 2025, 21:08 • Новости дня
    Копия «Родины-матери» в сандалиях возмутила жителей Петербурга

    В Петербурге заменили копию «Родины-матери» в сандалиях после жалоб горожан

    Копия «Родины-матери» в сандалиях возмутила жителей Петербурга
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На площади Победы в Петербурге установили копию статуи «Родина-мать» в сандалиях, что вызвало негодование горожан, после жалоб петербуржцев скульптуру заменили.

    В Петербурге на площади Победы установили копию статуи «Родина-мать» в необычном облике – монумент был «обут» в сандалии, сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал «78 Новости».

    Горожане отметили, что оригинальная скульптура в Волгограде выполнена босой, и резко раскритиковали нововведение.

    Местные жители выразили недовольство и потребовали убрать скандальную копию до 9 мая. По их мнению, такой вид памятника не соответствует историческому образу и оскорбляет память героев.

    Администрация города не дала официальных комментариев по поводу ситуации. Однако, по данным Telegram-канала «78 Новости», необычный монумент уже заменили на другую композицию.

    Ранее в Волгограде разгорелся скандал из-за рекламы «Сбермаркета» с изображением «Родины-матери». Власти города потребовали убрать баннеры с этой рекламой. Представители «Сбермаркета» принесли извинения за использование памятника в рекламной кампании.

    Коментарии (18)
    6 мая 2025, 17:25 • Новости дня
    Мерц избран канцлером Германии со второй попытки
    Мерц избран канцлером Германии со второй попытки
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования, преодолев необходимый порог голосов в парламенте.

    По итогам второго тура голосования в парламенте за его кандидатуру проголосовали 325 депутатов при необходимом минимуме в 316 голосов, передает РИА «Новости». Напомним, лидер партии ХДС Фридрих Мерц не смог с первого раза избраться канцлером в Бундестаге.

    Исполняющий обязанности канцлера Олаф Шольц прокомментировал провал голосования и выразил удивление случившимся.

    Немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала поражение Мерца в Бундестаге лучшим исходом для Германии.

    Коментарии (11)
    6 мая 2025, 17:18 • Новости дня
    Ушаков: Военные КНДР не примут участие в параде Победы

    Помощник президента Ушаков опроверг участие военных КНДР в параде Победы

    Ушаков: Военные КНДР не примут участие в параде Победы
    @ ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Парад Победы на Красной площади 9 мая примет военные подразделения из 13 зарубежных государств, однако военнослужащие Корейской народной армии не будут принимать участие в параде, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Помощник президента России Юрий Ушаков объявил, что в параде на Красной площади примут участие парадные расчеты из Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Военных КНДР в этом списке нет, передает РИА «Новости».

    На вопрос журналистов о возможном участии военнослужащих Корейской народной армии представитель Кремля ответил: «Я назвал все страны, которые участвуют».

    Он уточнил, что КНДР будет представлена только на уровне посла, но также «будет еще одна интересная встреча».

    Ушаков сообщил, что на парад Победы в Москву прибудут 29 иностранных лидеров.

    В Кремле допустили участие военных КНДР в параде 9 Мая.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России о значительном участии военнослужащих из КНДР в освобождении приграничных районов Курской области.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, кто из иностранных лидеров приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

    Коментарии (10)
    6 мая 2025, 13:14 • Новости дня
    Rutube, VK и «Яндекс» отказались от рекламы в День Победы

    Tекст: Александра Юдина

    Крупнейшие отечественные IT-компании Rutube, VK и «Яндекс» приняли решение отказаться от показа коммерческой рекламы 9 Мая, подчеркнув значимость праздника.

    В Telegram-канале видеохолдинга Rutube указано, что на платформе весь день будет действовать акция «День тишины»: с полуночи до конца суток пользователи не увидят ни одного рекламного ролика.

    Интернет-портал о высоких технологиях CNews сообщает, что VK реализует аналогичные меры: пользователи сервисов VK Видео, «ВКонтакте», «Одноклассников» смогут смотреть любые фильмы, передачи и ролики без рекламы в течение всего дня, а также получить доступ к образовательным проектам, приуроченным к 80-летию Победы на специальном сайте. Кроме того, метаканал «Дзена», посвященный памятной дате, также будет работать без рекламы.

    В пресс-службе «Яндекса» также отметили, что коммерческая реклама 9 Мая не будет размещаться на главной странице ya.ru, а также на сервисах «Кинопоиск», «Яндекс музыка», «Афиша» и «Книги». Вместо этого пользователи увидят тематические подборки фильмов, книг и песен праздничной тематики, передает ТАСС.

    Директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров подчеркнул, что «День Победы – важнейший день для всех россиян», и выразил надежду, что инициативы помогут аудитории глубже познакомиться с историей страны.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 13:37 • Новости дня
    Лидер АдГ Вайдель потребовала отставки Мерца после провала
    Лидер АдГ Вайдель потребовала отставки Мерца после провала
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила смену руководства и проведение новых выборов после неудачи Фридриха Мерца в первом туре голосования в бундестаге.

    Вайдель призвала Мерца уйти в отставку и открыть путь к новым выбора, передает РИА «Новости».

    Политик подчеркнула, что само выдвижение Мерца, по ее мнению, нарушает предвыборные обещания и говорит о состоянии немецкой политики.

    Вайдель также заявила, что партия АдГ готова взять ответственность за формирование правительства и «поставить страну с головы на ноги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц не получил необходимого большинства в нижней палате парламента для утверждения на посту канцлера, несмотря на формальное большинство коалиции. Bild сообщил об отказе Мерца провести второй тур голосования 6 мая.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозит ФРГ смена власти.

    Коментарии (2)
    6 мая 2025, 15:30 • Новости дня
    Стала известна дата второго тура выборов канцлера ФРГ

    Bild сообщил о втором голосовании по кандидатуре Мерца на пост канцлера Германии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Голосование по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера Германии пройдет повторно после неудачи в первом туре, пишет Bild со ссылкой на собственные источники.

    Второй тур голосования по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера Германии состоится в Бундестаге во вторник в 15.15 по местному времени (16.15 мск), пишет Bild, передает ТАСС.

    Ранее телеканал NTV сообщил, что заседание Бундестага возобновят после того, как Мерц не смог набрать необходимое число голосов для избрания в первом туре.

    Напомним, лидер партии ХДС Фридрих Мерц не смог с первого раза избраться канцлером в Бундестаге.

    Исполняющий обязанности канцлера Олаф Шольц прокомментировал провал голосования и выразил удивление случившимся.

    Немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала поражение Мерца в Бундестаге лучшим исходом для Германии, а сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила сменить руководство и провести новые выборы после провала голосования.

    Коментарии (3)
    6 мая 2025, 16:44 • Новости дня
    Фондовый рынок Германии рухнул после провала Мерца в Бундестаге

    Tagesschau: Падение акций произошло после неудачи Фридриха Мерца на выборах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Результаты голосования по кандидатуре Фридриха Мерца вызвали негативную реакцию среди инвесторов и спровоцировали снижение котировок на биржах, сообщает Tagesschau.

    О снижении котировок на фондовом рынке Германии после первого тура голосования по кандидатуре Фридриха Мерца в Бундестаге сообщило РИА «Новости». По данным агентства, падение акций стало непосредственной реакцией на политическую нестабильность, вызванную провалом кандидата в канцлеры.

    Издание отмечает, что итоги голосования вызвали заметные волнения в экономике страны. Главный экономист банка Hauck Aufhuauser Lampe Александр Крюгер в интервью заявил: «Это сигнал о том, что Германия больше не может даже избрать правительство. Экономика в любом случае стагнирует, а структурные реформы давно назрели». Эксперты связывают ситуацию на бирже с отсутствием уверенности в перспективах формирования нового кабинета министров и необходимостью срочных экономических преобразований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ХДС Фридрих Мерц не смог избраться канцлером Германии в первом туре голосования в Бундестаге.

    Голосование по кандидатуре Мерца будет проведено повторно после этой неудачи.

    Немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала провал Мерца лучшим исходом для страны.

    В свою очередь сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила сменить руководство и провести новые выборы.

    Коментарии (2)
    6 мая 2025, 22:52 • Новости дня
    Лукашенко заявил, что завтра войны не будет

    Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что завтра войны не будет

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил граждан, что опасаться войны в ближайшее время не стоит, подчеркнув важность воспитания молодежи.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что завтра войны не будет, передает РИА «Новости».

    Лукашенко отметил, что Запад пытается навязать свое видение и подчинить память о Великой Отечественной войне. Он подчеркнул важность борьбы за умы и сердца молодежи: если эта борьба будет выиграна, удастся избежать войны.

    Президент Белоруссии считает необходимым уделять особое внимание воспитанию молодежи, чтобы обеспечить мирное будущее страны.

    Ранее Александр Лукашенко заявил, что в мире сейчас идет война СМИ за умы людей. Он предупредил, что вслед за этим может начаться горячая война.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 12:01 • Новости дня
    Bild сообщил об отказе Мерца провести второй тур голосования 6 мая

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер ХДС Фридрих Мерц не стал инициировать второй тур голосования по своей кандидатуре 6 мая, что вызвало неопределенность в вопросе назначения нового канцлера Германии.

    О решении Мерца отказаться от второго тура голосования по своей кандидатуре на пост канцлера Германии 6 мая сообщила газета Bild со ссылкой на источники в парламентской фракции ХДС/ХСС, передает ТАСС.

    Отказ от проведения голосования означает, что Германия во вторник не получит нового главу правительства. Такая ситуация создает определенную политическую неопределенность внутри страны.

    Кроме того, все зарубежные визиты Мерца, ранее запланированные на среду, теперь под вопросом. Он намеревался посетить Париж, а затем Варшаву, однако планы были пересмотрены из-за изменений в парламентском расписании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц не получил необходимого большинства в нижней палате парламента для утверждения на посту канцлера, несмотря на формальное большинство коалиции.

    Коментарии (0)
    7 мая 2025, 09:12 • Новости дня
    ФСО раскрыла неизвестные детали подписания капитуляции нацистской Германией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Федеральной службе охраны раскрыли исторические детали подписания итогового Акта о капитуляции Германии, отметив, что Москва не согласилась с порядком утверждения документа.

    Историческими подробностями подписания итогового Акта о капитуляции Германии поделился советник директора ФСО Сергей Девятов, передает ТАСС. Он напомнил, что идея безоговорочной капитуляции Германии была сформулирована президентом США Франклином Рузвельтом еще в январе 1943 года и стала позицией всех стран Антигитлеровской коалиции.

    Перед общей капитуляцией была серия частных: сначала капитулировали группы армий в Италии, Берлине, Голландии, Дании, Шлезвиг-Гольштейне, Северо-Западной Германии, а также в Баварии и Западной Австрии.

    Общий итоговый Акт был подписан 7 мая 1945 года в 2.41 во французском Реймсе. Документ обязывал немецких военных прекратить сопротивление и сдаться союзникам. От Германии его подписал генерал-полковник Альфред Йодль, от СССР – генерал-майор Иван Суслопаров, от США – генерал-лейтенант Уолтер Беделл Смит, а от Франции – Франсуа Севез.

    При этом советское руководство не одобрило процедуру подписания, так как текст не был согласован с СССР и, по мнению Москвы, отодвигал вклад страны на второй план. Девятов отметил, что Суслопаров подписал документ по собственной инициативе без согласования с Кремлем, добавив оговорку, что возможен другой акт по требованию союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Молдавии. В Крыму рассекретили документы о поимке немецкого генерала Йенеке. ФСБ раскрыла данные о преступлениях немецких фашистов в Донецке.

    Коментарии (0)
    Главное
    Стали известны обстоятельства нападения на наряд полиции в Махачкале
    США собрались переименовать Персидский залив
    Лавров назвал условие для долгосрочного решения украинского конфликта
    Президент Венесуэлы прибыл в Россию с официальным визитом
    Жители США и Европы заявили о страхе перед началом мировой войны
    Ил-76 с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье
    Москвичи столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета

    ОПЕК+ бьет по нефтяным ценам ради сохранения сделки

    ОПЕК+ снова удивила рынки, заявив о более высоком повышении добычи не только в мае, но и в июне. В итоге мировые цены на нефть даже обвалились до четырехлетнего минимума. Однако ОПЕК+ таким образом пытается, наоборот, спасти мировой нефтяной рынок от действительно шокового сценария. Что может быть еще хуже нефтяных цен ниже 60 долларов за баррель? Подробности

    Перейти в раздел

    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев задумал новую провокацию в Курской области

    После поражения в Курской области ВСУ пытаются атаковать регион с нового направления – с территории Сумской области они совершают вылазки в направлении Теткино и Нового Пути. В чем заключается замысел противника в этом районе и как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничье? Подробности

    Перейти в раздел

    К власти в ФРГ пришла хромая коалиция

    Выборы нового канцлера в ФРГ ознаменовались историческим событием. Фридрих Мерц стал первым лидером страны, которому удалось прийти к власти по итогам лишь повторного голосования в Бундестаге. Эксперты отмечают, что произошедшее указывает на серьезный разлад внутри новой правящей коалиции Германии. Сумеет ли Мерц побороть противоречия среди собственных союзников? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

      Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    • В Германии меняется власть. Что дальше?

      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............