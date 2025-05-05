«Международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. Мы не варимся в своем соку, у нас есть партнеры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш священный день.0 комментариев
В Кремле заявили об отсутствии у Мерца намерения улучшать отношения с Россией
Москва будет внимательно следить за заявлениями и действиями будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, ранее неоднократно выступавшего с критикой в адрес России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков отметил, что Москва уже обратила внимание на недружелюбные высказывания Мерца в адрес России и не видит у него стремления к нормализации отношений между двумя странами, передает ТАСС.
«Мы будем смотреть на действия [Мерца], – пообещал представитель Кремля. – И на слова, но прежде всего – на действия следующего канцлера», – заявил Песков. Он добавил, что ранее Мерц делал заявления, которые не свидетельствуют о его желании наладить диалог с Россией.
Песков также подчеркнул, что Россия всегда готова к взаимовыгодному и уважительному сотрудничеству с другими государствами, включая Германию, несмотря на перемены в немецком руководстве. По его словам, российский президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал: Москва открыта к развитию глубоких отношений настолько, насколько этого хотят партнеры.
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