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В Мюнхене открылся крупнейший в мире пивной фестиваль «Октоберфест»
В Мюнхене стартовал 191-й пивной фестиваль «Октоберфест»
В Мюнхене открылся крупнейший в мире фестиваль пива «Октоберфест», который проводится уже в 191-й раз, он продлится до 4 октября.
В Мюнхене стартовал 191-й по счету фестиваль пива «Октоберфест», передает ТАСС. Обер-бургомистр баварской столицы Доминик Краузе открыл праздник, вбив кран в первую бочку со свежесваренным пивом со словами: «O'zapft is» («Откупорено!»). Первую кружку традиционно получил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.
Для открытия бочки Краузе понадобилось два удара, что является рекордным показателем. Худший результат был зафиксирован в 1950 году, когда Томасу Виммеру потребовалось 19 ударов. У главного входа на территорию фестиваля еще рано утром образовалась длинная очередь, некоторые посетители ночевали рядом.
Ожидается, что до 4 октября крупнейший в мире фестиваль пива посетят несколько миллионов человек. В 2025 году на «Октоберфесте» побывали 6,5 млн гостей, которые выпили 6,5 млн литров пива. Средняя цена литровой кружки составит 15,61 евро, что на 2,4% больше, чем в прошлом году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость литровой кружки пива на главном фестивале Баварии с 1985 года выросла почти на 400%.
В прошлом году немецкие пивоварни сварили рекордно низкий объем пенного напитка за последние три десятилетия.