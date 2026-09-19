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Число погибших при крушении судна у Кипра достигло 15 человек
Число жертв крушения судна Filo Jet у берегов Кипра возросло до 15 человек
Число жертв крушения пассажирского судна Filo Jet у побережья Кипра увеличилось до 15 человек после обнаружения тела еще одного пропавшего без вести.
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего на месте затонувшего судна Filo Jet у берегов Кипра, передает РИА «Новости». Поиски остальных 13 пропавших без вести продолжаются.
«Необходимые процедуры для установления личности погибшего начаты», – заявил премьер-министр непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Унал Устель. Обломки затонувшего судна лежат на глубине около 554 метров недалеко от города Кирения.
Скоростное судно Filo Jet следовало из Кирении в турецкий порт Ташуджу. По данным властей, 30 августа вскоре после выхода из порта судно начало набирать воду в носовой части и затонуло при попытке вернуться. На борту находились 267 человек, 239 из них удалось спасти.
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