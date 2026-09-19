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ПВО отразила атаку украинских беспилотников на Севастополь
Над районом Казачьей бухты в Севастополе уничтожили две воздушные цели
Российские военнослужащие успешно перехватили два вражеских объекта в районе Казачьей бухты во время налета на Севастополь, сообщили власти города.
Военные отразили атаку ВСУ в Севастополе, сбив две воздушные цели в районе Казачьей бухты, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем канале в «Макс».
«В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ. По предварительной информации, сбито две воздушных цели в районе Казачьей бухты», – написал он.
Глава региона добавил, что российские подразделения ликвидируют беспилотники противника. Для этого применяются различные средства поражения, включая стрелковое оружие.
Позднее стало известно об отбое сигнала воздушной тревоги. Соответствующее сообщение появилось в официальном канале руководителя города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня военные уничтожили два украинских беспилотника над Балаклавским районом города.
В начале того же месяца системы ПВО сбили пару дронов в Ленинском и Балаклавском районах Севастополя. Днем ранее мобильные группы отразили очередную атаку аппаратов ВСУ в районе мыса Херсонес.