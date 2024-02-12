Стало известно о планах Киева задействовать лучшую бригаду ВСУ в Авдеевке

Forbes: Киев планирует отправить одну из лучших бригад ВСУ для удержания фронта в Авдеевке

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что решив остаться в Авдеевке и сражаться, украинские войска идут на огромный риск, а новый главком ВСУ Александр Сырский, в отличие от Залужного, имеет репутацию командира, готового идти на большие потери в боях, передает ТАСС со ссылкой на Forbes.

Между тем, германский эксперт в области безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге заявил, что ситуация для ВСУ в Авдеевке становится мрачной из-за нехватки боеприпасов.

Ранее Залужный докладывал Зеленскому о сложной ситуации под Авдеевкой. В конце декабря 2023 года бывший главком заявлял, что ВСУ могут оставить этот город через два-три месяца.

Газета ВЗГЛЯД писала, что одной из задач ВСУ при новом главкоме ВСУ Александре Сырском может стать задача по деблокаде Авдеевки.