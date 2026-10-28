Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
РЖД отказались ограничивать высоту переносок для животных в поездах
РЖД не стали устанавливать лимит в 30 сантиметров для перевозки питомцев
Холдинг «Российские железные дороги» отменил планы по введению строгих габаритов для контейнеров, используемых пассажирами при транспортировке домашних животных в поездах дальнего следования.
Компания отказалась от планов ввести с 1 февраля 2027 года новые требования к перевозке животных, которые ограничивали бы высоту переноски 30 сантиметрами, передает РИА «Новости».
В РЖД пояснили, что решение принято после изучения отзывов владельцев питомцев и пассажиров, путешествующих без животных. В силе остаются действующие правила, согласно которым сумма трех измерений переноски не должна превышать 180 сантиметров, при этом она должна размещаться на местах для ручной клади и не мешать перемещению людей по вагону.
Пассажирам по-прежнему доступна возможность выкупить дополнительное место для повышения комфорта питомца. Владельцы крупных собак могут приобрести все места в купе или СВ без взимания отдельной платы за животное. Кроме того, холдинг предоставляет услугу перевозки животных без сопровождения, если вес клетки с питомцем не превышает 75 кг.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца РЖД анонсировали изменение порядка взимания сборов за возврат билетов.
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