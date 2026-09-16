Волейболистка Шубина попала в базу сайта «Миротворец»

Волейболистку Шубину внесли в базу «Миротворца» из-за участия в спартакиаде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Данные спортсменки оказались в базе скандального украинского ресурса, передает РИА «Новости». Поводом для этого стало выступление девушки на II спартакиаде народов России.

«Варвара Шубина, как игрок сборной Петербурга (сформирована из игроков волейбольной команды «Ленинградка»), принимала участие в II спартакиаде народов России», – говорится в сообщении портала. Создатели сайта ставят в вину волейболистке покушение на суверенитет и территориальную целостность страны, а также публичную поддержку России.

Украинский ресурс обращает внимание на участие в соревнованиях спортсменов из Крыма, ДНР и ЛНР. Ранее в базу «Миротворца» также были внесены личные данные российской волейболистки Софьи Булгаковой. Сайт регулярно публикует информацию о журналистах, ополченцах и деятелях культуры, называя их изменниками родины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее авторы скандального украинского портала внесли в свои списки волейболисток петербургской команды «Ленинградка» Анну Мельникову и Валерию Романову. Неделей ранее в базу данных этого ресурса попал главный тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Кирилл Шамшурин. В июне создатели сайта опубликовали персональные сведения четырех завершивших карьеру российских хоккеистов.