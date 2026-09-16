На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нём строится вся украинская политика.0 комментариев
Дроны «Ростеха» выявили организаторов нелегальных свалок в Нижегородской области
В Нижегородской области с помощью отечественных беспилотников «Сибирячок-5» за несколько недель задержали десять человек, причастных к созданию нелегальных свалок в лесах.
Беспилотники «Сибирячок-5» начали патрулировать леса региона для выявления незаконного складирования мусора, передает Telegram-канал Ростеха. За несколько недель применения аппаратов удалось задержать десять нарушителей.
Квадрокоптеры пятого поколения созданы полностью из отечественных комплектующих, включая камеры, платы, контроллеры и двигатели. Аппараты способны автоматически взлетать и садиться, а при потере сигнала возвращаются на точку старта. Дроны могут находиться в воздухе до полутора часов и удаляться от пункта управления на 28 километров.
Беспилотник поднимает до четырех килограммов груза, оснащен тепловизором и 160-кратным зумом, что позволяет обнаруживать мусоровозы на расстоянии километра. Устройства работают в любую погоду и выдерживают морозы до минус 30 градусов.
«Несанкционированные свалки наносят большой ущерб водоохранным зонам Волги и Оки, при этом злоумышленники пользуются лесными дорогами, растянувшимися на тысячи километров», – рассказали в госкорпорации. Аппараты фиксируют нарушения и передают точные координаты в региональное Минэкологии в реальном времени, а тепловизор помогает пресекать нарушения ночью. Власти рассматривают возможность использования дронов на постоянной основе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2026 года Ростех испытал устойчивый к радиоэлектронной борьбе дрон пятого поколения «Сибирячок-5».
В феврале того же года российские подразделения приступили к тестированию этого беспилотника непосредственно на линии соприкосновения
В июле правительство разрешило инспекторам рыбоохраны применять дроны для выявления нарушений в прибрежных зонах.