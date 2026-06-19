  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали 133 украинских дрона
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    Армия России взяла важную высоту над Славянском и Краматорском
    Во Франции сообщили об атаке на производящий дроны для Украины завод
    Рютте рассказал о создании НАТО 3.0
    Россияне назвали способы решения конфликтов с соседями
    Захарова после объяснений Бангкока предупредила об опасности поездок в Таиланд
    Болгария пригрозила наложить вето на новые антироссийские санкции ЕС
    Суд отказал Euroclear в приостановке исполнения решения по иску ЦБ России
    Хаменеи рассказал об отношении к подписанию меморандума Ирана и США
    В Минобороны Британии заявили о передаче Киеву 150 тыс. дронов
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое украинство вызревало в течение веков

    Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.

    34 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Для Запада атаковать Москву – это фетиш

    В европах нынче праздник. Москву же атаковали. Атаки дронов – это реальность войны. Мы тоже наносим удары по украинской инфраструктуре. Военной. Промышленной. Ну, а враг – сами видите.

    20 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Швейцария выбрала полезных мигрантов

    В Швейцарии прошел референдум об ограничении численности населения страны. Инициатива не прошла, потому что большинство приезжих в стране – коренные европейцы. И при всех издержках с выходцами с Ближнего Востока и из Африки столь радикальную меру сочли избыточной.

    4 комментария
    19 июня 2026, 08:05 • Новости дня

    Ростех: В России испытали возвращающийся при потере сигнала дрон

    Ростех испытал устойчивый к РЭБ дрон пятого поколения «Сибирячок-5»

    Tекст: Мария Иванова

    Новый российский квадрокоптер пятого поколения доказал высокую надежность при воздействии систем радиоэлектронной борьбы, успешно выполнив полетные задачи в условиях ледяного дождя.

    Отечественный беспилотник «Сибирячок-5» успешно прошел испытания в условиях воздействия систем радиоэлектронной борьбы, передает пресс-служба Ростеха. Аппарат показал высокую живучесть даже при ледяном дожде.

    Новый маневренный квадрокоптер способен автоматически взлетать и садиться, а время его полета достигает 90 минут. Беспилотник может подниматься на высоту до одного километра и нести до четырех килограммов полезной нагрузки. Дальность работы аппарата составляет 28 километров от пункта управления, что значительно превышает показатели зарубежных аналогов в этом классе.

    «Сибирячок-5» можно использовать для контроля объектов инфраструктуры, хода строительства или добычи полезных ископаемых, искать людей и фиксировать правонарушения, а также для различных спецзадач. При этом комплектующие дрона – камеры, платы, электрические двигатели, контроллеры и другие элементы – полностью российского производства, поэтому аппарат не зависит от санкционной обстановки», – подчеркнули в госкорпорации.

    Аппарат оснащен лазерным дальномером, камерой с 160-кратным увеличением и ночным видением, а также интегрируется с российскими системами управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале российские подразделения приступили к тестированию беспилотника «Сибирячок-5» в зоне спецоперации.

    В мае разработчики из Смоленской области начали апробацию нового наземного дрона «Штурмовик».

    В прошлом году московские инженеры создали технологию для защиты аппаратов от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

    16 июня 2026, 19:49 • Новости дня
    Военкор Коц: Россия впервые ударила по Киеву ракетой «Бандероль»
    Военкор Коц: Россия впервые ударила по Киеву ракетой «Бандероль»
    @ war-sanctions.gur.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские ресурсы заявляют о первом использовании ВС России малогабаритного боеприпаса «Бандероль» в Киеве, сообщил военкор Александр Коц.

    Коц сообщил в Max, что украинские СМИ пишут о применении ВС России малогабаритного боеприпаса «Бандероль» в Киеве.

    Министерство обороны пока не подтверждало данную информацию. Изделие концерна «Кронштадт» является более дешевой альтернативой ракетам Х-101 и Х-69, рассчитанной на массовое производство.

    Носителем нового оружия выступает беспилотник «Орион», однако в будущем арсенал пополнят самолеты тактической авиации и вертолеты. Дальность полета достигает 500 км при максимальной скорости 650 км в час. Масса осколочно-фугасной боевой части составляет до 150 килограммов.

    Система наведения объединяет инерциальную навигацию и помехоустойчивую антенну «Комета-8М» для точного поражения заранее разведанных стационарных целей. Боеприпас способен выполнять повороты с минимальным радиусом, что делает его траекторию крайне сложной для перехвата.

    Появление новейшей крылатой ракеты «Бандероль» вызвало беспокойство в рядах Вооруженных сил Украины.

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    16 июня 2026, 15:40 • Новости дня
    В России разработали комплекс для глушения спутников Starlink

    В России создали комплекс для глушения спутников Starlink «Волна купол гарант»

    В России разработали комплекс для глушения спутников Starlink
    @ Science Photo Library/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В России для нужд ВС России создали комплекс для глушения спутников Starlink «Волна купол гарант», который воздействует на восемь каналов передачи данных системы спутниковой связи компании SpaceX.

    Новое оборудование получило название «Волна купол гарант». Комплекс успешно воздействует на восемь каналов передачи данных системы SpaceX, ширина каждого из которых составляет 62,5 мегагерца.

    Украинские военнослужащие уже отмечают серьезные трудности со связью в зоне спецоперации из-за работы этих установок, передает РИАМО со ссылкой на Mash.

    Одна такая система включает шесть прицепов, на каждом из которых размещены по две спутниковые тарелки с поворотными механизмами. Аппаратура надежно спрятана под специальными радиопрозрачными колпаками. При необходимости антенные блоки можно снять с транспортной базы и установить на земле.

    Существующим на данный момент недостатком разработки называют высокую вероятность обнаружения вражескими средствами радиоэлектронной разведки. Кроме того, для эффективного подавления сигнала оборудование необходимо размещать в непосредственной близости от линии фронта.

    В конце мая бойцы группировки «Север» уничтожили более 15 терминалов Starlink в Харьковской области.

    Ранее российская армия с помощью средств радиоэлектронной борьбы массово выводила из строя вражеские интернет-терминалы.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    16 июня 2026, 20:12 • Новости дня
    На трассе «Новороссия» развернули РЭБ «Волна Купол Гарант» для подавления Starlink

    На трассе «Новороссия» развернули новые РЭБ для подавления связи Starlink

    На трассе «Новороссия» развернули РЭБ «Волна Купол Гарант» для подавления Starlink
    @ Александр Иванов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На трассе «Новороссия», имеющей стратегическое значение для снабжения Крыма и группировок войск, развернули новые комплексы РЭБ «Волна Купол Гарант» для подавления связи Starlink для БПЛА ВСУ, сообщил военкор Александр Коц.

    На трассе «Новороссия», имеющей стратегическое значение для снабжения Крыма и группировок войск, развернули новые комплексы РЭБ «Волна Купол Гарант», сообщил Коц в Max. Главная задача этих систем – нарушение работы спутникового интернета Starlink, который используется для управления многими украинскими дронами самолетного типа.

    Комплексы создают мощные помехи, заглушающие сигналы от терминалов. Одна такая установка способна обеспечить защиту территории площадью около 20 квадратных километров. Для надежного прикрытия трассы протяженностью 410 километров потребуются десятки подобных систем.

    Помимо применения РЭБ, трассу начали патрулировать операторы подразделения «Рубикон». Их дроны-перехватчики массово сбивают украинские беспилотники. Однако отмечается, что для полноценной защиты от дронов-камикадзе необходимо создание грамотно выстроенной системы малой противовоздушной обороны, включающей мобильные огневые группы и радиолокационное обнаружение.

    Применение средств подавления сигнала Starlink названо оптимальным решением, так как прямое уничтожение американских спутников грозит военным конфликтом с США. Теперь ключевой задачей становится обеспечение эффективности комплексов РЭБ и налаживание их массового производства.

    В России для нужд армии создали комплекс глушения спутников Starlink «Волна Купол Гарант».

    В начале июня власти Херсонской области разработали систему противодействия вражеским беспилотникам для защиты трассы «Новороссия».

    До этого мобильные огневые группы успешно отражали атаки украинских дронов на эту автомобильную дорогу.

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    16 июня 2026, 18:15 • Новости дня
    Эксперт оценил возможности Украины создать ядерное оружие из британского урана

    Анпилогов: Начало выработки Киевом оружейного плутония будет быстро обнаружено

    Эксперт оценил возможности Украины создать ядерное оружие из британского урана
    @ United States Department of Energy/Wikipedia

    Tекст: Андрей Резчиков

    Если Украина попытается получить ядерное оружие из британского урана, то об этом сразу станет известно, что лишит Киев элемента внезапности, критичного в военном планировании, сказал газете ВЗГЛЯД Алексей Анпилогов, эксперт в области ядерной энергетики. В рамках сделки Британия выделит около 280 млн долларов на финансирование поставок обогащенного урана для Украины.

    «С военной точки зрения использование урана, который может фигурировать в соглашении между Лондоном и Киевом, для создания ядерного оружия крайне маловероятно. Да, на территории Украины исторически существует исследовательский реактор-наработчик в Киеве – сейчас он остановлен. Но технически на подобном реакторе, напомню, Северная Корея в свое время получила первый оружейный плутоний. Вопрос в том, решится ли нынешний Киев на откровенное нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    С инженерной точки зрения запустить такой реактор незаметно невозможно, подчеркивает собеседник. «Он мгновенно создает очень специфичный радиоактивный след – прежде всего инертные газы, радиоактивные изотопы, которые неизбежно поступают в атмосферу. Учитывая близость Киева к российской границе, любые системы мониторинга зафиксируют начало работы реактора практически сразу. Это значит, что попытка получить оружейный плутоний была бы немедленно обнаружена, что лишает ее всякого элемента внезапности, критичного в военном планировании», – пояснил специалист.

    Что касается самого материала: из обогащенного урана нарабатывать плутоний, безусловно, эффективнее, чем из природного. «Однако у Украины и сейчас есть ядерное топливо, которое могло бы гипотетически рассматриваться для подобных действий, и оно официально находится под контролем МАГАТЭ. Поэтому ключевой вопрос: насколько эффективно сейчас действует система контроля агентства на украинской территории и насколько полно МАГАТЭ контролирует киевский режим», – уточнил Анпилогов.

    По его словам, если отбросить фактор международного контроля, существует принципиальное ограничение: собрать урановую бомбу из этого урана невозможно. «Степень обогащения слишком низкая, а собственных мощностей, чтобы довести уран до оружейного состояния, у Украины просто нет. Показательно, что все запасы высокообогащенного урана были вывезены с Украины еще при администрации Обамы – именно из-за опасений США, что такие материалы могут попасть в руки террористов или, как тогда формулировали, «недемократических режимов предпороговых стран», которые могли бы использовать украинский уран для производства оружейного плутония», – напомнил эксперт.

    По мнению спикера, использование урана из гипотетических поставок в военных целях – событие маловероятное. «Более того, это событие, о котором мы узнаем немедленно, как только начнутся даже первые шаги по выделению оружейного плутония. Соответственно, сколь-либо значимых внезапных военных рисков для России такая ситуация не создает: любая попытка будет мгновенно вскрыта техническими средствами контроля, нарушение ДНЯО станет очевидным для всего мира, а технологической базы для быстрого создания готового устройства у Украины все равно нет», – подытожил Анпилогов.

    Ранее стало известно о подписании двухлетнего контракта между Лондоном (Британия входит в пятерку «Рейтинга недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД) и Киевом на поставку украинской компании «Энергоатом» обогащенного урана на сумму 210 млн фунтов стерлингов (281 млн долларов). Сделка была окончательно согласована во время личной встречи Кира Стармера и Владимира Зеленского в Лондоне на Даунинг-стрит.

    Контракт заключен в рамках программы UK Export Finance. Поставки топлива будет осуществлять британская компания Urenco, которая специализируется на обогащении урана. «Сделка имеет решающее значение для энергетической безопасности Украины, поскольку «Энергоатом» обеспечивает более 50% электроэнергии страны», – говорится в аннотации британской стороны.

    «Обеспечивая безопасность энергоснабжения Украины, соглашение укрепляет устойчивость страны и ее способность противостоять российским атакам на энергетическую инфраструктуру, напрямую поддерживая интересы безопасности Великобритании и евроатлантического региона», – отмечается в пояснении Лондона.

    В 2023 году Украина заключала похожий контракт с Британией на поставку ядерного топлива на 245 млн долларов. В сфере покупки обогащенного урана стороны сотрудничают с 2010 года.

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    17 июня 2026, 10:49 • Новости дня
    Франко-германская KNDS представила временную замену устаревающим танкам Leclerc
    Франко-германская KNDS представила временную замену устаревающим танкам Leclerc
    @ Wolf von Dewitz/dpa/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Франко-германская компания KNDS представила концепт нового боевого танка CAPINT, который должен стать временной заменой французским машинам Leclerc до появления техники нового поколения.

    Предложенный танк CAPINT был показан на оружейной выставке Eurosatory в пригороде Парижа. Необходимость в промежуточной машине возникла из-за того, что совместная программа Франции и Германии по созданию Основной наземной боевой системы (MGCS) задерживается примерно на десять лет. Поступление новых танков ожидается не ранее середины 2040-х годов, передает The War Zone.

    Французские танки Leclerc планируется вывести из эксплуатации к 2038 году, поэтому Париж решил запустить программу промежуточного танка. Предлагаемый CAPINT объединит французскую необитаемую башню и основное 120-миллиметровое гладкоствольное орудие ASCALON с шасси немецкого танка Leopard 2. В будущем башню планируют адаптировать под 140-миллиметровую пушку.

    Экипаж из трех человек будет находиться в бронированной капсуле в передней части машины. Танк получит пассивную композитную броню, а также комплексы реактивной и активной защиты.

    «Мы уже работаем над созданием того, что станет боем завтрашнего дня», – заявил генеральный директор KNDS Жан-Поль Алари.

    Компания обещает создать демонстратор CAPINT уже в 2030 году. Если Франция выберет этот проект, первые серийные образцы могут быть поставлены в 2035 году, а их развертывание в войсках начнется в 2037 году. Параллельно Германия работает над проектом Leopard 3, который должен поступить на вооружение в начале 2030-х годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер допустил вероятность выхода Франции из совместного проекта разработки нового танка MGCS.

    Сроки реализации этой программы сдвинулись с 2035 на 2045 год.

    Политический кризис во Франции поставил под угрозу реализацию совместных военных инициатив.

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    18 июня 2026, 06:14 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил об окружении ВСУ в Константиновке

    Военный эксперт Марочко сообщил об окружении ВСУ в Константиновке

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения ВСУ оказались полностью заблокированы на территории Донецкой народной республики (ДНР), потеряв любые пути для безопасного отхода из населенного пункта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим за восточную часть Константиновки, то здесь украинские войска в полном окружении. Если за северо-восточную, то это оперативное окружение. Выйти из данного населенного пункта у украинских боевиков нет никакой возможности», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что шансов на безопасное передвижение внутри города у неприятеля не осталось.

    Ранее военный эксперт объяснил значение освобождение Кутузовки для ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вышли на северо-западные окраины Красного Лимана в ДНР. ВС России освободили от боевиков ВСУ 96 зданий в Константиновке.



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    18 июня 2026, 19:45 • Новости дня
    Рютте рассказал о создании НАТО 3.0

    Рютте заявил о крупнейшей в истории трансформации НАТО

    Рютте рассказал о создании НАТО 3.0
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Североатлантический альянс готовится к масштабной перестройке и созданию новой структуры на фоне планов Соединенных Штатов сократить военное присутствие в Европе, заявил генсек альянса Марк Рютте.

    Североатлантический альянс ожидает масштабная перестройка в связи с планами США вывести часть своих сил из Европы, передает ТАСС.

    Генсек организации Марк Рютте по итогам встречи министров обороны стран блока подчеркнул необходимость создания новой структуры.

    «НАТО проходит через колоссальную трансформацию, возможно, самую большую трансформацию в своей истории. Мы должны построить НАТО 3.0», – заявил он. Это стало ответом на слова главы Пентагона Пита Хегсета о зависимости американского участия от вклада европейских союзников.

    Американский министр ранее назвал альянс «бумажным тигром». По его словам, в ближайшие шесть месяцев Вашингтон проведет аудит военных усилий Европы, результаты которого определят будущую структуру присутствия США.

    Хегсет добавил, что обновленный блок должен сосредоточиться на реальных боевых задачах, а не на климатической или гендерной повестке.

    Рютте отметил, что Хегсет покинул встречу министров менее чем через два часа, проигнорировав заседание контактной группы по Украине.

    При этом генсек подчеркнул, что европейские страны уже предпринимают огромные усилия. По его данным, в 2025 году они вместе с Канадой увеличили расходы на оборону на 139 млрд долларов.

    Концепция НАТО 3.0 предполагает возвращение к полномасштабному военному противостоянию с Россией. Главной задачей обновленного альянса станет удержание военным путем территорий, перешедших под контроль блока после окончания холодной войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте подтвердил начало вывода части американских войск из Европы.

    Глава Пентагона Пит Хегсет призвал европейских союзников самостоятельно защищать континент в рамках концепции «НАТО 3.0».

    Руководство военно-политического блока засекретило детали изменения стратегии присутствия сил на континенте.

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    18 июня 2026, 07:13 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп собрался призвать компании США производить ракеты в Европе

    Bloomberg: Трамп попросит компании из США производить ракеты в Европе

    Bloomberg: Трамп собрался призвать компании США производить ракеты в Европе
    @ Ben Curtis/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам официальных лиц, знакомых с ходом переговоров, президент США Дональд Трамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой производить оружие по лицензии в Европе и Украине.

    «Они хотели бы иметь возможность это сделать, мы рассмотрим этот вопрос», – заявил Трамп журналистам в среду, отвечая на вопрос о планах на саммите «Большой семерки» в Эвиане, Франция.

    При этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конкретные лицензии, о которых идет речь, будут подробно обсуждаться между странами-участницами.

    «Это действительно предполагает предоставление американскими компаниями всеобъемлющих лицензий европейским производителям», – передает его слова агентство Bloomberg.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Трамп «настаивал на мобилизации американской оборонной промышленности и создании мощностей для поставок такого оборудования».

    США производят некоторые виды оружия по лицензии за рубежом, например, ракеты Patriot в Германии, но, как правило, тщательно оберегают свои лицензионные соглашения из-за соображений защиты интеллектуальной собственности и проблем с цепочками поставок.

    США продолжают поставлять средства противовоздушной обороны, финансируемые Европой и Канадой в рамках скоординированного механизма НАТО под названием PURL, несмотря на опасения, что запасы могут истощиться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico узнала об опасениях США поставлять Германии Tomahawk.  Автоконцерн General Motors займется выпуском деталей для оружия. Пентагон решил ускорить разработку дешевых ракет после конфликта с Ираном.


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    18 июня 2026, 12:24 • Новости дня
    Российские системы РЭБ начали выводить из строя спутники Starlink

    Tекст: Вера Басилая

    Новейшие российские системы радиоэлектронной борьбы начали наносить необратимые повреждения спутникам Starlink, нарушая логистику и связь украинской армии на обширных участках фронта.

    Новые комплексы радиоэлектронной борьбы России не просто подавляют сигналы спутников Starlink, но и наносят им необратимые повреждения, пишет «Российская газета».

    Электронные компоненты аппаратов, проходящих через зону активного подавления, полностью выходят из строя.

    Площадь эффективного покрытия противоспутниковой защиты постоянно расширяется. В скором времени прогнозируется полная блокировка канала передачи данных путем создания направленных помех или генерации ложных сигналов. Это позволит Вооруженным силам изолировать от связи целые оборонительные районы противника.

    Помимо нейтрализации беспилотников, такие меры нарушают наземную логистику украинской армии, основанную на дистанционно управляемых транспортных платформах. Для защиты прифронтовых дорог развернуты новые системы электронного подавления, которым украинская разведка дала название «Волна-Купол-Гарант».

    Российские специалисты создали комплекс «Волна Купол Гарант» для глушения спутников Starlink.

    Военные развернули эти новые системы радиоэлектронной борьбы на стратегической трассе «Новороссия».

    В мае бойцы группировки «Север» уничтожили более 55 терминалов связи противника в Харьковской области.

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    18 июня 2026, 11:04 • Новости дня
    Пентагон заявил о необходимости перезагрузки альянса до «НАТО 3.0»

    Глава Пентагона Хегсет призвал Европу взять на себя защиту континента

    Пентагон заявил о необходимости перезагрузки альянса до «НАТО 3.0»
    @ Daniel Torok/US White House/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне сокращения американской военной поддержки Вашингтон требует от европейских союзников самостоятельно защищать континент в рамках жесткой концепции «НАТО 3.0».

    Министр обороны США Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя главную роль в защите своего континента, передает Associated Press.

    Выступая на встрече министров обороны стран альянса в Брюсселе, он заявил о необходимости превратить организацию в «НАТО 3.0».

    «НАТО 3.0 – это признание в период после холодной войны того, что (НАТО) необходимо вернуться к реальному жесткому военному альянсу, который имеет реальные военные возможности, способные к сдерживанию прямо здесь, на континенте, и взять на себя инициативу по обычной обороне Европы», – сказал Хегсет.

    Глава Пентагона отметил, что в 2027 году Соединенные Штаты намерены инвестировать в собственную оборону 1,5 трлн долларов. По его словам, это станет сигналом миру о создании Америкой «арсенала свободы». Хегсет подчеркнул, что этот арсенал защищает интересы США, а также поддерживает мощь альянса.

    Заявления министра прозвучали на фоне решения Вашингтона прекратить поставки ряда военных активов, включая авианосцы и истребители, в случае кризиса. Администрация Дональда Трампа настаивает на необходимости планирования двух одновременных конфликтов, уделяя особое внимание Индо-Тихоокеанскому региону на случай противостояния с Китаем. При этом США не намерены выводить из Европы свое ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство призвало европейских партнеров взять на себя больше ответственности за безопасность в рамках концепции «НАТО 3.0».

    Вашингтон потребовал от союзников перенять основную часть оборонных функций к 2027 году.

    Министр обороны США Пит Хегсет объявил об окончании эпохи единоличного гарантирования безопасности Европы американской стороной.

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    18 июня 2026, 07:03 • Новости дня
    «Северяне» сообщили о лесных боях около Петро-Ивановки Харьковской области

    ВС России ведут лесные бои около Петро-Ивановки Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на Харьковском направлении, где ведут бои в лесах около Петро-Ивановки.

    «На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы ведут бои в лесных массивах около Петро-Ивановки. «Северяне» продвинулись на трёх участках до 500 метров», – сообщили бойцы неофициальному Max-канал группы войск «Северный ветер».

    Также на Волчанском направлении штурмовики продвинулись на девяти участках до 400 метров. А стрелковые бои продолжаются в сёлах Лосевка, Украинское и в лесных массивах Волчанского района.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики ведут бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе бойцы продвинулись на 19 участках до 700 метров. Продолжаются бои в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях.

    В Краснопольском районе стрелковые бои продолжаются в лесных массивах, около сёл Михайловка, Майское и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Штурмовые группы продвинулись на расстояние до 300 метров.

    В Черниговской области «Северяне» узнали об откупе в рядах ВСУ от фронта и покупке права отсидеться в тыловом районе.

    «За нахождение в сравнительно тыловом районе мобилизованные солдаты должны ежемесячно отдавать около 20 тысяч гривен», – рассказали бойцы.

    Согласно данным сводки за прошедшие сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали, как ВСУ формируют поток дезертиров в Черниговской области. Подполье сообщило о том, как дезертиры ВСУ начали скупать паспорта погибших пенсионеров. Российские артиллеристы поразили 10 укреплений ВСУ в Сумской области.

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    17 июня 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как ВСУ формируют поток дезертиров в Черниговской области

    Командование ВСУ создает в Черниговской области поток дезертиров

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие российской группировки войск «Север» за прошедшие сутки выяснили, как своими решениями командование ВСУ создает потоки дезертиров.

    «В Черниговской области из военнослужащих мобильных групп ПВО 1150 отдельного зенитного ракетного дивизиона ВСУ формируют боевые группы для оборудования и удержания позиций в приграничье. Это решение командования подразделения спровоцировало поток дезертиров, многие из которых исчезают со связи сразу же после доведения приказа», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики «Севера» продолжают стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, также бои идут в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и их окрестностях в Сумском районе, где штурмовики продвинулись на 19 участках до 700 метров.

    В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах, около села Михайловка и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Штурм-группы продвинулись на расстояние до 500 метров.

    «В ходе зачистки лесных массивов восточнее села Большой (Великий) Прикол взяты в плен трое военнослужащих 119 обр ТерО», – поделились бойцы.

    На Харьковском направлении в лесополосе между Охримовкой и Захаровкой взят в плен военнослужащий батальона обеспечения 16 АК ВСУ, прикомандированный к 159-й бригаде.

    На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на семи участках до 800 метров, причем стрелковые бои продолжаются в селе Лосевка и в лесных массивах Волчанского района.

    «В лесополосе между Охримовкой и Захаровкой взят в плен военнослужащий батальона обеспечения 16 АК ВСУ, прикомандированный к 159-й бригаде», – рассказали «Северяне».

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы воюют в лесных массивах около Петро-Ивановки. На двух участках бойцы продвинулись на расстояние до 400 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 180 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях). Четверо военнослужащих ВСУ взяты в плен», –  указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Север» уничтожила свыше 70 БПЛА ВСУ за июнь в Харьковской области. Пленный солдат ВСУ рассказал об отказе командования эвакуировать раненых. Солдат ВСУ после мятежа в Черниговской области перевели под Волчанск.

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    16 июня 2026, 23:50 • Новости дня
    В ОАК истребитель-невидимку Cу-57 назвали фаворитом у зарубежных заказчиков

    Истребитель-невидимка Су-57 показал эффективность в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Многофункциональный боевой самолет пятого поколения Cу-57 зарекомендовал себя в ходе спецоперации, что спровоцировало высокий интерес иностранных покупателей к экспортной версии машины, Алжир стал первым иностранным покупателем российского истребителя Су-57Э, заявил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в составе Ростеха) Вадим Бадеха.

    Первой страной, официально подтвердившей покупку экспортного варианта Су-57Э, стал Алжир. Алжирские летчики уже проходят обучение пилотированию новейшего российского истребителя. Кроме того, Россия направила Индии предложение о поставках и возможной локализации производства самолета на территории республики, рассказал он ТАСС.

    В феврале 2026 года Воздушно-космические силы России приняли партию истребителей Су-57 с обновленным комплексом вооружения, добавил Бадеха, уверенно назвав этот самолет лучшим в своем классе.

    «Сегодня Су-57 – единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T», – заявлял ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

    Занимавший пост министра обороны в 2022 году Сергей Шойгу отмечал блестящие результаты применения машины в ходе спецоперации. Успешные демонстрации машины на авиасалонах в Китае в 2024 году и Индии в 2025 году подтвердили высокий экспортный потенциал самолета.

    Технические характеристики самолета не раскрываются, но экспортный вариант одноместного двухдвигательного самолета Су-57Э имеет максимальную взлетную массу 34 т и способен нести 7,5 т боевой нагрузки, может подниматься на 18 800 м, разгоняться до 2 Махов (двух скоростей звука), боевой радиус 1 250 км.

    При создании самолета использовались технологий малозаметности. Истребитель имеет мощную бортовую радиолокационную станцию (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), по его  фюзеляжу распределены дополнительные антенны. Су-57 умеет «видеть» вокруг себя на все на сотни километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ОАК в начале июня заявил о боевом превосходстве истребителя Су-57. Путин счел Су-57 лучшим истребителем в мире и рассказал о возможности поставок Индии новейших истребителей Су-57. Западные эксперты предрекли Су-75 лидерство среди истребителей пятого поколения.

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    16 июня 2026, 22:55 • Новости дня
    Комбат «Задон» назвал ключевую прореху в обороне ВСУ в Константиновке

    Комбат «Задон» назвал теплицы прорехой в обороне ВСУ в Константиновке

    Tекст: Катерина Туманова

    Командир мотострелкового батальона 1465-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным «Задон» рассказал, как российские бойцы нащупали самое слабое место в обороне ВСУ в Константиновке и применили маневр, чтобы сломить врага.

    Задачей российского батальона было – войти в город, сломить противника и занять позиции.

    «Мы применили маневр по обману противника, раздергали его с нескольких направлений практически одновременно. Выбрали самую слабую сторону у противника, туда и сделали упор. Так мы зашли на теплицы, с теплиц все и началось. Зачистили, закрепились. Противник пытался нас выбить, не получилось. Мы перехватили инициативу и за счет агрессии пошли дальше», – приводит рассказ комбата «Задона» Max-канал Минобороны.

    Он добавил, что противник рассаживался на ключевых перекрестках, наблюдал и старался максимально избегать контактов с российскими бойцами. ВСУ передавали информацию на свои ключевые точки, после чего в место дислокации ВС России прилетал FPV-дрон ВСУ.

    По словам «Задона», оборона противника организована так: минирование и большое число FPV-дронов. Бойцы ВС России выбирали время, часовые интервалы, двигались. Агрессия и напор в момент, когда ВСУ начинали сдавать, – стало залогом успеха российских военнослужащих.

    Как писал газета ВЗГЛЯД, российские войска зачистили Константиновку от операторов украинских БПЛА, днем ранее, 15 июня подразделения Южной группировки очистили от неприятеля более 100 зданий в Константиновке, а 16 июня штурмовики ВС России за сутки освободили 120 зданий в поселении.

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    18 июня 2026, 14:45 • Новости дня
    Концерн «Калашников» предложил создать центр компетенций ОДКБ по беспилотникам

    «Калашников» предложил наладить лицензионное производство дронов в странах ОДКБ

    Tекст: Мария Иванова

    Российские оружейники предложили странам ОДКБ развернуть совместное производство разведывательных и ударных беспилотников, способных поражать цели на расстоянии до 120 километров.

    Оружейное предприятие готово передать партнерам комплексные системы разведки и поражения целей дальностью до 120 километров, сообщили в пресс-службе концерна.

    Речь идет о глубоком программно-аппаратном сопряжении техники, что позволит удешевить продукцию и создать новые рабочие места.

    Директор по экспорту холдинга Леонид Рокеах озвучил данную инициативу на выставке в Минске. «При организации лицензионного производства БЛА на территории государств-союзников механизм сбора обратной связи может быть адаптирован под местные условия эксплуатации: климатические особенности, высокогорную местность», – подчеркнул представитель компании.

    Он добавил, что совместные инженерные бригады смогут оперативно вносить изменения в конструкцию аппаратов. По его словам, реализация проекта укрепит обороноспособность стран-участниц и создаст мощный центр беспилотной авиации, способный конкурировать с мировыми производителями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае концерн «Калашников» анонсировал показ нового беспилотника-носителя для FPV-дронов.

    Ранее эксперты обсуждали перспективы масштабного перевооружения стран ОДКБ российскими дронами.

    В прошлом году Россия предложила построить крупный завод по производству беспилотных авиационных систем в Белоруссии.

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