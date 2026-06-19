Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.34 комментария
Ростех: В России испытали возвращающийся при потере сигнала дрон
Ростех испытал устойчивый к РЭБ дрон пятого поколения «Сибирячок-5»
Новый российский квадрокоптер пятого поколения доказал высокую надежность при воздействии систем радиоэлектронной борьбы, успешно выполнив полетные задачи в условиях ледяного дождя.
Отечественный беспилотник «Сибирячок-5» успешно прошел испытания в условиях воздействия систем радиоэлектронной борьбы, передает пресс-служба Ростеха. Аппарат показал высокую живучесть даже при ледяном дожде.
Новый маневренный квадрокоптер способен автоматически взлетать и садиться, а время его полета достигает 90 минут. Беспилотник может подниматься на высоту до одного километра и нести до четырех килограммов полезной нагрузки. Дальность работы аппарата составляет 28 километров от пункта управления, что значительно превышает показатели зарубежных аналогов в этом классе.
«Сибирячок-5» можно использовать для контроля объектов инфраструктуры, хода строительства или добычи полезных ископаемых, искать людей и фиксировать правонарушения, а также для различных спецзадач. При этом комплектующие дрона – камеры, платы, электрические двигатели, контроллеры и другие элементы – полностью российского производства, поэтому аппарат не зависит от санкционной обстановки», – подчеркнули в госкорпорации.
Аппарат оснащен лазерным дальномером, камерой с 160-кратным увеличением и ночным видением, а также интегрируется с российскими системами управления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале российские подразделения приступили к тестированию беспилотника «Сибирячок-5» в зоне спецоперации.
В мае разработчики из Смоленской области начали апробацию нового наземного дрона «Штурмовик».
В прошлом году московские инженеры создали технологию для защиты аппаратов от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.