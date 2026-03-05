Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.15 комментариев
Китай захотел нарастить военный бюджет на 7%
Власти КНР намерены повысить финансирование национальной обороны до 1,9 трлн юаней (276 млрд долларов), такие данные содержатся в опубликованном проекте бюджета страны.
В 2026 году Китай увеличит военный бюджет на 7%, до 1,909 трлн юаней, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Пекин планомерно наращивает оборонные ассигнования, что вызывает критику ряда стран, несмотря на заявления КНР о мирном характере военной доктрины. В 2023, 2024 и 2025 годах расходы неизменно росли на 7,2%, достигнув в прошлом году 245,5 млрд долларов.
В сентябре президент США Дональд Трамп сообщал о намерении выделить более 1 трлн долларов на нужды вооруженных сил страны в 2026 году.
В начале прошлого года суммарные оборонные расходы стран НАТО достигли рекордного уровня в 1,3 трлн долларов.