Китай захотел нарастить военный бюджет на 7%

Tекст: Алексей Дегтярёв

В 2026 году Китай увеличит военный бюджет на 7%, до 1,909 трлн юаней, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Пекин планомерно наращивает оборонные ассигнования, что вызывает критику ряда стран, несмотря на заявления КНР о мирном характере военной доктрины. В 2023, 2024 и 2025 годах расходы неизменно росли на 7,2%, достигнув в прошлом году 245,5 млрд долларов.

В сентябре президент США Дональд Трамп сообщал о намерении выделить более 1 трлн долларов на нужды вооруженных сил страны в 2026 году.

В начале прошлого года суммарные оборонные расходы стран НАТО достигли рекордного уровня в 1,3 трлн долларов.