  • Новость часаСилы ПВО сбили более 80 дронов на подлете к Москве с начала дня
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    Турция готовится угрожать России с Северо-Запада
    Mysl Polska: Украину настигло возмездие за удары по российским портам
    Захарова предупредила о приближении Европы к опаснейшей черте
    Дипломат раскрыла тактику размещения украинских военных возле жилых домов
    ВС России поразили украинские портовые объекты
    Пашинян позвонил Путину из-за сложностей с ввозом армянских товаров
    Посол заявил об особом режиме прохода судов России через Ормуз
    Эксперт: Российское лазерное оружие показало эффективность против БПЛА
    Путин ответил на призыв действовать «смелее» по Украине
    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков США в украинском конфликте напоминают игуану

    В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.

    8 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Западные кураторы придумали для Украины террористическое ноу-хау

    Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.

    4 комментария
    Тимур Ахмедов Тимур Ахмедов ИИ лишает людей видимости

    Вы снимаете ролик, пишете пост, вкладываете душу. А ИИ берет вашу экспертизу, переваривает, выплевывает пользователю в виде краткой сводки – и ваш контент остается не у дел. Цитирование без визитации – вот новая реальность.

    14 комментариев
    28 июля 2026, 04:55 • Новости дня

    ВС России вбили трехкилометровый клин в оборону ВСУ на дружковском участке

    ВС России вбили трехкилометровый клин в оборону ВСУ после Торского

    Tекст: Катерина Туманова

    Взятие под контроль населенного пункта Торское в Донецкой Народной Республике серьезно осложнило тактическую обстановку для ВСУ на дружковском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «С освобождением населенного пункта Торское наши военнослужащие вбили трехкилометровый клин в оборону противника на дружковском направлении, что значительно осложнило оперативно-тактическую обстановку для украинских боевиков на данном направлении», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что с освобождения Торского начали формироваться своеобразные клещи вокруг Дружковки.

    «Наши военнослужащие начали обходить украинскую группировку по флангам», – отметил он

    Министерство обороны России сообщило о взятии Торского 27 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин заявил о необходимости ликвидации котла под Константиновкой. Украинка угрожала убить бабушку ради данных о позициях России. Мирошник разоблачил ложь Киева при обмене с Россией телами солдат.

    27 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    ВС России поразили украинские портовые объекты

    ВС России поразили украинские портовые объекты в Одессе, Черноморске и Николаеве

    ВС России поразили украинские портовые объекты
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли серию точных ударов по стратегическим морским объектам противника, сообщило Минобороны.

    Под прицел попали порты Одессы, Черноморска и Николаева, где находились важные ресурсы для снабжения украинской армии, сообщается в канале ведомства в Max.

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в Министерстве обороны.

    Представители ведомства уточнили, что атаки осуществлялись с применением высокоточного оружия и беспилотников. В результате были уничтожены перевалочные комплексы и резервуары с горюче-смазочными материалами в Одессе и Черноморске. Кроме того, в Николаеве удалось поразить сухогруз, доставивший партию военного назначения.

    Ранее в порту Николаева российские военные поразили сухогруз с военными грузами. До этого в порту Одессы армия России уничтожила резервуары с горюче-смазочными материалами.

    Кроме того, в Одесском морском торговом порту ударные дроны атаковали два сухогруза с военным снаряжением.

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    27 июля 2026, 14:55 • Новости дня
    Путин отметил роль «Единой России» в законодательной работе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи с депутатами Государственной думы восьмого созыва президент Владимир Путин отметил значительный вклад партии «Единая Россия» в законотворческую деятельность.

    Российский лидер заявил, что народные избранники продемонстрировали преданность стране и твердость при разработке сложных инициатив, сообщается на сайте «Единой России».

    «Единая Россия – партия парламентского большинства, на который лежит особая в этой связи ответственность за организацию законодательного процесса, его ритмичный и конструктивный, консолидирующий характер», – подчеркнул президент.

    Он также обратил внимание на высокую сплоченность различных политических сил. По словам главы государства, из почти трех тысяч утвержденных за эти годы документов две трети были поддержаны всеми фракциями.

    Ранее Путин высоко оценил профессионализм парламентариев восьмого созыва.

    Глава государства назвал период их депутатства крайне ответственным временем для страны.

    Руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев сообщил о принятии 975 партийных законов.

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    27 июля 2026, 19:20 • Видео
    Зачем Украина бьет по Ирану

    Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

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    27 июля 2026, 21:44 • Новости дня
    Mysl Polska: Украину настигло возмездие за удары по российским портам
    Mysl Polska: Украину настигло возмездие за удары по российским портам
    @ REUTERS/Mosab Omar

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иностранные торговые суда полностью прекратили заходить в гавани Одессы, Черноморска и Южного после действий Вооруженных сил России, пишут польские СМИ. Происходящее оценивается как возмездие Украине со стороны России.

    Вооруженные силы России заблокировали функционирование украинских морских гаваней, передает РИА «Новости» со ссылкой на польское издание Mysl Polska.

    Отмечается, что иностранные корабли больше не заходят в Одессу, Черноморск и Южный.

    «Планируя массовую атаку дронами по российским портам, судам и препятствуя свободному судоходству в направлении российских портов в Черном и Азовском морях, украинская сторона должна была считаться с тем, что последует возмездие. И оно последовало», – подчеркивается в публикации.

    Авторы материала добавили, что в настоящее время зарубежных торговых судов в указанных гаванях нет. Остановка судоходства стала прямым следствием попыток Киева нарушить морское сообщение в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России поразили портовые объекты в Одессе, Черноморске и Николаеве.

    Крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил об отсутствии заходящих судов в гавани Одесской и Николаевской областей.

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    27 июля 2026, 19:32 • Новости дня
    Дипломат раскрыла тактику размещения украинских военных возле жилых домов
    Дипломат раскрыла тактику размещения украинских военных возле жилых домов
    @ Eskinder Debebe/UN Photo/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские власти сознательно прячут оборонные предприятия и склады с техникой среди гражданской инфраструктуры, чтобы затем спекулировать на последствиях ударов.

    Подобная практика используется для милитаризации мирных объектов в интересах армии, передает ТАСС.

    Об этом сообщила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева во время заседания Совета Безопасности.

    «Еще раз подчеркнем, что Вооруженные силы России наносят удары исключительно по конкретным объектам, задействованным в обеспечении ВСУ», – сказала дипломат.

    Она пояснила, что формальное отнесение предприятия к гражданской сфере не меняет сути его реального применения.

    Представитель ведомства добавила, что украинская сторона специально привлекает гражданский транспорт и производства для нужд войск.

    В дальнейшем это позволяет перекладывать ответственность за последствия и нарушения международного гуманитарного права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти регулярно прикрывают военные объекты гражданской инфраструктурой.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал сосредоточенные в городе склады легитимными целями для российских ударов.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник указал на стремление Москвы бить исключительно по военным целям ради снижения числа гражданских жертв.

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    27 июля 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин увеличил штатную численность российских Вооруженных сил
    Путин увеличил штатную численность российских Вооруженных сил
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил страны до более чем 2 млн 400 тыс. единиц.

    «Установить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих», – говорится в документе, размещенном на сайте правовых актов.

    Общая численность российской армии выросла на 27 тыс. человек. Из этого числа 25 тыс. составляют военнослужащие. Изменения вступят в силу с 1 августа текущего года.

    В июне глава государства увеличил штатную численность военнослужащих на 7360 человек. Численность российской группировки в зоне спецоперации превышает 700 тыс. бойцов.

    Ранее президент объяснил расширение армии созданием новых военных округов.

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    27 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    Россельхознадзор уничтожил крупную партию роз из Армении
    Россельхознадзор уничтожил крупную партию роз из Армении
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Контрабандисты пытались незаконно провезти в Москву почти 40 тыс. свежих цветов из Армении, замаскировав их под партию безалкогольной продукции, сообщил Россельхознадзор.

    В Смоленской области уничтожена крупная партия свежесрезанных роз происхождением из Армении. Данная мера была применена в связи с грубыми нарушениями правил ввоза подкарантинной продукции в Россию. В сопроводительных документах груз был заявлен как безалкогольные тонизирующие напитки, следует из сообщения Россельхознадзора.

    Инспекторы совместно со смоленскими таможенниками задержали 39,2 тыс. цветов. В ходе досмотра грузового отсека специалисты обнаружили растения без необходимых документов. В ведомстве отметили, что на сохранившихся фрагментах этикеток указывалось армянское происхождение товара.

    Месяцем ранее профильное ведомство ввело ограничения на ввоз любой подкарантинной продукции из Армении. Запрет также распространяется на транзит таких грузов через российскую территорию в государства ЕАЭС.

    В июне Россия ввела полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении. В мае Россельхознадзор ограничил поставки цветочной продукции из Армении.

    Несколькими днями ранее российское ведомство приостановило импорт молочных товаров с армянских предприятий.

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    27 июля 2026, 15:24 • Новости дня
    Песков назвал опасным расширение Киевом конфликта на Иран
    Песков назвал опасным расширение Киевом конфликта на Иран
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Расширение географии боевых действий украинского конфликта несет чрезвычайную опасность и ведет к очередному витку напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    В Кремле обратили внимание на инцидент с атакой Киева на иранское судно, повлекший гибель моряка, передает ТАСС. Песков прокомментировал ситуацию, подчеркнув серьезность происходящего.

    «Ну конечно, нельзя не видеть. Это чрезвычайно опасно, это очередной виток напряженности – надо бороться с киевским режимом», – ответил представитель Кремля на вопрос журналистов об опасности расширения географии конфликта.

    Напомним, украинские военные атаковали иранское торговое судно в акватории Каспийского моря.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи потребовал от западных стран разделить вину за это нападение.

    Месяцем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал стороны конфликта вокруг Ирана к сдержанности.

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    27 июля 2026, 23:11 • Новости дня
    Эксперт: Российское лазерное оружие показало эффективность против БПЛА

    Эксперт Васильев: Приоткрыта завеса над применением лазерного оружия в России

    Tекст: Катерина Туманова

    «Сегодня наконец-то приоткрыли завесу», – заявил военный эксперт Алексей Васильев, комментируя слова министра промышленности и торговли Антона Алиханова о боевом применение лазерного оружия в России против вражеских беспилотников.

    Российский лазерный комплекс существует не в единичном экземпляре и по некоторым параметрам превсходит израильские или британскими разработки, отметил блогер и военный эксперт Алексей Васильев.

    «За такими короткими сообщениями на самом деле стоят научные школы и десятилетие упорного труда коллективов», – написал эксперт в Telegram-канале «Русский инженер», комментируя заявления Алиханова. – «Сегодня наконец-то приоткрыли завесу».

    «Разумеется у лазеров как оружия есть и минусы. Влияние погодных условий – они снижают эффективную дальность. Высокая стоимость комплекса – хотя это компенсируется копеечной стоимостью "выстрела". И с учетом соотношение цены сбитых к стоимости комплекса, они быстро окупаются. Особенно учитывая что они в состоянии эффективно бороться именно с дроноспамом массовых БПЛА», – считает Васильев.

    Эксперт уточнил, что лазер не панацея, но лазерные системы – эффективный элемент эшелонированной системы ПВО, которая должна включать средства от «малого неба».

    Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что в России разработаны и применяются лазерные комплексы для борьбы с БПЛА. «Я не буду называть конкретное место, но на одном из объектов за месяц почти шесть десятков беспилотников было сбито таким лазерным комплексом. А это сотни миллионов рублей, сэкономленных на невыстреленных зенитных ракетах. По сути, в моменте там затраты на электроэнергию идут, не более того», – сказал министр в эфире радио «Комсомольская правда».

    Он уточнил, что это не позволяет полностью отказаться от зенитных ракет, но развитие подобных комплексов сегодня крайне важно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон в июне испытал микроволновое и лазерное оружие. В Lockheed Martin анонсировали боевые лазеры у армии США до 2030 года. В России испытали лазерный комплекс противодействия любым типам беспилотников «Перун», обеспечивающий до 15 минут непрерывного излучения.

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    28 июля 2026, 00:11 • Новости дня
    Посол Джалали заявил об особом режиме прохода судов России через Ормуз

    Джалали заявил об особом режиме прохода судов России через Ормуз

    Tекст: Катерина Туманова

    На российские суда при проходе через Ормузский пролив будет распространяться особый режим, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «Естественно, для дружественных стран действует и будет действовать особый режим», – сказал дипломат ТАСС.

    Он уточнил, что официальные лица двух стран находятся в постоянном контакте, как представители МИД, так и Минобороны, а также других ведомств.

    «Так как поле сотрудничества Ирана и России очень широкое», уточнил Джалали.

    Напомним, транзит коммерческих судов между Персидским и Оманским заливами практически остановился на фоне массированных ударов вооруженных сил США по иранской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. Дмитриев поделился «скромным предсказанием» цен на нефть выше 150 долларов из-за ситуации в Ормузе. В США заявили о возмещении ущерба судам из замороженных активов Ирана.


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    27 июля 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин запретил иностранцам владеть землей в Сириусе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий иностранцам владеть землей в Сириусе.

    Согласно документу, федеральная территория теперь включена в перечень приграничных зон, «на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками», передает ТАСС.

    Новые правила распространяются как на физических, так и на юридических лиц из других стран.

    В мае президент России ограничил безвозмездную передачу федеральных земель регионам.

    В конце прошлого года глава государства утвердил особый порядок возврата участков в приграничье.

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    27 июля 2026, 22:57 • Новости дня
    В украинском Днепре сотрудники ТЦК выстрелили в женщину

    В украинском Днепре сотрудники ТЦК выстрелили в женщину и оставили без помощи

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытка жительниц украинского города Днепр отбить потенциального солдата ВСУ от «людоловов» ТЦК закончилась стрельбой. После инцидента военные оставили раненых женщин без помощи.

    Сотрудники ТЦК в Днепре выстрелили в женщину, ранив ее. Как сообщают местные паблики, еще одной женщине брызнули в лицо из перцового баллончика, а третьей переехали автомобилем ногу.

    Причиной стала попытка местных жительниц помешать военкомам мобилизовать мужчину.

    В одном из видео с места происшествия можно увидеть белый фургон, который отъезжает от места происшествия, при этом раздаются звуки, похожие на стрельбу и крики женщин.

    После того, как фургон отъезжает, на земле остаются несколько женщины, одна из них без движений. Еще одна женщина сидит посреди дороги и не может встать, к ним сбегаются с разных сторон прохожие.

    Никакой помощи представители ТЦК пострадавшим не оказали.

    Напомним, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об угрозе силового противостояния в обществе из-за принудительной мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вдова военного ВСУ передала сотрудникам ТЦК пакет со взрывчаткой на Украине. Сотрудники украинского военкомата похитили священника канонической церкви. Житель Харькова с тесаком отбился от военкомов.

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    27 июля 2026, 19:20 • Новости дня
    Политолог: Путин проводит Россию сквозь ключевой период истории

    Политолог Асафов: Россия уверенно преодолевает сложности на пути к победе

    Политолог: Путин проводит Россию сквозь ключевой период истории
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Эффективное руководство Владимира Путина позволяет России не только с честью проходить через исторические трудности, но и при этом становиться более сильной и развитой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее Владимир Путин провел встречу с депутатами Государственной думы восьмого созыва в Большом Кремлевском дворце.

    «Под руководством Владимира Путина Россия проходит один из ключевых периодов своей истории. Без преувеличения – сегодня на кону стоит жизнь нашего народа, его безопасность и независимость. И несмотря на многочисленные сложности, страна шагает по этому пути гордо и самоотверженно, понимая, что впереди ждет победа», – сказал политолог Александр Асафов.

    На этом фоне особую важность приобретает способность президента четко и прямо формулировать стоящие перед правительством и обществом задачи. «Путин работает над укреплением суверенитета России, а также над обеспечением безопасности для будущих поколений нашей страны», – подчеркивает собеседник.

    По его словам, верность главы государства собственным принципам, а также приверженность интересам народа делает его решения взвешенными и эффективными, что отражается в том числе и на ходе спецоперации. «На первом месте у ВС России стоит результат, а не желание удивить весь мир яркой картинкой», – говорит эксперт.

    «Более того, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада, за последние четыре года Россия немалого достигла, но останавливаться – нельзя. Важно продолжать работу и развивать уже имеющиеся успехи», – акцентирует политолог.

    «Поэтому президент говорит о важности планирования, о том, что каждый шаг на этом непростом пути необходимо взвешивать. Важно иметь ясное понимание последствий от принятых решений и руководствоваться трезвой оценкой всех рисков», – добавил собеседник.

    «При этом Путин хорошо знает жизнь страны. Он постоянно общается с людьми из самых разных сфер: с бойцами в зоне СВО, их женами и матерями, с учеными, студентами и волонтерами. А потому его слова находят живой отклик у граждан и отражают несомненный факт – народ России никому и никогда не сломить, а победа будет за нами», – заключил Асафов.

    Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с депутатами Государственной думы восьмого созыва в Большом Кремлевском дворце. Она прошла сразу после заключительного пленарного заседания нынешнего состава парламента.

    Обращаясь к законодателям, глава государства поблагодарил их за совместную работу и обозначил значимость переживаемого страной момента. «Прошедшие пять лет, а это период вашего депутатства, были сложными и крайне ответственными для нашей страны. Это, без всякого преувеличения, один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа», – сказал президент.

    Отдельно Путин остановился на попытках противника переломить ход конфликта за счет ударов по мирным жителям. «Не в силах победить Россию на поле боя, они делают ставку уже на откровенно террористические методы в проведении борьбы с нашим народом, но народ России никому и никогда не сломить», – подчеркнул он.

    Также глава государства поделился «закулисной» историей: в ходе награждения один из коллег шепнул ему: «Мы победим. Но смелее надо. Очень хочется». «Но возникает вопрос: «Еще смелее?» И здесь так же, как в экономике, есть свои риски, цена которым – потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво», – отметил президент.

    Владимир Путин также назвал «большой плюс» текущей политики. По его мнению, он заключается «в устойчивости российской экономической, финансовой системы». «Вот это самое главное – устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов», – подчеркнул он.

    Российский лидер также заявил о готовности страны отстаивать свои интересы и выразил уверенность в достижении целей специальной военной операции. По его словам, институты власти формируются на суверенных началах в полном соответствии с Конституцией, а государство вместе с обществом способно дать отпор любым враждебным шагам.

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    27 июля 2026, 22:03 • Новости дня
    ВСУ начали использовать против России нидерландские ракеты Ruta Block

    TWZ: ВСУ начали использовать нидерландские ракеты Ruta Block

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины стали применять дешевые ракеты производства Нидерландов модели Ruta Block 1 для ударов по российской территории, сообщает американский портал War Zone (TWZ).

    Боевики начали использовать против России дальнобойные ракеты Ruta Block 1. Американский портал War Zone опубликовал фотографии обломков уничтоженного аппарата. Предположительно, этот снаряд перехватила российская система противовоздушной обороны.передает РИА «Новости».

    «Появились доказательства использования Украиной нидерландских крылатых ракет Ruta Block 1. Дальнобойное оружие стало частью боевых действий», – говорится в публикации издания.

    Производством данных аппаратов занимается нидерландская компания Destinus. Эта корпорация поставляет свою продукцию украинским военным уже около двух лет.

    Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые подобные грузы становятся законной целью для российских войск.

    Швейцарско-нидерландская компания Destinus и германский концерн Rheinmetall договорились создать совместное предприятие для выпуска современных ракетных систем.

    ФСБ России возбудила уголовное дело против владельца корпорации Destinus Михаила Кокорича.

    Российские дипломаты в Нидерландах заявили об учете фактов попадания нидерландского оружия к воюющим на Украине террористам.

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    27 июля 2026, 21:52 • Новости дня
    Премьер Британии сообщил о намерении в будущем отправить войска на Украину

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новое британское правительство намерено выполнить все обязательства перед Киевом, включая размещение военного контингента после завершения конфликта на украинской территории, заявил британский премьер Энди Бернем.

    «Когда наступит прекращение огня, мы будем готовы развернуть многонациональные силы, чтобы укрепить безопасность Украины в долгосрочной перспективе», – заявил политик, передает телеканал Sky News.

    Кроме того, Бернем отметил, что британская сторона передаст Киеву права на интеллектуальную собственность.

    Ранее Бернем пообещал сохранить непоколебимую поддержку Киева.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил направленность первых заявлений британского политика на продолжение войны.

    Ранее бывший глава правительства Кир Стармер заявлял о готовности развернуть британские войска на украинской территории.

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    28 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    ВС России с БПЛА контролируют эвакуацию граждан из Константиновки

    ВС России дронами выводят мирное население из Константиновки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные организовали эвакуацию мирных жителей из Константиновки, используя беспилотники для координации маршрутов и сброса гуманитарной помощи, сообщил начальник службы беспилотных систем 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Устье.

    «В данный момент у нас уже пошел этап вывода гражданского мирного населения с Константиновки. Занимаемся этим довольно так плотно. Ведем сюда под «птичку». Помогаем им, обеспечиваем также и провизией по ходу их действий, пока они выходят», – рассказал он ТАСС.

    По словам Устья, эвакуируемые горожане выражают искреннюю благодарность бойцам Вооруженных сил России за оказанную поддержку и спасение.

    При этом ранее стало известно, что украинские дроны атаковали беженцев при эвакуации из Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 3 июля об освобождении Константиновки от ВСУ. В Москве представили доклад о преступлениях ВСУ в Константиновке

    Местные жители рассказали, что во время пребывания Константиновки под контролем ВСУ, родители переодевали детей в стариков, чтобы избежать принудительного вывоза несовершеннолетних в западную часть Украины.

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    ЦБ дал прогноз на будущее до конца следующего года

    Вопреки разгону инфляции из-за ситуации на топливном рынке Банк России продолжил снижать ставку. Это стало приятным сюрпризом для рынка. Однако куда важнее даже не этот шаг ЦБ, а его видение ситуации до конца 2026-го и на следующий год. И здесь могут быть неприятные сюрпризы. Так каким видит будущее Центробанк России? Подробности

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    Путин указал Киеву единственный путь избежать распада Украины

    «Все исторически встанет на свои места» – такими словами Владимир Путин спрогнозировал утрату Украиной западных земель, ранее принадлежавших Венгрии, Польше и Румынии. Российский лидер добавил, что гарантом целостности Украины была Россия, но Киев объявил Москву врагом. Что означает заявление главы государства и кому конкретно оно адресовано? Подробности

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    Заводы Прибалтики умирают без российского рынка

    «Прибалты так хотели уничтожить Россию, что, по сути, уничтожили собственное будущее». Так эксперты комментируют волну банкротств и ликвидации предприятий, накрывшую в последние месяцы страны Прибалтики. Речь уже далеко не только о кризисе в транспортной отрасли – потеря российского рынка сказывается на прибалтийской экономике не менее фатально. Подробности

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    Русофобия сжигает леса Европы

    Крупнейшие в истории пожары уничтожают леса Франции и Испании, эвакуированы сотни тысяч людей, огонь подбирается даже к крупным городам. В такой ситуации, казалось бы, Европа должна быть рада любой помощи для спасения собственной территории. Однако самый очевидный вариант – использование противопожарной авиационной техники из России – Европа запретила себе сама. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Зачем Украина бьет по Ирану

      Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

    • США наводнили агенты Кубы

      Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

    • На санкции ЕС против России ответил Китай

      Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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