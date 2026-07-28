В Москве проходит сразу три выставки, свидетельствующие о том, что Россия старается укрепить связь с Глобальным Югом не только через экономику и политику, но и через культуру. Это помогает нам, в том числе, преодолеть зависимость от Голливуда и «Нетфликса».0 комментариев
Актеры сериала «Центурия» пополнили базу сайта «Миротворец»
Трое актеров детективного сериала «Центурия» попали в базу украинского сайта «Миротворец»
Актеры Никита Клещёв, Леонид Кондрашов и Виктория Маслова внесены в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» за съемки в многосерийном шпионском детективе «Центурия», свидетельствуют данные ресурса.
Российские артисты внесены в реестр портала «Миротворец» за участие в многосерийном фильме «Центурия», передает ТАСС. Создатели ресурса обвиняют их в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в публичной поддержке России. Сюжет картины основан на реальной истории борьбы с иностранными агентами.
Ранее список экстремистского ресурса пополнили участники телевизионных проектов «Свои», «Марик» и «Резервисты». Скандальный портал функционирует с 2014 года и публикует личные данные людей, якобы угрожающих национальной безопасности соседнего государства.
За время работы сайта в открытом доступе оказалась информация о журналистах, артистах и политиках. Российская Генеральная прокуратура ранее заявляла, что ресурс создан для зачисток оппозиционных деятелей и грубо нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля в черный список украинского ресурса попали артисты из многосерийного фильма «Марик».