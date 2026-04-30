МИД: Москва учла утечку нидерландского оружия к боевикам на Украине
Москва учитывает при своем военно-политическом планировании попадание оружия производства Нидерландов в руки воюющих на Украине боевиков «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная террористическая организация), заявили в российском посольстве в Нидерландах.
Москва учитывает попадание оружия из Нидерландов в руки боевиков, участвующих в спецоперации на Украине, при своем военно-политическом планировании, передает РИА «Новости». Об этом заявили в российском посольстве в Нидерландах на фоне сообщений о том, что бойцы «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная террористическая организация) используют штурмовые винтовки C7NL нидерландского производства.
Ранее в интернете появились видеозаписи с сообщением, что это оружие действительно находится у РДК. Власти Нидерландов сначала опубликовали, а затем удалили свои пояснения по этому поводу в ответ на депутатский запрос.
В Гааге сообщили, что не могут подтвердить факт использования террористами нидерландского оружия, ссылаясь на трудности с проведением проверок в условиях боевых действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Гааге обвинило Нидерланды в бесконтрольной передаче штурмовых винтовок C7NLD украинским боевикам.
Правительство королевства удалило с официального сайта ответы на депутатский запрос об использовании этого оружия террористами.
Ранее дипломаты назвали очередной ступенью военной эскалации договор между Гаагой и Киевом о совместном производстве беспилотников.