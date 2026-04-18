Немецкие водители устроили автопробег до Берлина из-за цен на топливо
Возмущенные подорожанием бензина жители Германии организовали масштабный автопробег до столицы страны, собрав десятки машин в растянувшуюся на километры колонну.
Участники акции стартовали из Восточной Фризии на 25 машинах, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.
Постепенно количество недовольных ростом стоимости горючего увеличивалось, и в районе Вольфсбурга кортеж насчитывал уже 82 автомобиля. Временами вереница транспортных средств растягивалась на два с половиной километра.
Представитель полиции Оснабрюка заявил, что серьезных нарушений движения или иных инцидентов не зафиксировано. Ближе к вечеру колонна сделала остановку, чтобы затем продолжить путь к столице.
Организатор протеста Себастьян Борманн отметил, что расходы людей стали непомерно высокими. Активист раскритиковал правительство Германии и канцлера Фридриха Мерца за невыполнение предвыборных обещаний, подчеркнув, что терпение граждан не безгранично.
Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие автовладельцы массово в начале марта устремились на заправочные станции из-за обострения ближневосточного конфликта. Лидер партии ССВ Сара Вагенкнехт предупредила о высокой вероятности ценового шока для страны.