Депутаты АдГ посетили Сочи на фоне угроз исключения из партии
Несколько представителей партии «Альтернатива для Германии» прибыли на международный симпозиум в Сочи, рискуя быть исключенными из партии из-за критики коллег.
Три депутата от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) прибыли на форум БРИКС – Европа, проходящий в Сочи, передает РБК. В их числе оказались депутат Бундестага Штеффен Котре, руководитель саксонской фракции Йорг Урбан и евродепутат Ганс Нойхофф. Организаторами мероприятия выступают «Единая Россия», Международное движение «Другая Украина» и Институт Европы РАН. Ранее сообщалось, что в Сочи собирался приехать также депутат АдГ Райнер Ротфусс, однако он отказался от участия из-за давления со стороны однопартийцев. Руководство партии заявило о намерении применить дисциплинарные меры в отношении коллег, вплоть до их исключения, и выразило сомнения в целесообразности подобных поездок. Сопредседатель АдГ Алис Вайдель пообещала «дисциплинарные меры, вплоть до исключения», подчеркнув: «В подобных поездках нет смысла». В немецком парламенте поездку сравнили с госизменой, а отдельных депутатов обвинили в сборе информации, важной для иностранных государств, прежде всего России. Издание Suddeutsche Zeitung утверждало, что фракция АдГ согласовала командировку и взяла на себя все расходы. Среди обсуждаемых в Сочи тем значатся предложения по восстановлению банковских связей между Евросоюзом и Россией, снятии санкций и обеспечении поставок дешевых энергоресурсов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии «Альтернатива для Германии» назвал Польшу серьезной угрозой для безопасности Германии. Делегация АдГ анонсировала предстоящий визит в Россию.