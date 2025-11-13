Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.2 комментария
Лидер АдГ назвал Польшу угрозой для Германии
Лидер АдГ Хрупалла заявил об отсутствии угрозы от России для Германии
Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что Россия не представляет угрозы для его страны, в отличие от Польши, сообщает Politico.
«Я не вижу никакой опасности для Германии со стороны России на данный момент», – заявил в эфире немецкого общественного телевидения Хрупалла.
По словам политика, угрозу могут представлять любые государства. Он привел в пример Польшу, напомнив об отказе Варшавы выдать Украине гражданина, которого немецкие власти подозревают в причастности к диверсии на газопроводах Nord Stream в 2022 году. «Польша тоже может быть угрозой для нас», – добавил Хрупалла.
Центристские политики Германии все чаще обвиняют АдГ в том, что она выступает интересах России и якобы «используется Кремлем» для сбора данных и разведки. Глава комитета по контролю над спецслужбами Бундестага Марк Хенрихманн уверен, что Россия «естественно оказывает влияние в парламенте, особенно на АдГ, чтобы шпионить и получать чувствительную информацию».
Хрупалла решительно отвергает подобные обвинения. Он заявил, что АдГ обвиняют в том, чего никогда не смогут доказать.
Высказывания Хрупаллы прозвучали на фоне внутреннего конфликта внутри АдГ из-за группы депутатов, которые собирались посетить Россию для участия в конференции стран БРИКС в Сочи. Второй сопредседатель партии, Алиса Вайдель, стремится ограничить контакты с Россией и остановить поездку коллег.
Ранее депутат Бундестага от АдГ Райнер Ротфусс заявил, что делегация партии будет находиться в России с визитом 13-16 ноября.
