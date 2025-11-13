Лидер АдГ Хрупалла заявил об отсутствии угрозы от России для Германии

Tекст: Вера Басилая

Заявление о том, что Россия не представляет угрозы Германии, а потенциальная опасность исходит от Польши, сделал сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла, пишет Politico.

«Я не вижу никакой опасности для Германии со стороны России на данный момент», – заявил в эфире немецкого общественного телевидения Хрупалла.

По словам политика, угрозу могут представлять любые государства. Он привел в пример Польшу, напомнив об отказе Варшавы выдать Украине гражданина, которого немецкие власти подозревают в причастности к диверсии на газопроводах Nord Stream в 2022 году. «Польша тоже может быть угрозой для нас», – добавил Хрупалла.

Центристские политики Германии все чаще обвиняют АдГ в том, что она выступает интересах России и якобы «используется Кремлем» для сбора данных и разведки. Глава комитета по контролю над спецслужбами Бундестага Марк Хенрихманн уверен, что Россия «естественно оказывает влияние в парламенте, особенно на АдГ, чтобы шпионить и получать чувствительную информацию».

Хрупалла решительно отвергает подобные обвинения. Он заявил, что АдГ обвиняют в том, чего никогда не смогут доказать.

Высказывания Хрупаллы прозвучали на фоне внутреннего конфликта внутри АдГ из-за группы депутатов, которые собирались посетить Россию для участия в конференции стран БРИКС в Сочи. Второй сопредседатель партии, Алиса Вайдель, стремится ограничить контакты с Россией и остановить поездку коллег.

Ранее депутат Бундестага от АдГ Райнер Ротфусс заявил, что делегация партии будет находиться в России с визитом 13-16 ноября.

