В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.4 комментария
Монсон оценил свою способность быть телохранителем Путина
Монсон счел работу телохранителем Путина трудной из-за необходимости молчать
Боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что не смог бы работать телохранителем президента России Владимира Путина, поскольку на этой должности пришлось бы молчать во время политических обсуждений.
«Я бы хотел работать с президентом Путиным. Но, честно говоря, быть его телохранителем – это не то, что мне действительно подошло бы. Это было бы мучительно», – приводит слова Монсона РИА «Новости».
Он заявил, что способен «защищать и бороться» и что работа телохранителем могла бы оказаться интересной «на один день». Однако постоянно занимать эту должность Монсон не смог бы, так как во время встреч Путина с дипломатами и советниками «пришлось бы просто стоять и молчать».
«Я очень интересуюсь политикой», – сказал он. По словам бойца, ему интересно не просто находиться рядом, а участвовать в обсуждениях, обмениваться мнениями с иностранными послами и предлагать свои идеи.
Он заявил, что предпочел бы стать послом или специальным представителем, чтобы говорить от имени страны и сопровождать президента на переговорах.
«Это была бы работа моей мечты! А вот просто охранять его, молчать и ничего не говорить – для меня это было бы пыткой. Стоял бы рядом и думал: «Пожалуйста, дайте мне сказать хоть слово!» – добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Монсон получил российское гражданство в 2018 году. Он живет в Уфе. В июне 2024 года Монсон принял ислам в Москве. В октябре Монсон и его супруга Екатерина провели венчание по мусульманским обычаям (никах) в Уфе.