В результате взрыва бомбы в Москве погиб генерал Генштаба Сарваров

Взрыв прогремел около семи утра, когда генерал-лейтенант выезжал со двора жилого дома на Ясеневой улице на Kia Sorento. Сарваров получил минно-взрывную травму, у него были повреждены ноги и лицо. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он скончался (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)

Президенту Владимиру Путину моментально сообщили о произошедшем. Сарваров родился в 1969 году в Пермской области. Окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, Военную академию бронетанковых войск им. Малиновского, а также Военную академию Генштаба. Ранее участвовал в боевых действиях в ходе осетино-ингушского конфликта и контртеррористической операции в Чечне. В 2015–2016 годах Сарваров выполнял боевые задачи в Сирии. В 2018 году указом президента ему было присвоено звание генерал-майора (фото: Минобороны РФ)

На юге Москвы убит начальник Управления оперативной подготовки Вооруженных сил России Фанил Сарваров. Для этого злоумышленники использовали магнитную мину, которую заложили под днище автомобиля военного (фото: Алексей Майшев/РИА Новости)

