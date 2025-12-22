Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.0 комментариев
В результате взрыва бомбы в Москве погиб генерал Генштаба Сарваров
На юге Москвы убит начальник Управления оперативной подготовки Вооруженных сил России Фанил Сарваров. Для этого злоумышленники использовали магнитную мину, которую заложили под днище автомобиля военного (фото: Алексей Майшев/РИА Новости)
Президенту Владимиру Путину моментально сообщили о произошедшем. Сарваров родился в 1969 году в Пермской области. Окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, Военную академию бронетанковых войск им. Малиновского, а также Военную академию Генштаба. Ранее участвовал в боевых действиях в ходе осетино-ингушского конфликта и контртеррористической операции в Чечне. В 2015–2016 годах Сарваров выполнял боевые задачи в Сирии. В 2018 году указом президента ему было присвоено звание генерал-майора (фото: Минобороны РФ)
Взрыв прогремел около семи утра, когда генерал-лейтенант выезжал со двора жилого дома на Ясеневой улице на Kia Sorento. Сарваров получил минно-взрывную травму, у него были повреждены ноги и лицо. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он скончался (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное общеопасным способом», а также «Незаконный оборот взрывчатых веществ» (фото: Алексей Майшев/РИА Новости)
По поручению председателя СК Александра Бастрыкина в раскрытии преступления примут участие опытные следователи-криминалисты центрального аппарата (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)
. Следствие, среди прочего, проведет судебно-медицинскую и взрывотехническую экспертизы. Сейчас опрашиваются свидетели и изучаются камеры наблюдения (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)
СК рассматривает причастность украинских спецслужб в качестве одной из версий. Личные данные Сарварова ранее публиковал экстремистский украинский сайт «Миротворец» (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)