После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.4 комментария
Балицкий: При ударе ВСУ по Мелитополю повреждены частные дома и машины
В результате атаки украинских вооруженных сил на Мелитополь значительный ущерб получили объекты городской инфраструктуры и личное имущество граждан, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
Атака обошлась без человеческих жертв, однако нанесла урон жилому сектору, уточнил Балицкий в Max.
«В Мелитополе при ударах повреждения получила городская инфраструктура и частное имущество. В районе улицы Ломоносова повреждены три частных домовладения и припаркованные гражданские автомобили», – указал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня украинские войска провели массированную атаку беспилотниками на Мелитопольский округ. В конце мая в результате ударов ВСУ по Запорожской области пострадали девять мирных жителей.