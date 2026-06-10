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    10 июня 2026, 08:30 • Справки

    Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

    Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    Народные праздники июня 2026 года по дням: полный календарь месяца

    • 1 июня – Иван Долгий

    • 2 июня – Тимофей Грядочник

    • 3 июня – Олена-Леносейка

    • 4 июня – Василиск

    • 5 июня – Левон Огуречник

    • 6 июня – Симеон Столпник

    • 7 июня – Иван-Медвяные росы

    • 8 июня – Карп Карполов

    • 9 июня – Федорин день

    • 10 июня – Никита Гусятник

    • 11 июня – Феодосия Колосятница

    • 12 июня – Исаакий Змеевик

    • 13 июня – Еремей Распрягальник

    • 14 июня – Устин и Харитон

    • 15 июня – Никифор Дубодер

    • 16 июня – Лукьян Ветряк

    • 17 июня – Митрофанов день

    • 18 июня – Дорофеев день

    • 19 июня – Илларион Пропольник

    • 20 июня – Федот Страж

    • 21 июня – Федор Колодезник

    • 22 июня – Кириллин день

    • 23 июня – Тимофей Знаменный

    • 24 июня – Варфоломеев день

    • 25 июня – Петр Солнцеворот

    • 26 июня – Акулина Гречишница

    • 27 июня – Елисей Гречкосей

    • 28 июня – Фитин день

    • 29 июня – Тихон Тихий

    • 30 июня – Мануил и Савелий

    Главные народные праздники июня 2026 года: что можно и нельзя делать

    1 июня – Иван Долгий

    День получил название «Долгий» потому, что крестьяне работали в поле с рассвета до заката, не покладая рук. В православном календаре – день памяти благоверного князя Димитрия Донского и преподобного Иоанна Угличского. Наши предки верили, что 1 июня нужно провести в трудах, чтобы обеспечить удачу на весь летний сезон.

    Что можно делать: сажать огурцы – считалось, что растения, высаженные в этот день, дадут обильный урожай; печь пироги, караваи и вареники – угощать родных и бедняков; закликать ветер и читать заговоры для защиты полей; плести венки из цветов и подбрасывать к дому суженого.

    Что нельзя делать: давать в долг хлеб и соль – вместе с ними из дома уйдет удача; грустить и плакать – иначе лето будет дождливым; вредить растениям – ломать ветки, рвать листья; надевать грязную или рваную одежду.

    Народные приметы на 1 июня: Дождь – к хорошему урожаю ржи, но при этом остальная часть месяца будет сухой; обильная утренняя роса – к урожаю зерновых; туман – к грибному лету; вороны садятся клювами в одну сторону – к сильному ветру; холодный день – к холодам на ближайшие 40 дней.

    3 июня – Олена-Леносейка

    В этот день сеяли лен. Название «Леносейка» связано с ритуалами, которые обеспечивали хороший урожай этой культуры.

    Что можно делать: сеять лен – существовало поверье, что это обеспечит высокий и чистый урожай; женщины собирали вареные яйца – мужчины съедали их перед посевом, а скорлупу рассыпали по полю для плодородия.

    Что нельзя делать: заплетать косы, протирать лампы от пыли, носить одежду темных оттенков, свататься, брать взаймы, отказывать тем, кто просит помощи.

    Народные приметы на 3 июня: Дождь – к ненастной осени; умеренно тепло днем и ночью – к затяжному ненастью; мухоморы появились – скоро будут белые грибы; радуга на западе – к дождям.

    5 июня – Левон Огуречник

    Название праздника связано с обычаем завершать посадку огурцов именно к этому дню. Считалось, что посадка огурцов до 5 июня обеспечит обильный урожай. Перед началом работ использовали яичную скорлупу в качестве удобрения.

    Что можно делать: сеять огурцы и коноплю; наводить порядок – считалось, что это привлекает достаток.

    Что нельзя делать: мыть голову; заниматься ремонтом – клеить обои или чинить сломанные вещи; использовать расческу, на которой есть чужие волосы.

    Народные приметы на 5 июня: Большое количество оводов – к обильному урожаю огурцов; обильное цветение рябины – к хорошему урожаю конопли; духота на рассвете – к ненастной погоде.

    7 июня – Иванов день (Иван-Медвяные росы)

    Наименование «Медвяные росы» происходит от природного феномена: с указанной даты на растительности начинают образовываться сладкие и вязкие выделения, которые считались вредными для растений, скота и людей. В народе говорили: «Медовая роса ржавами ведает, сладко стелется да больно выедает».

    Что можно делать: укрывать грядки от росы; высаживать рассаду капусты на восходе солнца; носить в этот день белую одежду; идти к парикмахеру.

    Что нельзя делать: делать генеральную уборку и мести пол веником; носить одежду черного или серого цвета; плевать на землю; влюбленным сидеть около забора; делать косметические процедуры на лице; смотреть на небо сразу после выхода из дома.

    Народные приметы на 7 июня: Петухи запели раньше девяти часов вечера – к дождю; жаркая погода – к дождливой осени; роса в этот день – благоприятный знак для урожая; поздний расцвет рябины – к долгой осени.

    9 июня – Федорин день

    Название праздника также связано с тем, что обычаи этого дня переплетались с темой домашнего очага и его покровителя – домового.

    Что можно делать: наводить порядок в доме; ублажать домовых.

    Что нельзя делать: подметать пол после заката; отправляться в поездку; менять работу или жилье; брать в долг и давать самому; отказывать кому-либо в гостеприимстве.

    Народные приметы на 9 июня: Обильная роса утром – к ясному дню; ненастье в этот день – к ненастной осени; грачи пасутся на траве – скоро будет дождь; вороны часто кричат – к дождю или бурной погоде.

    13 июня – Еремей Распрягальник

    В этот день на Руси завершали весенние полевые работы и распрягали лошадей, благодаря их за проделанную работу.

    Народные приметы на 13 июня: Этот день связан с завершением одного цикла работ и переходом к летнему уходу за посевами.

    17 июня – Митрофанов день

    В этот день крестьяне удобряли навозом почву.

    Что можно делать: вносить удобрения.

    Народные приметы: двойная радуга в этот день обещала богатый урожай.

    20 июня – Федот Страж

    Народные поверья связывали этот день с водой и русалками – купаться было опасно.

    Что можно делать: сеять рожь или ухаживать за всходами.

    21 июня – Федор Колодезник

    День летнего солнцестояния – самый длинный день в году. В народе говорили, что солнце «поворачивает» на зиму, а лето – на жару.

    Что можно делать: искать воду для колодцев, посещать источники и родники, где гадали на будущее по воде.

    22 июня – Кириллин день

    День летнего солнцестояния по народным представлениям. Считалось, что солнце передает земле всю свою энергию.

    Народные приметы на 22 июня: Ясный день сулил позднюю и сухую осень.

    25 июня – Петр Солнцеворот

    Почему день считался «поворотом к осени» – после летнего солнцестояния день начинает убывать.

    Что можно делать: завершать высадку рассады капусты, сеять последние семена огурцов и поздней гречихи. Радовались, если день ясный – значит, грядки будут щедрыми.

    29 июня – Тихон Тихий

    Приметы о птицах и погоде. Наши предки наблюдали за лесом и полями, чтобы предугадать погоду на ближайшие дни.

    Главные народные приметы июня 2026 года

    Приметы на погоду: Много росы утром – к урожаю. Частые туманы в июне – к грибному лету. Грозы в июне – к хорошему сенокосу. Холодные ночи в начале июня – к затяжному лету. Дождь в начале июня – остальная часть месяца будет сухой. Если июньские ночи темные – к изобилию плодов и ягод.

    Приметы на урожай: Много пчел – к богатому сбору меда. Обилие комаров – к урожаю ягод. Дождливый июнь – к хорошему урожаю хлеба. Много шишек на елках в начале июня – к богатому урожаю огурцов. Обильное цветение рябины – к урожаю овса.

    Что нельзя делать по народным приметам в июне

    По народным поверьям, в июне существовали определенные запреты. Нельзя ссориться и сквернословить – особенно в дни, связанные с домашним очагом (9 июня – Федорин день). Нельзя заниматься тяжелой работой в большие праздники – например, в Духов день лучше посвятить время молитве. Нельзя купаться в открытых водоемах в определенные дни – в период «русальных недель» (с Духова дня) считалось, что можно попасть в беду. Нельзя играть свадьбы в Петров пост (с 8 июня по 11 июля) – церковь не венчает в пост. Нельзя начинать крупные дела в новолуние – 15 июня – неблагоприятный день для начинаний.

    Какие церковные праздники связаны с народным календарем июня 2026

    Народный календарь тесно переплетен с православными традициями. Троица в 2026 году приходится на 31 мая (переходный период в начале июня). Петров пост – с 8 июня по 11 июля 2026 года – время духовного и телесного очищения. День Святого Духа – 1 июня, праздник, следующий за Троицей. Рождество Иоанна Предтечи – 7 июля (как продолжение летнего народного цикла).

    Важно разделять церковные традиции и народные суеверия: Церковь не поддерживает гадания, заговоры и языческие обряды, но многие народные обычаи (например, украшение домов ветвями березы на Троицу) органично вплелись в православную культуру.

    Частые вопросы

    Какие самые важные народные праздники июня?

    Самые значимые даты народного календаря июня: Иван Долгий (1 июня), Левон Огуречник (5 июня), Иванов день (7 июня), Еремей Распрягальник (13 июня), Федор Колодезник (21 июня – день летнего солнцестояния), Петр Солнцеворот (25 июня).

    Можно ли верить народным приметам?

    Народные приметы – это результат многовековых наблюдений за природой. Многие из них действительно работают, поскольку основаны на реальных природных циклах. Однако они не заменяют научные прогнозы, а служат дополнительным ориентиром.

    Какие приметы июня связаны с погодой?

    Основные погодные приметы: дождь 1 июня – к сухому июню, обильная роса утром – к урожаю, туманы – к грибному лету, холодные ночи – к затяжному лету.

    Что нельзя делать в июне по народному календарю?

    Нельзя ссориться (особенно в Федорин день), купаться в водоемах в период русальных недель, начинать крупные дела в новолуние, играть свадьбы в Петров пост.

    Почему народные праздники совпадают с церковными датами?

    На Руси языческие традиции органично переплелись с православными, и многие народные праздники приурочены к дням памяти святых. Церковь не поддерживает суеверия, но народные обычаи сохранились как часть культурного наследия.

    Таким образом, июнь считался на Руси месяцем активных полевых работ и наблюдений за природой. Большинство примет были связаны с урожаем, дождями и жарой – от этого зависела жизнь крестьянской семьи. Народный календарь сочетал православные традиции и древние сезонные наблюдения. Даже сегодня, в эпоху точных метеопрогнозов, многие приметы июня остаются удивительно точными и помогают садоводам и огородникам планировать свои работы.

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      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

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