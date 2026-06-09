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    9 июня 2026, 20:10 • В мире

    Единый евроистребитель развалился до взлета

    Единый евроистребитель развалился до взлета
    @ Sadak Souici/Le Pictorium Agency/ZUMA

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Германия и Франция развалили проект, который называли «одним из важнейших инструментов для суверенитета Европы в XXI веке». Речь идет о совместном создании истребителя шестого поколения. В чем именно не сошлись по этому поводу Берлин с Парижем и почему перед нами продолжение весьма старой тенденции?

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон объявили о прекращении совместного проекта по созданию истребителя шестого поколения Future Combat Air System (FCAS). Руководители двух стран «обсудили проблемный проект на полях саммита ЕС – Западные Балканы в Черногории на прошлой неделе и пришли к выводу, что нет перспективы преодоления многомесячного тупика между оружейными компаниями, участвующими в плане», – сообщает Reuters.

    Агентство утверждает, что поводом послужило то, что Airbus и французской авиастроительной компании Dassault Aviation так и не удалось достичь соглашения по вопросу разделения труда в проекте и патентного права на разработки. Помимо того, Париж и Берлин предъявляют различные требования к конфигурации будущего истребителя. Так, Мерц прямо заявлял, что французы стремятся нагрузить самолет функциями, неактуальными для люфтваффе. В частности возможностью его использования с авианосца (которых в ВМС ФРГ нет) или возможностью нести боеприпасы с ядерной боевой частью.

    Напомним, что первоначально FCAS был франко-британским проектом: в ноябре 2016 года соглашение о совместной работе подписали французская компания Dassault Aviation и британский концерн BAE Systems. Однако выход Британии из ЕС нарушил эти планы. Лондон анонсировал собственный проект Tempest, в котором приняла участие Швеция, и к которому присматривалась Италия.

    Dassault Aviation, несмотря на свой грандиозный опыт авиастроения, в одиночку проект не вытягивала, и начались переговоры с Германией, а затем и с Испанией. В 2019 году Германия и Франция объявили о совместной разработке перспективного истребителя шестого поколения. Урсула фон дер Ляйен, в то время министр обороны ФРГ, и ее французская коллега Флоранс Парли открыли новый завод компании Safran в Женвилье. Торжество завершилось подписанием в их присутствии главами Safran и немецкой компании MTU Aero Engines меморандума о создании совместного предприятия по разработке и обслуживанию двигателя для «истребителя нового поколения».

    Когда Reuters пишет о «многомесячном тупике», оно несколько смягчает ситуацию, поскольку в реальности проблемы и противоречия, оказавшиеся неразрешимыми, обозначились еще семь лет назад. Именно тогда появились сообщения о том, что проект может быть сорван из-за неспособности Парижа и Берлина договориться о взаимном допуске к секретным технологиям, распределении прибыли, затрат и рабочих мест.

    Возможно, у проекта были и другие сложности. Тогдашний военный министр Франции Флоранс Парли обозначила проект FCAS как «один из важнейших инструментов для суверенитета Европы в XXI веке».

    Если принять во внимание, что в это время шла доработка американского F-35, который США собирались сделать единым истребителем блока НАТО и всеми правдами и неправдами старались потеснить конкурирующие проекты, нетрудно понять, что именно крылось за словами мадам министра. Во Франции справедливо полагали, что доминирование в системе вооружения изделий местного производства позволит европейцам снизить зависимость от американского ВПК в вопросах безопасности.

    В Вашингтоне, понятное дело, придерживаются противоположных взглядов и ведут жесткую борьбу за расширение позиций на оружейном рынке Европы, используя для этого все методы – от давления по линии НАТО до банального подкупа ответственных лиц. Можно предположить, что в данной ситуации «американскую партию» мог сыграть и Фридрих Мерц, некогда возглавлявший немецкий филиал крупнейшей американской компании по управлению активами BlackRock и сохранивший репутацию проводника интересов американского бизнеса, тесные связи с финансовым лобби и транснациональными корпорациями.

    Именно Мерц еще в 2025 году публично объявил о напряженности между Германией и Францией вокруг FCAS, указав, что причины разногласий имеют не только техническое и экономическое, но и «политическое измерение». Он уже тогда дал понять, что Германия уже присматривается к альтернативным партнерам для разработки истребителя шестого поколения.

    Впрочем, едва ли американцы и их агенты влияния стали единственной причиной провала проекта. Подобная участь постигла многие из самых громких общеевропейских оружейных проектов.

    В частности, можно вспомнить программу Europanzer, или «Европейский танк», стартовавшую еще в 1956 году, которая окончилась провалом в 1963 году. Причиной тогда тоже стали разногласия ФРГ и Франции. Германия тогда свернула участие в проекте под предлогом того, что намерена создать будущую машину под стандарты НАТО, против чего выступал Париж.

    Также провалился совместный танковый проект США и ФРГ МВТ-70 из-за того, что американская сторона отказывалась рассматривать немцев как равноправного участника. Далее последовала германо-британская программа Future Main Battle Tank (основной боевой танк будущего), которая должна была создать замену немецким Leopard 1 и английским Chieftain, но Бонн и Лондон даже не сумели сформулировать общей концепции, и программа была свернута в 1977 году.

    В 1979 году была предпринята вторая франко-германская попытка создания «Евротанка», однако большую часть времени работы над перспективным ОБТ заняли юридические консультации и споры по поводу распределения будущей прибыли. Договориться не получилось, и французы, недовольные условиями, которые предлагали немцы, вышли из программы.

    Третья попытка строительства «Евротанка» была предпринята в 2015 году: Франция и Германия объявили о работах над созданием танка будущего MGCS (Main Ground Combat System) и концерна KNDS (KMW + Nexter Defense Systems) в надежде, что такая кооперация позволит легче преодолеть проблемы определения размеров участия и прибыли. Однако пока серьезных продвижений проекта не наблюдается, а сроки реализации с 2035 года передвинуты на 2045 год, и в Париже, и в Берлине уже продумывают и реализуют альтернативные проекты, в частности модернизацию Leopard 2 до уровня A8.

    Таким образом, мы видим, что в ситуации с FCAS нет ничего уникального, напротив, она скорее характерна для европейского ВПК. Нельзя не коснуться и еще одного момента. Дело в том, что европейские разработчики вооружения не всегда заинтересованы в конечном успехе собственных программ, особенно таких дорогостоящих, как создание нового истребителя или танка.

    Ведь чтобы затраты отбились, недостаточно просто сделать современное и высококлассное оружие. Нужно, чтобы его гарантированно покупали свои и зарубежные армии, причем в том объеме, который оправдает и разработку, и производство. А это, учитывая конкуренцию и экономический кризис, очень непросто. FT сообщает, что

    западные производители оружия говорят: чтобы оправдать инвестиции в расширение производства, им необходимы долгосрочные – как минимум десятилетние – контракты на закупку их продукции. Причем речь тут идет об уже серийно выпускаемом, а не новом оружии.

    В свете этого куда проще объявить о запуске проекта, получить госзаказ на разработку нового оружия, поделить деньги между всеми заинтересованными лицами, включая военных и правительственных чиновников, а потом, через несколько лет имитации бурной деятельности, объявить о «форс-мажоре» (партнер вышел из проекта) и прекратить программу. Никакого риска, что затраты не отобьются. А спустя некоторое время можно начать новую «разработку», причем кооперация с иностранными партнерами облегчает задачу по «сокрытию концов».

    Но нельзя, конечно, сбрасывать со счетов и политический фактор. Различие интересов не только стран-участниц, но и властных групп в этих государствах затрудняет достижение компромисса. Так, например, в вопросе Евроармии постимперские амбиции Франции и Германии и реваншизм Финляндии, Польши и Швеции наталкиваются на категорическое нежелание ряда стран увеличивать военный бюджет и втягиваться в конфликт с Россией без американской «крыши», на свой страх и риск.

    Возвращаясь к теме FCAS: министр обороны ФРГ Борис Писториус, как указывает Bloomberg, заявил, что отказ от проекта не стал для Берлина «сюрпризом». «Мы уже несколько месяцев ведем переговоры с различными заинтересованными сторонами по этому поводу», – приводит издание слова Писториуса. То есть Берлин готовится инициировать новый проект или, как полагает Bloomberg, встроиться в программу Великобритании, Италии и Японии GCAP по созданию истребителей шестого поколения.

    При этом командование люфтваффе, видимо, не возлагает надежд на новый проект. И чтобы вовсе не остаться без современных истребителей, рассматривает возможность закупки дополнительного количества американских F-35 в довесок к контракту на поставку 35 таких машин, заключенному еще в 2022 году.

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