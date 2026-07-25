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Российское правительство включило липецкую фабрику «Рошен» в план приватизации
Кабинет министров России одобрил приватизацию липецкой кондитерской фабрики, ранее изъятой у украинской корпорации Roshen, следует из распоряжения кабмина.
В план приватизации на 2026–2028 годы внесены 99,9% акций АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен»» и ООО «Рошен», передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году предприятие «Рошен» в Липецке перешло в собственность России.
Украинская корпорация Roshen относится к числу крупнейших мировых производителей кондитерских изделий.
Решение остановить работу предприятия в Липецке с апреля 2017 года компания приняла по политико-экономическим причинам, после чего производство законсервировали. Оставшиеся в Липецке активы Roshen тогда оценивала примерно в 200 млн долларов.