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Принадлежавшая Порошенко фабрика «Рошен» в Липецке стала собственностью России
Принадлежавшую Порошенко фабрику «Рошен» в Липецке перевели в собственность России
Предприятие по производству кондитерских изделий «Рошен» в Липецке, принадлежащее бывшему украинскому президенту Петру Порошенко, перешло в собственность Российского государства, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
В доход Российской Федерации должны быть обращены акции АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» и 94,9976% долей в уставном капитале ООО «Рошен», сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Такое решение принято в связи с тем, что в России запрещена деятельность Петра Порошенко, Алексея Порошенко, Олега Казакова из-за осуществления ими экстремистской деятельности.
Корпорация Roshen связана с Порошенко, это один из самых больших в мире производителей кондитерской продукции. В 2017 году фабрику в Липецке остановили из-за политических и экономических причин. Активы оценивались в 200 млн долларов. ООО «Рошен» принадлежит «Центрально-Европейской кондитерской компании», 5% долей в уставном капитале компании в собственности у Олега Казакова.