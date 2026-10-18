С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?0 комментариев
Макрон потребовал от правительства предотвратить новые беспорядки во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации и потребовал от правительства принять меры для предотвращения повторения массовых уличных беспорядков.
«Потребовал от правительства извлечь все необходимые уроки в вопросах сбора разведывательной информации и прогнозирования подобных событий, а также принять меры, чтобы подобное больше не повторилось», – заявил Макрон в эфире телеканала BFMTV, его слова приводит РИА «Новости».
Он добавил, что ждет от властей четких ответов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье лидер французских правых Жордан Барделла потребовал отставки Макрона из-за погромов.
Мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц.
Макрон пообещал наказать участников беспорядков.