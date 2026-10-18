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    С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?

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    Арина Цветкова Арина Цветкова Курдистан перестает быть пространством войны

    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

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    18 октября 2026, 19:58 • Новости дня

    МИД анонсировал переговоры Лаврова в Иране по ситуации в Персидском заливе

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров 19 октября совершит рабочий визит в Тегеран для переговоров с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

    Руководители дипломатических ведомств рассмотрят пути урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, об этом сообщается на сайте МИД России.

    «Предполагается обсуждение обстановки в зоне Персидского залива и путей выхода из острейшего международного кризиса, спровоцированного незаконной агрессией США и Израиля против Ирана, который нанес удар по стабильности и безопасности не только на Ближнем и Среднем Востоке, но и в глобальном масштабе», – говорится в сообщении министерства.

    Помимо этого, стороны планируют затронуть актуальные вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В частности, дипломаты обсудят реализацию крупных совместных энергетических и транспортно-логистических проектов. Предстоящие переговоры должны способствовать дальнейшему укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Лавров поблагодарил страны Персидского залива за позицию по Украине.

    Россия и государства региона подготовили новые инвестпроекты.

    Министр иностранных дел назвал далекой цель создания Палестинского государства.

    18 октября 2026, 18:46 • Новости дня
    В Иране анонсировали испытания собственного тяжелого истребителя

    В Иране заявили о планах испытать тяжелый истребитель в 2027 году

    В Иране анонсировали испытания собственного тяжелого истребителя
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Новый министр обороны Ирана Мехрдад Ахлаги заявил, что в следующем году состоятся первые летные испытания тяжелого истребителя полностью иранского производства.

    Иранские военные планируют провести летные испытания нового самолета в 2027 году, пишет ТАСС.

    «Надеюсь, тяжелый истребитель Исламской Республики Иран поднимется в воздух в следующем году», – заявил Мехрдад Ахлаги.

    По словам главы ведомства, в текущем году самолет будет проходить наземные испытания, включающие руление и движение по земле. Министр подчеркнул, что истребитель полностью спроектирован и произведен на территории Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца власти Ирана допустили выход страны из договора о ядерном оружии.

    В прошлом месяце исламская республика направила в ICAO протест на ограничения США в сфере авиации.

    В сентябре президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о применении ядерного оружия против Ирана.

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    18 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    Вэнс оправдал присутствие ВМС США в Ормузском проливе угрозой роста цен на топливо

    Вэнс: Без ВМС США в Ормузском проливе цены на бензин вырастут в три раза

    Вэнс оправдал присутствие ВМС США в Ормузском проливе угрозой роста цен на топливо
    @ Moawia Atrash/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что без присутствия американских военных в районе Ормузского пролива розничные цены на топливо увеличились бы в три раза.

    Вэнс назвал высокими цены на бензин в США, но отметил, что они были бы втрое больше без обеспечения прохода судов через Ормузский пролив американскими ВМС, передают «Вести».

    «Если мы просто все оставим и уйдем… то цены на энергоносители сильно возрастут», – заявил Вэнс.

    По его словам, для завершения конфликта с Ираном Вашингтон добивается двух целей. Первая заключается в получении от Тегерана обязательства не стремиться восстанавливать мощности по обогащению урана. Вторая цель состоит в недопущении мирового энергетического кризиса в случае, если США свернут свое присутствие в регионе.

    В субботу вице-премьер Александр Новак предрек дальнейший рост цен на нефть из-за перекрытия Ормузского пролива.

    Власти Ирана передали США семилетний план по разблокировке маршрута. В среду западные агентства сообщили об атаках Тегерана на суда в Ормузе для влияния на американские выборы.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    17 октября 2026, 21:03 • Новости дня
    Израильские поселенцы напали на конвой с польскими дипломатами

    Конвой с польскими дипломатами подвергся нападению на Западном берегу Иордана

    Tекст: Мария Иванова

    Пресс-секретарь МИД Польши Мачей Вевюр заявил, что израильские поселенцы напали на конвой с польскими дипломатами на Западном берегу реки Иордан.

    В результате инцидента на Западном берегу Иордана польским дипломатам ничего не угрожает, передает РИА «Новости».

    «На Западном берегу реки Иордан произошло нападение на конвой, в котором находились представители дипломатического корпуса, в том числе польские дипломаты. Согласно предварительной информации, за нападение могут отвечать израильские поселенцы», – написал Вевюр.

    По его словам, из имеющейся информации не следует, что польские представители были прямой целью нападения. При этом Варшава выражает глубокое возмущение и решительно осуждает происшествие.

    Польская сторона последовательно выступает против насилия со стороны израильских поселенцев и ожидает от властей Израиля срочных разъяснений, установления виновных и привлечения их к ответственности, добавил Вевюр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Китай призвал Израиль остановить создание поселений на Западном берегу.

    В прошлом месяце США дистанцировались от санкций союзников против Израиля.

    Летом экс-генералы призвали Биньямина Нетаньяху прекратить насилие на Западном берегу.

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    18 октября 2026, 15:29 • Новости дня
    Иран предупредил США о последствиях применения «матери всех бомб»

    Минобороны Ирана подготовилось к применению США сверхмощной неядерной бомбы

    Иран предупредил США о последствиях применения «матери всех бомб»
    @ U.S. Department of Defense/wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран продумал необходимые ответные меры на случай применения Соединенными Штатами самой мощной неатомной бомбы, заявил новый министр обороны Исламской республики Мехрдад Эхлаки.

    Тегеран подготовился к возможному использованию Вашингтоном самой мощной неядерной бомбы из американского арсенала, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство ILNA.

    «Мы продумали необходимые меры по этому вопросу и спокойны. Мы уверенно выполняем свою работу», – подчеркнул Эхлаки.

    По словам министра, американцам следует думать о том, как в целости вывести свои войска с Ближнего Востока. Он отметил, что в случае применения США супербомбы им придется считать, сколько американских солдат покинут регион «в горизонтальном положении».

    Эхлаки добавил, что именно опасения за возможные последствия заставляли Вашингтон до сих пор воздерживаться от сброса «матери всех бомб».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генсек ОДКБ заявил о переходе конфликта США и Ирана в хроническую стадию.

    Ирак потерял 60 млрд долларов из-за этого противостояния.

    В четверг Вашингтон разработал план удара по Ирану «матерью всех бомб».

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    18 октября 2026, 19:29 • Новости дня
    Страны Персидского залива призвали признать хуситов террористами

    МИД стран Персидского залива призвали объявить хуситов террористами

    Tекст: Ольга Иванова

    Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива призвал международное сообщество признать йеменское движение «Ансар Алла» террористической организацией.

    Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) по итогам заседания в Бахрейне призвали прекратить любую поддержку движения «Ансар Аллах», передает РИА «Новости».

    Главы внешнеполитических ведомств решительно осудили атаки хуситов на Саудовскую Аравию. В итоговом заявлении подчеркивается, что удары по мусульманским святыням, аэропортам и нефтяным объектам привели к жертвам среди мирного населения.

    Министры также потребовали строго соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН об эмбарго на поставки оружия хуситам и прекращении нападений на суда в Красном море. При этом страны Персидского залива подтвердили поддержку территориальной целостности Йемена и выступили за политическое урегулирование конфликта путем диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

    Во вторник Дональд Трамп пригрозил йеменскому движению из-за ударов по Саудовской Аравии.

    В понедельник наследный принц Саудовской Аравии спрятался в бункерах из-за атак хуситов.

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    17 октября 2026, 20:37 • Новости дня
    Власти Ирана передали США семилетний план по разблокировке Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран ожидает реакции США на переданный план по нормализации ситуации, реализация которого позволит разблокировать Ормузский пролив, сообщает Tasnim.

    «Через Катар мы передали конкретный семидневный план, заявив, что при соблюдении необходимых условий пролив можно вновь открыть. Нормальное судоходство может возобновиться в течение семи дней. Теперь выбор за США», – заявил Аракчи, слова которого передает «Интерфакс».

    Министр отметил, что нельзя ожидать безопасности на море, если Иран подвергается ударам и блокаде. При этом он пояснил, что страна готова защищать свой суверенитет и население, однако также желает мира.

    Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи ранее сообщил, что опосредованные контакты между Тегераном и Вашингтоном продолжаются, но для достижения компромисса США обязаны соблюдать условия из семи пунктов. Речь идет о снятии морской блокады, прекращении боевых действий и разблокировании замороженных активов. В свою очередь секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохсен Резаи добавил, что американская сторона лишь частично согласилась с выдвинутыми требованиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.

    В четверг в США разработали план удара по Ирану.

    В среду западные СМИ объяснили атаки Тегерана на суда попыткой повлиять на американские выборы.

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    17 октября 2026, 21:11 • Новости дня
    Хуситы сбили саудовский вертолет Apache на границе

    SABA: Хуситы сбили вертолет Apache ВВС Саудовской Аравии у границы

    Tекст: Мария Иванова

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы сбили вертолет Apache ВВС Саудовской Аравии.

    Хуситы уничтожили вертолет ВВС Саудовской Аравии в районе границы с королевством, передает ТАСС со ссылкой на йеменское агентство SABA.

    «Вооруженным силам удалось сбить вертолет Apache, принадлежащий саудовскому врагу, напротив Наджрана, когда он совершал враждебные действия в направлении позиций наших сил на границе», – сообщил Сариа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда.

    Во вторник мятежники пригрозили ударами по столице Саудовской Аравии.

    В понедельник Эр-Рияд пожаловался на слабую помощь Запада в борьбе против движения «Ансар Аллах».

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    17 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Новак предрек дальнейший рост цен на нефть из-за перекрытия Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Стоимость нефти на мировых рынках может увеличиться еще больше, если в Ормузском проливе сохранится нестабильная ситуация, заявил вице-премьер Александр Новак.

    «Мы видим, что около 4-6 млн баррелей в сутки рынок сегодня недополучает нефти. Поэтому цена выросла, она реагирует на дефицит. Волатильность высокая. Рынок в ожидании того, что там что-то наладится, и при этом цены все равно высокие», – цитирует Новака ТАСС.

    Новак в эфире «Соловьев Live» заявил, что если ситуация не наладится, это «еще больше взвинтит цены, потому что остатки, которые сейчас активно используются из различных резервов, из резервов стран, входящих в Международное энергетическое агентство, Соединенные Штаты и европейские страны, уже было принято решение о высвобождении из запасов порядка 500 млн баррелей».

    Вице-премьер добавил, что возможность использования запасов нефти для стабилизации мирового рынка «фактически исчерпывается».

    По его словам, перекрытие пролива стало серьезным шоком для мировой энергетики и нефтяного рынка. Ранее по этому пути проходило порядка 18-20 млн баррелей в сутки, что составляет около 20% от общего мирового производства и потребления нефти. Мировому нефтяному рынку потребуется от года до полутора лет для полного восстановления в случае открытия пролива, добавил Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Ормузском проливе подорвался на мине нефтяной танкер. В пятницу под удар в проливе попал танкер с индийскими моряками. Советник президента России Антон Кобяков сообщил, что окончания военных действий в Ормузском проливе пока не ожидается.

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    18 октября 2026, 06:39 • Новости дня
    При крушении саудовского вертолета погибли два человека

    Reuters: Ударный вертолет потерпел крушение в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    В саудовской провинции Наджран из-за технической неисправности потерпел крушение легкий ударный вертолет AH-6i, погибли два члена экипажа, сообщил представитель арабской коалиции против хуситов генерал Турки аль-Малики.

    Вертолет разбился в районе, который находится в юрисдикции министерства национальной гвардии Саудовской Аравии, передает Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сообщалось, что хуситы сбили саудовский вертолет Apache.

    В понедельник Эр-Рияд пожаловался на слабую помощь Запада в борьбе против движения «Ансар Аллах».

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    18 октября 2026, 08:45 • Новости дня
    У берегов ОАЭ обстреляли буксир

    UKMTO: У берегов ОАЭ неизвестные снаряды попали в буксир

    Tекст: Вера Басилая

    У берегов Объединенных Арабских Эмиратов буксир подвергся обстрелу, один человек получил легкие травмы, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    Обстрел буксира произошел к северо-востоку от города Хор-Факкан в ОАЭ, передает РИА «Новости».

    Следовавший в южном направлении буксир сообщил о попадании в него двух неустановленных снарядов. В результате пострадал один человек, получивший легкие травмы. Судно получило повреждения, но продолжает следовать по своему маршруту.

    В субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.

    В пятницу под удар там же попал нефтяной танкер с индийскими моряками.

    В четверг два торговых судна затонули после обстрелов в Ормузском проливе.

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    18 октября 2026, 15:14 • Новости дня
    Глава МИД Ирана сообщил о плане по открытию Ормузского пролива

    Аракчи: Иран откроет Ормузский пролив на шестой день, если США выполнят условия

    Tекст: Дарья Григоренко

    План по открытию Ормузского пролива «на столе», если США выполнят условия Ирана, пролив будет открыт на шестой день, заявил глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи.

    «На наш взгляд, семидневный план на столе, и если со стороны США будет честность, чего не наблюдается, путь известен: если они выполнят условия, пролив будет открыт на шестой день, а на седьмой день начнутся переговоры», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу власти Ирана передали США семидневный план по разблокировке Ормузского пролива.

    В пятницу сообщалось, что Ирак потерял 60 млрд долларов из-за конфликта США и Ирана.

    В тот же день генсек ОДКБ заявил о переходе конфликта США и Ирана в хроническую стадию.

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    18 октября 2026, 12:38 • Новости дня
    Лавров и глава МИД Саудовской Аравии встретились в Бахрейне

    Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии в Бахрейне

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом в Бахрейне, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что переговоры проходят на полях министерского заседания девятого стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), передает ТАСС.

    В сентябре министры встречались в Москве, обсуждая обострение ситуации на Ближнем Востоке, в том числе эскалацию конфликта между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами. Глава саудовского МИД тогда заявил, что Эр-Рияд выступает за политическое решение проблем в регионе, но готов к самозащите. Сергей Лавров назвал атаки хуситов на гражданские объекты неприемлемыми.

    ССАГПЗ – региональная организация, включающая Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. Ее цель – расширение сотрудничества стран-членов и выработка общих позиций по ключевым проблемам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Бахрейн.

    Во вторник Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главой МИД Омана.

    В начале месяца пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил обеспокоенность России ситуацией вокруг Саудовской Аравии.

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    18 октября 2026, 18:14 • Новости дня
    Лавров раскритиковал подход США к конфликту с Ираном

    Лавров назвал подход США к Ирану мешающим урегулированию

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что подход Соединенных Штатов к конфликту с Ираном не способствует урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

    Российский министр принял участие в девятом раунде стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в Манаме, передает РИА «Новости».

    На итоговой пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства напомнил слова президента США Дональда Трампа, что Вашингтон несколько раз «уничтожил все руководство Ирана».

    «Наверное, это не тот подход, который может помогать далеко расположенному региону искать те самые договоренности, о которых сейчас мой друг сказал – на основе взаимного уважения, на основе международного права», – заявил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Лавров заявил о балансировании Ближнего Востока на грани полноформатной войны.

    В пятницу генсек ОДКБ сообщил о переходе конфликта США и Ирана в хроническую стадию.

    Ирак потерял 60 млрд долларов из-за этого противостояния.

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    18 октября 2026, 17:57 • Новости дня
    Лавров назвал далекой цель создания Палестинского государства

    Лавров: Цель создания Палестинского государства сейчас представляется далекой

    Tекст: Дарья Григоренко

    На данном этапе цель создания Палестинского государства в согласованных ООН параметрах представляется далекой, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам министерского заседания стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    «У всех вызывают глубокую озабоченность попытки вообще поставить крест на создании Палестинского государства. И мы, и наши партнеры по Совету сотрудничества категорически не согласны с таким подходом. На данном этапе, к сожалению, мы далеки от этой цели», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    Министр добавил, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации вокруг сектора Газа спустя год все еще остается лишь на бумаге. По его словам, изложенные в нем параметры контроля в анклаве не соблюдаются, ситуация развивается противоположным образом.

    Стороны договорились в рамках дальнейших совместных действий в ООН продолжать добиваться справедливости для палестинского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Владимир Путин пообещал помочь Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

    В прошлом месяце Лавров предупредил об угрозе срыва создания Палестинского государства.

    Весной глава МИД отметил ликвидацию намеков на создание государства на палестинских территориях.

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    18 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Россия и Саудовская Аравия подтвердили намерение сотрудничать в формате ОПЕК+

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд подтвердили востребованность сотрудничества двух стран в рамках ОПЕК+.

    Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд на полях министерского заседания стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива обсудили приоритетные вопросы российско-саудовских отношений, сообщает МИД России.

    «Выражен взаимный настрой на дальнейшее поддержание регулярного доверительного политического диалога, а также наращивание взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях. Подтверждена востребованность продолжения эффективного сотрудничества России и Саудовской Аравии в формате «ОПЕК плюс», – заявили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Сергей Лавров встретился в Бахрейне с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. В субботу российский министр прибыл в Бахрейн для участия в заседании стратегического диалога Россия – ССАГПЗ. В начале месяца страны ОПЕК+ договорились сохранить действующие объемы добычи нефти.

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    • Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

      Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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      В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

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      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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