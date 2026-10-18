С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?0 комментариев
МИД анонсировал переговоры Лаврова в Иране по ситуации в Персидском заливе
Глава МИД России Сергей Лавров 19 октября совершит рабочий визит в Тегеран для переговоров с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.
Руководители дипломатических ведомств рассмотрят пути урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, об этом сообщается на сайте МИД России.
«Предполагается обсуждение обстановки в зоне Персидского залива и путей выхода из острейшего международного кризиса, спровоцированного незаконной агрессией США и Израиля против Ирана, который нанес удар по стабильности и безопасности не только на Ближнем и Среднем Востоке, но и в глобальном масштабе», – говорится в сообщении министерства.
Помимо этого, стороны планируют затронуть актуальные вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В частности, дипломаты обсудят реализацию крупных совместных энергетических и транспортно-логистических проектов. Предстоящие переговоры должны способствовать дальнейшему укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства между странами.
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