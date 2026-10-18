Лавров назвал далекой цель создания Палестинского государства

Лавров: Цель создания Палестинского государства сейчас представляется далекой

Tекст: Дарья Григоренко

«У всех вызывают глубокую озабоченность попытки вообще поставить крест на создании Палестинского государства. И мы, и наши партнеры по Совету сотрудничества категорически не согласны с таким подходом. На данном этапе, к сожалению, мы далеки от этой цели», – приводит слова Лаврова ТАСС.

Министр добавил, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации вокруг сектора Газа спустя год все еще остается лишь на бумаге. По его словам, изложенные в нем параметры контроля в анклаве не соблюдаются, ситуация развивается противоположным образом.

Стороны договорились в рамках дальнейших совместных действий в ООН продолжать добиваться справедливости для палестинского народа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Владимир Путин пообещал помочь Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

В прошлом месяце Лавров предупредил об угрозе срыва создания Палестинского государства.

Весной глава МИД отметил ликвидацию намеков на создание государства на палестинских территориях.