Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
Путин пообещал помочь Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке
Путин: Россия готова помочь Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке
Президент Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о готовности Москвы сделать все возможное для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.
Россия готова оказать содействие Тегерану в урегулировании кризиса на Ближнем Востоке, подчеркнул Путин, передает ТАСС. «Мы знаем, что Иран принимает реальные попытки завершить конфликт», – отметил президент на встрече с иранским лидером в туркменском городе Туркменбаши.
По словам главы государства, Москва со своей стороны готова сделать все зависящее от нее для помощи в разрешении сложившейся ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана в Туркмении.
В среду иранский лидер поздравил главу российского государства с днем рождения.
Во вторник помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал переговоры политиков.