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    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    8 октября 2026, 21:06 • Новости дня

    Путин встретился с президентом Ирана в Туркмении

    Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом в Туркмении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в рамках своего визита в Туркмению.

    Переговоры глав государств состоялись в рамках двухдневного визита российского лидера в Туркмению, передает РИА «Новости».

    В пятницу Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите. Мероприятия пройдут в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря, куда приехали лидеры всех пяти прикаспийских государств.

    Предыдущая встреча президентов России и Ирана состоялась в начале сентября в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду иранский лидер поздравил президента России с днем рождения.

    Во вторник помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал встречу Владимира Путина с президентом Ирана.

    8 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Трамп не поздравил Путина с днем рождения

    Трамп не направил Путину поздравительную телеграмму ко дню рождения

    Трамп не поздравил Путина с днем рождения
    @ Jae C. Hong/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп не присылал поздравительную телеграмму по случаю дня рождения президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Посланий в честь праздника от американской стороны в адрес Владимира Путина не поступало, передает РИА «Новости».

    «Поздравительной телеграммы от Трампа не было, нет», – сказал Песков журналистам.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил оперативное согласование разговора Путина и Трампа.

    Президент США Дональд Трамп заявлял, что в его расписании на среду стоит телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Кремль перечислил позвонивших Путину зарубежных лидеров.

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    8 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ
    Путин прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Туркмению для участия в саммите СНГ и Каспийском экологическом саммите.

    Путин прибыл в Туркмению с двухдневным рабочим визитом. Цель приезда – участие в саммите СНГ и Каспийском экологическом саммите. Самолет специального летного отряда «Россия» приземлился в аэропорту Туркменбаши, передает ТАСС. Международные мероприятия пройдут вблизи города, в национальной туристической зоне «Аваза».

    В четверг запланирована двусторонняя встреча Путина с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Российский лидер также примет участие в фестивале национальных блюд СНГ и Ирана и официальном приеме от имени главы Туркмении.

    В предыдущий раз президент России посещал Туркмению с визитом чуть меньше года назад для участия в международном форуме «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Туркмению на саммит СНГ прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в Туркмении пообщается со всеми участниками саммита.

    Во вторник помощник главы российского государства Юрий Ушаков анонсировал визит Владимира Путина в республику.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    8 октября 2026, 18:43 • Новости дня
    Путина угостили пловом и самсой на торжественном приеме в Туркмении
    Путина угостили пловом и самсой на торжественном приеме в Туркмении
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин посетил официальный прием от имени главы Туркмении Сердара Бердымухамедова, где лидерам стран СНГ подали плов с индейкой, бараньи ребрышки и самсу.

    В туристической зоне «Аваза» на берегу Каспийского моря состоялся торжественный прием в честь глав делегаций, прибывших на саммит СНГ, передает РИА «Новости». Лидерам предложили суп из ягненка, стейк из телятины, бараньи ребрышки, плов с индейкой, а также самсу с мясом, тыквой и зеленью.

    Кроме того, на столах были овощной салат с брынзой, салаты с телятиной и семгой, фрукты и мороженое.

    Мероприятие сопровождалось концертом с участием туркменских артистов и мастеров искусств стран Содружества. Программа включала местные музыкальные композиции, танцевальный номер и завершилась песней «Край родной, Туркменистан», которую написал национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава российского государства прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ.

    Для передвижения в ходе визита он выбрал автомобиль Aurus.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российский лидер пообщается со всеми участниками встречи.

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    8 октября 2026, 06:33 • Новости дня
    Трамп потерял интерес к сделке с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп признался, что достижение текущего соглашения с Ираном по урегулированию конфликта не является его главной целью и тепло представил перед сторонниками в Техасе спецпосланника по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа.

    Выступая перед своими сторонниками в штате Техас, американский лидер представил спецпосланника по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа, передает ТАСС.

    «Он работает над сделкой с Ираном и справляется очень хорошо», – подчеркнул передает ТАСС слова американского лидера.

    По его словам, предлагаемое соглашение не совсем соответствует его ожиданиям, однако иранская сторона готова на любые уступки ради сохранения договоренностей.

    «Я думаю, что эта сделка не совсем то, что я хочу, но они готовы предложить что угодно, чтобы мы от нее не отказывались. У них никогда не будет ядерного оружия», – сказал он.

    Трамп назвал Уиткоффа великолепным переговорщиком и замечательным человеком, из-за чего президент США и выбрал его решать те задачи, над которыми тот работает.

    «Все любят Стивена Уиткоффа. Он делает фантастическую работу», – добавил глава Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс назвал действие Ирана для окончания семимесячной войны с США. МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

    При этом СМИ сообщили, что Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по Ирану.

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    7 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Участники «Времени героев» поздравили Путина с днем рождения

    Пример служения Родине, внимание к людям и ответственность за будущее страны – эти качества Владимира Путина отметили участники программы «Время героев» в своих поздравлениях президента с днем рождения. Они пожелали ему новых побед, крепкого здоровья, реализации намеченных планов, а также поблагодарили за поддержку участников спецоперации.

    «Сегодня день рождения у президента России Владимира Владимировича Путина. За его плечами – десятилетия службы государству, большая ответственность и непростой путь руководителя страны. Владимир Владимирович всегда последовательно отстаивает интересы России, уделяет внимание регионам и людям, принимает решения, от которых зависит будущее нашей страны», – отметил Герой России Юрий Абаев.

    «Мне довелось стать участником программы «Время героев» и лично общаться с президентом. Для меня это была возможность получить новые знания и учиться у человека, который много лет руководит нашей страной, его выдержке, ответственности и отношению к служению Родине», – подчеркнул он.

    «Владимир Владимирович, желаю Вам крепкого здоровья, сил и энергии. Пусть все поставленные цели будут достигнуты, а Россия продолжает уверенно идти своим путем», – пожелал Абаев главе государства в день его рождения.

    Герой России Сергей Бойко назвал Путина примером служения Родине: «С глубоким уважением и благодарностью отношусь к его труду, к той огромной ответственности, которую он несет за Россию и ее будущее. Его преданность своему делу и стране объединяет людей в стремлении трудиться на благо России».

    «Я очень рад быть участником второго потока президентской программы «Время героев», созданной по инициативе Владимира Владимировича в 2024 году. Искренне благодарен президенту за проявленное доверие и возможности, которые открывает Президентская программа!» – добавил он.

    Герой России Темирлан Абудулатипов поздравил главу государства от себя лично и от коллектива Министерства по национальной политике и делам религий Дагестана, которое он сейчас возглавляет.

    «Вы взяли на себя ответственность за будущее страны в непростой для нее период, но благодаря неустанной работе, взвешенным решениям, любви к своей стране, преданности интересам России и её гражданам, смогли не только объединить народ, сохранить целостность и независимость нашей Родины, но и сделать все для ее непрерывного стремительного развития, государством комфортным для жизни людей», – отметил Герой России.

    Герой ДНР Артем Жога в своем обращении отдельно поблагодарил Путина за постоянное внимание к Донбассу. «Владимир Владимирович объединяет народ, заботится о регионах и жителях, отстаивает позиции страны на мировой арене и успешно противостоит попыткам противника навредить нашей Родине», – написал Жога.

    «Россия – одна большая семья: от Камчатки до Калининграда и исторических регионов. И сейчас мы вместе защищаем нашу страну под руководством главы государства. Желаю нашему президенту крепкого здоровья, реализации всех намеченных планов и новых Побед! Ваши успехи – это успехи всей России!» – подчеркнул он.

    «Владимир Владимирович внимательно относится к людям и регионам, умеет слышать конкретные предложения и твердо принимать решения. Сегодня народ России сплочен вокруг президента, а его твердость и последовательность в решениях дают стране уверенность в своем курсе и в защите национальных интересов», – написал в своем поздравлении кавалер ордена Мужества Евгений Чинцов.

    Он отметил, что для него, как для военного, особенно важно отношение президента к участникам СВО: «По его инициативе появилась программа «Время героев», которая дала каждому ее участнику возможность продолжить служение стране уже на гражданском направлении. Желаю Владимиру Владимировичу крепкого здоровья, сил, энергии и успехов в служении России. С днем рождения!»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль перечислил иностранных лидеров, которые позвонили Путину, чтобы поздравить его с днем рождения. Эксперт назвал Владимира Путина по характеру и мировоззрению самым русским лидером за последние столетия. В понедельник Путин на встрече с военнослужащими заявил, что Россия гордится героями спецоперации и их вкладом в защиту страны.

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    8 октября 2026, 01:01 • Новости дня
    МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу

    Иран пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран в среду заявил, что ответ на предложения США относительно усилий урегулирования конфликта будет дан через посредников, добавив о прогрессе в отношениях с Оманом по установлению безопасных морских путей через Ормузский пролив.

    Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран четко изложил свои «соображения и условия» для прекращения войны на всех фронтах и ​​восстановления безопасности в регионе Персидского залива и Ормузском проливе, передает агентство Anadolu со ссылкой на информационное агентство IRNA.

    «Необходимый ответ на предложения другой стороны также будет предоставлен через посредников», – сказал Багаи.

    Он отреагировал и на заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что Иран не воспользовался «многочисленными возможностями» для достижения соглашения с Вашингтоном по ядерной программе. Рубио сделал эти заявления во время визита в Афины.

    «Искажение исторических фактов не сможет стереть из общественного мнения реальность неоднократных нарушений Соединенными Штатами своих обязательств», – заявил Багаи.

    Иранский министр обвинил США в ответственности за нынешнюю нестабильность в регионе и ее экономические последствия как в США, так и во всем мире.

    Говоря о судоходстве через Ормузский пролив, он отметил, что Иран и Оман добились прогресса в консультациях, направленных на восстановление морской безопасности. По его словам, обе страны договорились о географических координатах безопасных маршрутов входящего и исходящего судоходства по этому важному водному пути.

    Стороны также достигли договоренности о том, как информация о достигнутом соглашении будет доведена до сведения соответствующего международного органа, и, по словам Багаи, этот шаг будет предпринят «вскоре».

    Багаи заявил, что Иран продолжит усилия по укреплению доверия и взаимодействия между странами региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс назвал действие Ирана для окончания семимесячной войны с США. В КСИР объявили Ормузский пролив закрытым до выполнения требований Ирана.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.


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    8 октября 2026, 05:01 • Новости дня
    Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп может разрешить ситуацию с Ираном не так, как многие ожидают, ориентируясь на предвыборный период и желание удержать оставшиеся симпатии избирателей, сообщили источники журнала The Atlantic и портала Axios, которые заявили, что Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по Ирану.

    США несколько недель не наносят ударов по Ирану. Этот период относительного затишья совпадает с заключительным этапом кампании по выборам в Конгресс (промежуточным выборам). Предполагалось, что Трамп захочет сохранить такую ​​ситуацию вплоть до 3 ноября, чтобы не напоминать избирателям о непопулярной войне, которая тянет вниз рейтинги кандидатов-республиканцев по всей стране, пишет The Atlantic.

    Однако события могут развиваться иначе. Как сообщили два представителя администрации, Белый дом поручил Пентагону разработать варианты нанесения ударов по иранским объектам, которые могут быть реализованы до промежуточных выборов.

    По словам чиновников, эта работа по планированию свидетельствует о том, насколько сильно президент США хочет добиться снижения цен на бензин и продемонстрировать прогресс в конфликте до начала голосования.

    Портал Axios, ссылаясь на американских официальных лиц, пишет, что несколько дней назад Пентагон поручил Центральному командованию США завершить подготовку к возобновлению масштабных боевых действий в Иране.

    «В директиве не была указана конкретная дата нанесения ударов, и президент Трамп пока не принял окончательного решения. Однако источники в США и Израиле утверждают, что это может произойти до промежуточных выборов в США и, возможно, до выборов в Израиле, которые состоятся неделей ранее», – сказано в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс назвал действие Ирана для окончания семимесячной войны с США. В КСИР объявили Ормузский пролив закрытым до выполнения требований Ирана. МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

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    8 октября 2026, 09:03 • Новости дня
    Путину доложили об атакованном в Черном море танкере

    Песков: Путин получил доклады об атаке катера на танкер в Черном море

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин получил все доклады, касающиеся ситуации с танкером «Афрамакс Рио», который подвергся атаке безэкипажного катера в Черном море, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Все доклады получены. С ликвидацией последствий все хорошо», – сказал Песков «Интерфаксу» в ответ на вопрос о том, проинформирован ли президент о произошедшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мэр Сочи рассказал об устранении последствий атаки на танкер в Черном море.

    Экипаж атакованного судна отказался от госпитализации.

    Открытое горение на месте происшествия было ликвидировано.

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    8 октября 2026, 05:35 • Новости дня
    Иран и Оман договорились о навигационных коридорах в Ормузском проливе

    Иран и Оман договорились о навигационных коридорах в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран и Оман согласовали географические координаты специальных безопасных маршрутов для судов, входящих в Ормузский пролив и выходящих из него, заявил в среду официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    По данным иранского государственного информационного агентства IRNA, стороны также договорились о порядке передачи информации об этих координатах соответствующему международному органу в сфере судоходства, пишет портал Gulf News.

    Это соглашение стало развитием рамочных договоренностей между Ираном и Оманом, предусматривающих поэтапное восстановление судоходства в этом стратегически важном проливе.

    В августе Оман и Иран договорились о создании временного судоходного коридора, разминировании и разработке постоянного коридора, а также о механизмах управления движением и обмена информацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу. В КСИР объявили Ормузский пролив закрытым до выполнения требований Ирана.

    Сирия и Ирак согласовали сухопутный маршрут для экспорта нефти.

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    8 октября 2026, 06:57 • Новости дня
    Кремль еще не согласовал телефонный разговор Путина и Трампа

    Кремль не согласовал телефонный разговор Путина и Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии согласованной даты телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Москва и Вашингтон пока не договорились о проведении телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС. Точная дата возможной беседы лидеров двух стран остается неизвестной.

    «Пока нет. Сообщим», – ответил Дмитрий Песков на вопрос о дате переговоров.

    Днем ранее Трамп заявил, что его беседа с президентом России запланирована и скоро состоится.

    В Кремле ранее подчеркивали готовность оперативно организовать разговор при наличии соответствующей инициативы.

    С начала года президенты России и США провели пять телефонных бесед, последняя из которых состоялась 8 сентября.



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    8 октября 2026, 13:38 • Новости дня
    Потери авиации США в ходе конфликта с Ираном превысили 80 единиц

    США потеряли более 80 самолетов и беспилотников за время конфликта с Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    Исследовательская служба Конгресса США сообщила о потере или повреждении более 80 американских военных самолетов, вертолетов и беспилотников с начала действий против Ирана.

    Исследовательская служба Конгресса США выпустила отчет, согласно которому число американских военных самолетов, вертолетов и беспилотников, потерянных или поврежденных в ходе конфликта с Ираном, превысило 80 единиц, передает РИА «Новости».

    В документе приводится список из 81 летательного аппарата, которые числятся утраченными или получившими повреждения в ходе действий американских вооруженных сил против Ирана с 28 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дональд Трамп заявил о скором завершении конфликта с Ираном.

    МИД исламской республики пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

    В воскресенье Тегеран решил увеличить дальность своих ракет из-за конфликта с Вашингтоном.

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    8 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Президент Ирана заявил о невозможности блокады страны

    Президент Ирана Пезешкиан: Иран невозможно так просто взять в блокаду

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иран нельзя изолировать из-за наличия большого числа соседних государств для развития экономических связей, заявил президент страны Масуд Пезешкиан.

    «Мы соседствуем с 15 странами, поэтому они (США) не смогут просто так взять нас в блокаду», – передает слова Пезешкиана РИА «Новости» со ссылкой на иранское телевидение.

    Президент Ирана отметил, что соседство открывает множество альтернативных маршрутов для сотрудничества в экономической, торговой, политической сферах и в области безопасности.

    Соответствующее заявление Пезешкиан сделал перед поездкой в Туркменистан на заседание Совета глав государств СНГ и Каспийский экологический саммит. Он добавил, что планирует обсудить противодействие односторонним подходам в международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военные США уничтожили 13 торговых судов после возобновления блокады Ирана.

    В начале месяца Вашингтон внес российскую платежную систему А7 в санкционный список из-за связей с Ираном.

    В августе глава иранского МИД Аббас Аракчи призвал США выполнять обязательства.

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    8 октября 2026, 18:24 • Новости дня
    Путин выбрал Aurus для передвижения в ходе визита в Туркмению

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин после официальной встречи в международном аэропорту Туркменбаши направился на мероприятия саммита СНГ на автомобиле Aurus.

    Глава российского государства прибыл в Туркмению с двухдневным визитом в четверг. Из аэропорта российский лидер направился на мероприятия в рамках саммита СНГ на автомобиле Aurus, передает РИА «Новости».

    В пятницу президент примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите. Они пройдут в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря, недалеко от Туркменбаши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российский лидер прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах главы государства пообщаться со всеми участниками мероприятия.

    Во вторник помощник президента Юрий Ушаков анонсировал визит российского лидера на саммит СНГ в Туркмению.

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    8 октября 2026, 09:36 • Новости дня
    Трамп заявил о скором завершении конфликта с Ираном

    Трамп заявил о скором завершении конфликта с Ираном и падении цен на нефть

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном будет урегулирован в скором времени, а Тегеран больше не представляет ядерной угрозы для Вашингтона.

    Американский лидер убежден, что ближневосточная республика больше не представляет ядерной угрозы для США, передает РИА «Новости».

    «Угрозы ядерного оружия больше нет. Они сейчас разбиты. И вот что будет, как только это закончится, – а это произойдет скоро, – цены на нефть упадут», – заявил Трамп.

    Ранее Трамп заявил, что потерял интерес к сделке с Ираном. МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

    В среду американский сенатор Марко Рубио обозначил условие соглашения Вашингтона с Ираном.

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    8 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Военный убит при нападении на армейский микроавтобус на юге Ирана

    Mehr: Один военный убит при нападении на армейский автобус на юге Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    В иранской провинции Систан и Белуджистан группа вооруженных лиц напала на армейский микроавтобус, в результате чего один военнослужащий погиб и трое получили ранения.

    Нападение на автобус с личным составом сухопутных войск Ирана произошло недалеко от города Никшахр, передает ТАСС со ссылкой на агентство Mehr.

    Силы безопасности провинции проводят операцию по задержанию преступников, напавших на военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сотрудник КСИР погиб при теракте на юго-востоке Ирана.

    В марте власти Ирана казнили организаторов январских беспорядков. В том же месяце Иран признал терактом убийство секретаря Совбеза Али Лариджани.

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Украина ударила по дата-центру «Яндекса» ради медийного эффекта

    ВСУ впервые ударили по центру обработки данных на территории России. Целью стал дата-центр «Яндекса» в городе Сасово в Рязанской области. Как сообщили в компании, часть сервисов может быть недоступна для пользователей. Эксперты подчеркивают: ЦОД не использовался в интересах российского Минобороны, и атака противника на этот объект в очередной раз подтвердила террористическую тактику Киева. Подробности

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    Распад Канады способен навредить интересам России

    Две из десяти канадских провинций так или иначе готовятся отделиться от остальной страны: Квебек, где сепаратисты победили на выборах, и Альберта, где сосредоточены нефтяные запасы. Несмотря на русофобию правительства Канады, распад этого государства не идеальный для России сценарий. Есть и получше. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

    • Помидоры и томаты: в чем разница, польза и вред, кому нельзя есть и сколько можно в день

      Помидоры входят в рацион миллионов россиян почти круглый год: летом их едят свежими, а зимой используют томатную пасту, соки и соусы. При этом вокруг продукта остается немало мифов – от споров о разнице между томатом и помидором до утверждений, что эти плоды якобы нельзя есть при подагре, камнях в почках или заболеваниях желудка. Разбираемся, чем на самом деле полезны помидоры, сколько в них калорий, почему приготовленные томаты могут быть особенно ценным источником ликопина, кому стоит ограничить продукт и есть ли разница между помидором и томатом.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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