Лавров предупредил об угрозе срыва создания Палестинского государства

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости». Он заявил, что пришло время для решения вопроса об обеспечении государственности палестинского народа.

«Убеждены, что пришло время для решения главной проблемы Ближнего Востока – обеспечения государственности палестинского народа на основе многочисленных решений ООН», – сказал Лавров. Министр напомнил, что почти год назад Совет Безопасности одобрил американский план мира в секторе Газа, однако мир в регионе так и не наступил.

По словам главы МИД РФ, ситуация на Западном берегу реки Иордан продолжает ухудшаться, так как Израиль расширяет там поселенческую активность. Лавров предупредил, что если такая тенденция сохранится, создание палестинского государства станет невозможным, поскольку для него просто не останется территории.

В мае глава МИД России Сергей Лавров заявил о ликвидации любых намеков на создание палестинского государства.

Чуть ранее министр назвал нерешенность данного вопроса причиной сохранения очага экстремизма на Ближнем Востоке.

В марте российский дипломат констатировал ежедневное уменьшение шансов на появление независимой Палестины.