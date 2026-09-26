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Президент Ирана Пезешкиан исключил переговоры с Трампом
Президент Пезешкиан отказался от встречи с Трампом без восстановления доверия
Президент Ирана Масуд Пезешкиан исключил возможность проведения встречи с американским лидером Дональдом Трампом до полного восстановления доверия между государствами.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом не состоится, пока доверие между двумя государствами не будет восстановлено, передает РИА «Новости».
Журналист телеканала CBS спросила иранского президента о том, может ли он встретиться с Трампом или пригласить американского лидера в Иран. «Послушайте, прежде всего, вы знаете, какова ситуация в Иране. То, что они сделали с нами и нашим народом, очень расстроило людей», – ответил Пезешкиан.
Иранский президент подтвердил слова репортера, что с политической точки зрения такую встречу очень сложно организовать. Он подчеркнул, что переговоры невозможны, пока США не прекратят навязывать свою волю Ирану каждый день, поскольку в таких условиях им трудно доверять.
Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о готовности Дональда Трампа к встрече с Масудом Пезешкианом на полях Генассамблеи ООН.
Иранский лидер со своей стороны подтвердил готовность к диалогу с Соединенными Штатами без использования языка силы.
Ранее президент исламской республики назвал отказ Вашингтона от провокаций главным условием для продолжения дипломатического процесса.