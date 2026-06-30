  • Новость часаРоссия в ООН разоблачила террористическую сущность режима Зеленского
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    Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.

    12 комментариев
    Олег Матвейчев Олег Матвейчев Перед россиянами на выборах-2026 стоит простой выбор

    Россия не может быть слабой державой. В противном случае ее просто не станет – ее разделят на части. У нас нет иной альтернативы, кроме как быть самостоятельной и сильной страной. Да, мы можем и должны совершенствовать телефоны, двигатели, технические решения, догонять и даже обгонять западные и восточные образцы. Однако все это имеет смысл только до тех пор, пока существует сама Россия.

    0 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов ИИ поможет в борьбе с русофобией

    Очень скоро требование любых государств к своим меньшинствам немедленно забыть родной язык станет бессмысленным (оно и раньше было бессмысленным, но доставляло серьезные неудобства). Никому не нужно будет учить украинский или латышский, достаточно скачать автопереводчик на смартфон.

    14 комментариев
    30 июня 2026, 03:03 • Новости дня

    Пезешкиан назвал условия соблюдения Ираном соглашения с США

    Пезешкиан заявил о готовности Ирана соблюдать соглашение с США

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран намерен придерживаться договоренностей по урегулированию конфликта и отказу от ядерного оружия, если Вашингтон снимет морскую блокаду и санкции, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в эфире Press TV.

    «Если американская сторона будет соблюдать соглашение, мы также выполним свои обязательства... Наш подход к безрассудному бряцанию оружием и безосновательным угрозам состоит в том, чтобы полагаться на рациональность и человеческое достоинство при принятии решений, а когда приходит время действовать, защищаться решительно и бесстрашно», – приводит РИА «Новости» реплику президента Ирана.

    Иран и США дистанционно подписали меморандум в ночь на 18 июня. Документ предполагает завершение военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты должны снять морскую блокаду, а иранская сторона – восстановить судоходство в Ормузском проливе.

    Тегеран также обязуется отказаться от получения ядерного оружия. Вопрос ядерной программы планируется урегулировать отдельным соглашением, переговоры по которому пройдут в течение 60 дней. Главным итогом обсуждений для Ирана должно стать полное снятие санкций.


    27 июня 2026, 19:10 • Новости дня
    Axios: Трамп допустил отказ США от договоренностей Анкориджа
    Axios: Трамп допустил отказ США от договоренностей Анкориджа
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американский лидер Дональд Трамп в ходе саммита G7 выразил готовность отменить «анкориджские договорённости», касающиеся российского контроля над Донбассом, сообщает Axios.

    Издание Axios пишет, что президент США может пересмотреть действующие условия по урегулированию конфликта. Информацию о возможных изменениях журналистам передали два чиновника, присутствовавшие на саммите G7, передает RT.

    «Трамп... дал понять, что может отказаться от «анкориджских договоренностей», в соответствии с которыми США приняли требование России о том, что в рамках любой сделки они будут контролировать Донбасс», – говорится в публикации портала.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков обращал внимание на проблемы с реализацией этих соглашений. По его словам, одна из сторон, участвовавших в переговорах в Анкоридже, оказалась не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства.

    Европейские государства в ходе саммита G7 попытались перечеркнуть достигнутые в Анкоридже договоренности.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал реализацию этих соглашений первым этапом прекращения конфликта.

    Госсекретарь США Марко Рубио опроверг достижение соглашений по Украине на саммите на Аляске.

    Лавров заявил, что заявления госсекретаря США Марко Рубио об отсутствии договоренностей по Украине на встрече в Анкоридже вызывают вопросы, говорить об этом «не очень изящно».

    Комментарии (65)
    27 июня 2026, 09:41 • Новости дня
    Трамп потребовал сурово наказать Болтона
    Трамп потребовал сурово наказать Болтона
    @ Jesus Hellin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на суровый приговор своему бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону.

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на максимально жесткий приговор своему бывшему советнику, передает RT. Политик резко высказался о бывшем подчиненном в социальной сети Truth Social.

    «Он ужасный человек, сумасшедший, который только и хотел, что сеять смуту и войны, и который был бесполезным распространителем смерти и разрушений, куда бы ни шёл. Надеюсь, с ним поступят сурово!» – написал Трамп.

    Джон Болтон полностью признал вину по одному эпизоду незаконного хранения засекреченных данных. В октябре прошлого года чиновнику предъявили официальные обвинения. Максимальное наказание по инкриминируемой статье составляет до десяти лет лишения свободы.

    Сделка с Министерством юстиции может позволить фигуранту избежать реального тюремного срока. Бывший советник также обязался выплатить штраф в размере 2,25 млн долларов. Окончательный вердикт вынесет судья, вынесение приговора назначено на 28 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня бывший советник президента США заключил соглашение с правосудием.

    Осенью прошлого года большое жюри штата Мэриленд предъявило Джону Болтону обвинения по делу о передаче секретной информации.

    В августе агенты ФБР обыскали дом экс-помощника по национальной безопасности.

    Комментарии (9)
    29 июня 2026, 20:32 • Видео
    Европа исторгает украинцев

    В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

    Комментарии (0)
    28 июня 2026, 11:16 • Новости дня
    Иран: Нарушение обещаний – часть американской натуры

    МИД Ирана сообщило о нарушении меморандума ООН

    Иран: Нарушение обещаний – часть американской натуры
    @ KontrolabIPA/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство иностранных дел Ирана сообщило о нарушении меморандума о взаимопонимании и Устава ООН из-за ночных ударов по югу страны.

    Как пишет Farsna, МИД Ирана отметил, что атаки США являются явным нарушением статьи 1 Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

    Кроме того, ведомство назвало авиаудары США по югу страны явным нарушением статьи 2 пункта 4 Устава ООН и первого пункта Исламабадского меморандума о взаимопонимании и заявило, что США не придают ни малейшего значения своим обязательствам, и нарушение обещаний является неотъемлемой частью их натуры.

    Напомним, войска США атаковали десять целей в Ормузском проливе и его окрестностях.

    В воскресенье ВМС КСИР заявили, что базы США на Ближнем Востоке ждет «ад».

    В июне США подписали меморандум о прекращении войны с Ираном.

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    28 июня 2026, 05:45 • Новости дня
    США атаковали десять целей в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Войска США атаковали десять целей в Ормузском проливе и его окрестностях, сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Истребители ВМС и ВВС США нанесли удары сегодня вечером по десяти иранским военным целям в нескольких местах в Ормузском проливе и его окрестностях в ответ на атаку иранского дрона на танкер Kiku», – сообщает CENTCOM в X.

    Американский чиновник заявил, что после ответных ударов Ирана не поступало информации о «жертвах со стороны США или ущербе объектам США в регионе», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли удары по целям в Иране, заявив, что отвечают на атаку иранского дрона против танкера Kiku в Ормузском проливе.

    Корпус стражей исламской революции в ответ атаковал связанные с США цели в Кувейте и Бахрейне.

    Комментарии (3)
    28 июня 2026, 02:51 • Новости дня
    Трамп пригрозил уничтожить Иран
    Трамп пригрозил уничтожить Иран
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты нанесли авиаудары по целям на территории Ирана, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Авиация США только что нанесла удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радарам», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По его словам, эти действия стали ответом на «очередное нарушение соглашения о прекращении огня».

    Американский лидер предупредил, что в будущем, по его мнению, может наступить момент, когда США перестанут «сдерживаться» и «будут вынуждены» военным путем завершить начатые действия. Он заявил, что в таком случае «Исламская Республика Иран перестанет существовать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид сообщал, что американские военные нанесли удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива.

    Центральное командование вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану.

    Комментарии (8)
    29 июня 2026, 00:12 • Новости дня
    Путин: В Анкоридже никто не ставил никаких подписей

    Путин: «Дух Анкориджа» не был облечен в документы

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным заявил, что на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже обсуждались варианты завершения конфликта на Украине без оформления формальных документов.

    «Этот так называемый «дух Анкориджа», хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине», – передает слова Путина РИА «Новости».

    Он напомнил, что по итогам саммита заявлял о реальной возможности дойти до завершения конфликта на Украине. Президент России подчеркивал, что Москва заинтересована в долгосрочном урегулировании конфликта.

    Также российский президент высказался о том, что европейские лидеры якобы переубедили президента США по поводу событий, происходящих на Украине. «Мне об этом ничего не известно. И сомневаюсь, что это возможно, имею ввиду, что все-таки президент Соединенных Штатов – это зрелый политик», – сказал Путин.

    Он добавил, что Москва ожидает после завершения острой фазы вокруг Ирана приезда представителей администрации США, с которыми ранее неоднократно были контакты, для продолжения переговоров, начатых в Анкоридже. «Готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей, всех модальностей наших, если не договоренностей, то обсуждаемых тем», – подчеркнул глава российского государства.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что одна из сторон, по оценке Москвы, демонстрирует «дрейф» от результатов встречи на Аляске, которые до сих пор остаются нереализованными.

    Летом 2025 года президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели переговоры в Анкоридже, обсудив пути урегулирования украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о неспособности США выполнить договоренности саммита в Анкоридже. Москва, как заявил Лавров, ожидает реализации достигнутых на Аляске соглашений для завершения украинского кризиса.

    Комментарии (18)
    28 июня 2026, 04:10 • Новости дня
    КСИР заявил об ударах Ирана по целям в Кувейте и Бахрейне в ответ на атаки США
    КСИР заявил об ударах Ирана по целям в Кувейте и Бахрейне в ответ на атаки США
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Корпус стражей исламской революции в ответ на нападение США на Иран атаковал связанные с США цели в Кувейте и Бахрейне, сообщает Tasnim.

    «ВМС и аэрокосмические силы иранского КСИР начали совместные операции с применением ракет и БПЛА в Кувейте и Бахрейне в ответ на недавние удары США», – говорится в материале Reuters со ссылкой на агентство Tasnim.

    КСИР заявил, что нанес удары по авиабазе «Али ас-Салем» в Кувейте и военно-морской базе флота в порту Салман в Бахрейне, «уничтожив их и решительно ответив на недавние удары США по югу Ирана», передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    КСИР заявил, что США атаковали пять иранских береговых постов. В заявлении КСИР отмечено, что нарушение прекращения огня противоречит первому положению ирано-американского меморандума о взаимопонимании, подписанного в Исламабаде,

    В КСИР подчеркнули, что такое развитие ситуации приведет к полному прекращению всех дипломатических процессов по урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные сообщили, что нанесли удары по целям в Иране в ответ на атаку иранского дрона на танкер Kiku в Ормузском проливе.

    Армия Кувейта сообщила об отражении атаки ракет и БПЛА.

    В феврале США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана. Иран ответил атаками по целям в регионе. В июне США подписали меморандум о прекращении войны с Ираном.

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    27 июня 2026, 14:49 • Новости дня
    Bloomberg: Ошибка разведки США привела к удару по школе в Иране

    Bloomberg: Удар по школе в Иране произошел из-за сбоя разведки США

    Bloomberg: Ошибка разведки США привела к удару по школе в Иране
    @ Mehr News Agency/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Трагедия в иранском городе Минаб с гибелью 175 человек произошла из-за серьезных системных просчетов при обмене данными внутри американских военных ведомств, отмечает Bloomberg.

    Американские спецслужбы совершили ряд фатальных ошибок, которые закончились атакой на учебное заведение в конце февраля, передает Bloomberg.

    Несогласованность баз данных не позволила вовремя донести до командования критически важную информацию.

    Еще в 2019 году один из аналитиков указывал в неофициальной системе, что потенциальной целью Пентагона является образовательное учреждение. Однако из-за разобщенности ведомств эти сведения затерялись, и удар унес жизни 175 человек, среди которых 168 учениц. Ранения получили 95 пострадавших.

    Расследование инцидента началось в апреле на уровне Министерства обороны США. Сейчас процесс фактически заморожен после передачи дела Центральному командованию страны.

    Изначально американская администрация обвинила в атаке Вооруженные силы Ирана, не предоставив никаких доказательств. Позже на месте трагедии обнаружили обломки ракет с четкой маркировкой боеприпасов США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент заявил о непричастности Вашингтона к удару по школе в Минабе

    Половина Сената США потребовала от Пентагона объяснений по поводу гибели детей.

    Военные следователи ранее допустили ответственность американской армии за атаку на это учебное заведение.

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    28 июня 2026, 01:33 • Новости дня
    Центральное командование вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану
    Центральное командование вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удары по целям в Иране в ответ на атаку иранского дрона на танкер Kiku, заявило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «По приказу главнокомандующего 27 июня силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли дополнительные удары по ряду целей в Иране», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По данным CENTCOM, в субботу иранский беспилотник атаковал танкер Kiku под панамским флагом в Ормузском проливе. Судно перевозило свыше 2 млн баррелей нефти. При этом, как отмечается в сообщении командования, проход коммерческих судов через Ормузский пролив продолжается.

    Телеканал Press TV, что несколько снарядов попали в населенный пункт на острове Кешм. Удары также пришлись по вышке связи в районе иранского города Сирик.

    Fox News сообщает о завершении военной операции США по нанесению ударов по целям в Иране, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид сообщал, что американские военные нанесли удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива в ответ на атаку на коммерческий танкер.

    Военный эксперт Юрий Лямин предупреждал, что нарушения перемирия между Ираном и США могут регулярно повторяться.

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    28 июня 2026, 06:13 • Новости дня
    FP: Военная операция США в Иране оказалась исключительно контрпродуктивной

    Tекст: Антон Антонов

    Вместо того, чтобы обеспечить беспрепятственный поток энергоресурсов, вмешательство Вашингтона в конфликт на Ближнем Востоке лишь нарушило поставки, пишет Foreign Policy.

    Операция «Эпическая ярость» активизировала дискуссию о стратегической ценности американских военных баз на Ближнем Востоке, пишет Foreign Policy.

    Издание отмечает, что военное присутствие Вашингтона на Ближнем Востоке оказалось реализовано в «исключительно контрпродуктивном ключе».

    В ходе конфликта Иран нанес удары по меньшей мере по 20 военным объектам США в восьми странах. Это вызвало значительные разрушения и вынудило американских военнослужащих передислоцироваться в отели и офисные здания по всему региону.

    По мнению издания, «Эпическая ярость» спровоцировала «самый опасный сценарий нефтяного кризиса», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана. Иран ответил атаками по целям в регионе.

    В июне США подписали меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Комментарии (0)
    28 июня 2026, 04:30 • Новости дня
    ВМС КСИР заявили, что базы США на Ближнем Востоке ждет «ад»

    Press TV: В КСИР предрекли ад для баз США на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшие дни базы США на Ближнем Востоке ждет «ад», заявило руководство ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции.

    «Расплата американских баз в регионе – это отдельный вопрос», – приводит текст сообщения ВМС РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    В КСИР заявили, что американским военным предстоит «столкнуться с адом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли удары по целям в Иране, заявив, что отвечают на атаку иранского дрона против танкера Kiku в Ормузском проливе.

    Вашингтон пригрозил уничтожить Иран.

    Корпус стражей исламской революции в ответ атаковал связанные с США цели в Кувейте и Бахрейне.

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    28 июня 2026, 00:50 • Новости дня
    США атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива

    Журналист Равид: США нанесли удары по иранским целям в районе Ормуза

    США атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива в ответ на атаку на коммерческий танкер, сообщил корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.

    «Как заявил американский чиновник, военные США наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива в ответ на утреннюю атаку Ирана на коммерческий танкер», – пишет Равид в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе. Центральное командование вооруженных сил США подтвердило нанесение ответных ударов по иранским объектам.

    Вооруженные силы Ирана атаковали несколько мест дислокации американских военных на Ближнем Востоке в ответ на действия США.

    Военный эксперт Юрий Лямин отметил, что в будущем подобные эксцессы могут регулярно повторяться.

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    29 июня 2026, 10:17 • Новости дня
    США и Иран договорились немедленно прекратить взаимные удары
    США и Иран договорились немедленно прекратить взаимные удары
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон и Тегеран приостановили боевые действия для проведения на этой неделе консультаций в Катаре по вопросам безопасного судоходства.

    Представители Соединенных Штатов и Исламской республики договорились о временном прекращении взаимных атак, передает портал Axios.

    «Мы решили прекратить всю кинетическую активность», – заявил изданию высокопоставленный американский чиновник. Ожидается, что во вторник стороны проведут встречу в столице Катара для урегулирования разногласий вокруг Ормузского пролива.

    Перемирию, заключенному 11 дней назад, угрожали возобновившиеся удары и заявления президента США о готовности возобновить войну. По словам другого источника, пока участники конфликта отступают, чтобы суда могли свободно перемещаться во время продолжения технических консультаций. Американскую делегацию на них возглавит Ник Стюарт.

    Причиной эскалации стали разные трактовки меморандума, по которому Иран обязался обеспечить безопасный проход судов в обмен на снятие блокады со своих портов. Договоренность вице-президента США Вэнса о создании горячей линии связи с Корпусом стражей исламской революции пока не реализована. Из-за этого запланированные в Швейцарии переговоры по ядерной программе перенесли в Доху и посвятили проблеме судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Представители двух стран на встрече в Швейцарии договорились разработать механизм безопасного судоходства в Ормузском проливе.

    Для окончательного урегулирования спора стороны запланировали проведение новых переговоров в Катаре.

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    27 июня 2026, 12:40 • Новости дня
    МИД Ирана обвинил США в нарушении меморандума из-за авиаударов
    МИД Ирана обвинил США в нарушении меморандума из-за авиаударов
    @ Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Атаки США на Иран являются явным нарушением меморандума о взаимопонимании, заявляет МИД исламской республики.

    Внешнеполитическое ведомство страны выступило с резким осуждением действий Вашингтона, передает РИА «Новости». «Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран осуждает воздушные атаки террористической армии США по нескольким объектам на южном побережье Ирана вечером в пятницу, 26 июня 2026 года. Эти жестокие атаки… являются грубым нарушением… Устава ООН, а также явным нарушением первого пункта меморандума о взаимопонимании», – говорится в официальном заявлении.

    Ранее Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило факт нанесения ударов. Американские военные назвали это ответом на предполагаемую атаку коммерческого судна в Ормузском проливе. Местные издания сообщали о звуках мощных взрывов в районе портового города Сирик.

    Напомним, что 18 июня стороны дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Документ предусматривает снятие американской морской блокады и восстановление иранского судоходства. Кроме того, Тегеран обязался отказаться от создания ядерного оружия, ожидая взамен отмены санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана приняли решение перекрыть Ормузский пролив из-за невыполнения США обязательств по прекращению огня.

    Президент США Дональд Трамп заявил о согласии Тегерана на бессрочные ядерные инспекции.

    Ранее американский лидер предупредил о готовности возобновить бомбардировки при отказе выполнять условия договора.

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    27 июня 2026, 17:36 • Новости дня
    Лидер «Хезболлы» отверг мирное соглашение Израиля и Ливана

    «Хезболла» отказалась признавать вашингтонское соглашение между Ливаном и Израилем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шиитское движение «Хезболла» назвало подписанный в Вашингтоне документ о мирном урегулировании конфликта между Израилем и Ливаном позорным актом, означающим полную потерю государственного суверенитета.

    Лидер ливанского движения «Хезболла» Наим Касем публично отверг мирный договор между Израилем и Ливаном, передает РИА «Новости».

    Накануне представители двух государств при посредничестве американской стороны подписали в Вашингтоне рамочное соглашение, направленное на урегулирование военного конфликта.

    «Это соглашение не имеет никакой силы, должны выполняться положения ирано-американского меморандума о взаимопонимании. Рамочное соглашение, заключенное в Вашингтоне, – это унижение, позор и потеря суверенитета», – заявил Касем в эфире канала Al Manar.

    Глава движения подчеркнул крайнюю опасность пункта, увязывающего вывод израильских войск с разоружением «Хезболлы». По его словам, подобное требование пересекает все допустимые границы.

    Напомним, в ночь на 18 июня Иран и США дистанционно заключили меморандум о завершении противостояния, начавшегося 28 февраля. Документ регламентирует снятие американской морской блокады и восстановление иранского судоходства в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США, Израиля и Ливана официально утвердили рамочный документ по урегулированию конфликта.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил вывод войск с юга Ливана до полного разоружения шиитского движения.

    Генеральный секретарь организации Наим Касем категорически отверг возможность капитуляции перед израильской армией.

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