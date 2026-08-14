В России спроектировали огромный круизный лайнер для Арктики

ОСК представила проект экспедиционного судна для арктических круизов

Tекст: Мария Иванова

Разработчики презентовали концепт судна в рамках профильного форума в Архангельске, передает ТАСС.

«Арклайнер» спроектирован для эксплуатации в сложных ледовых условиях. Судно имеет ледовый класс ARC6, длину 163 метра и ширину 23,5 метра. Лайнер рассчитан на 292 пассажира, экипаж численностью 192 человека и автономность плавания до 35 суток», – рассказали в пресс-службе корпорации.

Весной и летом корабль сможет выполнять туристические рейсы из Мурманска к берегам Шпицбергена, Новой Земли, Норвегии и Исландии. Продолжительность таких туров составит от семи до 14 дней. Кроме того, разработчики предусмотрели маршруты из Рейкьявика к Гренландии и острову Ян-Майен.

Специалисты подчеркнули возможность использования судна на маршрутах Северного морского пути. Путешествия будут начинаться в Мурманске и завершаться на Камчатке или Аляске. В осенне-зимний период лайнер сможет отправляться к берегам Антарктиды и совершать экспедиции при переходах между полюсами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне представитель ОСК озвучил потребность в 60 новых грузовых судах для Северного морского пути.

В июне президент Владимир Путин поручил корпорации обеспечить бесперебойное создание ледоколов «Ленинград» и «Сталинград».

В прошлом году первый вице-премьер Денис Мантуров потребовал сдать девять строящихся круизных лайнеров за два года.