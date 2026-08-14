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В России спроектировали огромный круизный лайнер для Арктики
ОСК представила проект экспедиционного судна для арктических круизов
Перспективный лайнер ледового класса, рассчитанный на 292 пассажира, сможет совершать туристические рейсы по Северному морскому пути продолжительностью до 35 суток.
Разработчики презентовали концепт судна в рамках профильного форума в Архангельске, передает ТАСС.
«Арклайнер» спроектирован для эксплуатации в сложных ледовых условиях. Судно имеет ледовый класс ARC6, длину 163 метра и ширину 23,5 метра. Лайнер рассчитан на 292 пассажира, экипаж численностью 192 человека и автономность плавания до 35 суток», – рассказали в пресс-службе корпорации.
Весной и летом корабль сможет выполнять туристические рейсы из Мурманска к берегам Шпицбергена, Новой Земли, Норвегии и Исландии. Продолжительность таких туров составит от семи до 14 дней. Кроме того, разработчики предусмотрели маршруты из Рейкьявика к Гренландии и острову Ян-Майен.
Специалисты подчеркнули возможность использования судна на маршрутах Северного морского пути. Путешествия будут начинаться в Мурманске и завершаться на Камчатке или Аляске. В осенне-зимний период лайнер сможет отправляться к берегам Антарктиды и совершать экспедиции при переходах между полюсами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне представитель ОСК озвучил потребность в 60 новых грузовых судах для Северного морского пути.
В июне президент Владимир Путин поручил корпорации обеспечить бесперебойное создание ледоколов «Ленинград» и «Сталинград».
В прошлом году первый вице-премьер Денис Мантуров потребовал сдать девять строящихся круизных лайнеров за два года.