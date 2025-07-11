Мантуров поручил ОСК сдать девять круизных судов за два года

Tекст: Денис Тельманов

Российские верфи строят девять круизных судов, которые должны быть сданы в течение двух лет, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в видеообращении, передает ТАСС.

Все суда рассчитаны на перевозку от 140 пассажиров и предназначены для расширения навигации по водным артериям России, включая Азово-Черноморский бассейн, Каспийское, Балтийское и Белое моря, а также озеро Байкал.

Мантуров подчеркнул, что строительство круизных судов – ключевая часть программы обновления пассажирского флота страны. Он напомнил, что компетенции в сегменте судов смешанного плавания «река-море» начали восстанавливаться со строительства лайнера «Мустай Карим» на «Красном Сормово».

Также Мантуров поручил Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в течение трех лет после сдачи головного круизного лайнера проекта 00840 передать заказчику еще два аналогичных серийных судна. По словам вице-премьера, спуск на воду четырехпалубного лайнера «Николай Жарков» знаменует переход к завершающей стадии работ, и до конца года теплоход должен быть сдан в эксплуатацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страна обновляет флот и внедряет современные разработки в строительстве морских судов, а также расширяет высокотехнологичные мощности портов.

Президент Владимир Путин подчеркнул, что важнейшей задачей для судостроительной отрасли сейчас становится укрепление безопасности морских рубежей и развитие арктических ледоколов для круглогодичной навигации.

Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт, который заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2».