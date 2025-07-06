Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.32 комментария
Патрушев заявил о создании новой морской техники в России
Страна активно обновляет флот и внедряет современные разработки в строительстве морских судов, а также расширяет высокотехнологичные мощности портов, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в поздравлении с Днем работников морского и речного флота.
По его словам, Россия активно обновляет парк водного транспорта и внедряет современные решения в судостроении, передает ТАСС.
Патрушев добавил, что президент и правительство страны принимают меры для развития водного транспорта. Он подчеркнул: «Обновляется парк морских и речных судов, создается качественно новая конкурентоспособная морская техника, вводятся высокотехнологичные портовые мощности, модернизируются гидроузлы и судоремонтные предприятия, реализуется транзитный потенциал транспортных коридоров».
Также Патрушев заявил, что отечественные предприятия морского и речного транспорта успешно обеспечивают внутренние и международные перевозки, поддерживают развитие внешнеторговых связей и способствуют укреплению экономического потенциала страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев заявил, что на учениях НАТО отрабатываются сценарии захвата Калининградской области. Он также отметил явные признаки победы России в спецоперации на Украине. Патрушев обратил внимание на рост числа морских роботов НАТО в акватории Балтийского моря.