Патрушев сообщил о планах НАТО увеличить число морских роботов к 2035 году

Tекст: Евгения Караваева

Вашингтон и страны НАТО планируют к 2035 году в разы увеличить количество морских роботизированных комплексов, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании по вопросам развития производства морских робототехнических комплексов.

Патрушев подчеркнул, что альянс собирается применять МРТК не только для противоминной, противолодочной и противовоздушной обороны, но и для защиты портов, морских коммуникаций, подводной инфраструктуры, а также для ведения разведки, радиоэлектронной борьбы и выполнения боевых операций на море.

Он отметил, что за рубежом активно разрабатывают вооружение для таких комплексов с применением технологий искусственного интеллекта, сенсорных систем и современной элементной базы. В НАТО уже формируются специализированные подразделения морских робототехнических комплексов, которые отрабатывают как самостоятельное выполнение боевых задач вдали от баз, так и совместные действия с кораблями и авиацией, включая беспилотную.

Патрушев указал, что сейчас производство таких систем – одна из самых актуальных тем, о чем свидетельствуют исследования мирового рынка: более 50 компаний заняты созданием автономных и телеуправляемых подводных аппаратов и безэкипажных катеров, причем половина из них находится в США.

Он добавил, что основной причиной развития этого направления является значительный потенциал комплексов для повышения эффективности военных операций и морской безопасности. Как пример Патрушев выделил боевое применение безэкипажных катеров в ходе спецоперации на Украине. На совещании с участием представителей предприятий и профильных министерств обсуждались меры по созданию отечественных технологий для морских роботов, включая системы связи, навигации и управления. Развитие морских робототехнических комплексов признано одним из ключевых направлений развития флота.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Николай Патрушев выразил обеспокоенность ростом военных угроз в Балтийском регионе из-за милитаризации Европы. Российские специалисты планируют провести в апреле испытания беспилотника «Фортуна-Т» для противодействия украинским безэкипажным катерам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России нет проблем с Финляндией или Швецией, однако Москва предпримет ответные меры при размещении военной инфраструктуры НАТО.