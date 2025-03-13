Патрушев сообщил об усилении военных угроз на Балтике из-за милитаризации Европы и НАТО

Tекст: Елизавета Шишкова

Николай Патрушев, помощник президента РФ и председатель Морской коллегии, выразил обеспокоенность по поводу возможного увеличения военных угроз в Балтийском регионе. Он отметил, что недавний саммит Евросоюза принял решение о масштабной милитаризации Европы, что может привести к усилению напряженности, сообщает ТАСС.

По его словам, европейские военно-морские силы альянса целенаправленно разжигают региональную напряженность, что может угрожать российской портовой инфраструктуре и свободе судоходства.

Патрушев заявил, что инициатором обострения ситуации на Балтике является Лондон. Великобритания, по его мнению, заинтересована в срыве шагов по нормализации отношений между Россией и США, а также переговоров по Украине. Патрушев также отметил, что европейское крыло НАТО продолжает политику блокирования России на Балтике, не стремясь к восстановлению диалога между Москвой и Вашингтоном.

В интервью журналу «Национальная оборона» Патрушев подчеркнул, что вероятность усиления угроз остается высокой. Он указал, что военно-морские силы европейских стран альянса могут целенаправленно провоцировать ухудшение обстановки, ставя под удар суверенитет и стратегические интересы России в регионе.

Ранее сообщалось, что Дания и Финляндия решили подписать соглашение о расширении военного сотрудничества, делая акцент на Балтийский регион и освоение истребителей F-35.