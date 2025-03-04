Дания и Финляндия усилили военное сотрудничество в Балтийском регионе

Дания и Финляндия решили укрепить военное сотрудничество в Балтийском регионе в учебных миссиях НАТО

Tекст: Вера Басилая

Дания и Финляндия договорились о значительном укреплении военного сотрудничества, включая освоение и использование истребителей F-35 и участие в учебных миссиях НАТО. Министры обороны двух стран Троэльс Лунд Поульсен и Антти Хяккянен, сделали соответствующее заявление после визита датского министра в Финляндию, передает ТАСС.

Поульсен отметил, что сотрудничество будет укреплено по ряду направлений, включая Балтийское море, совместные операции в рамках НАТО и северное оборонное сотрудничество. Он выразил надежду на извлечение пользы из опыта друг друга в ходе совместных учений.

В рамках сотрудничества страны будут развивать взаимодействие по самолетам F-35, включая обучение, предоставление персонала и тренировки в условиях северного климата. Помимо этого, было подписано соглашение о сотрудничестве в военной области.

Ранее датская разведка ранее предупредила о возможном нападении России на НАТО.

Напомним, страны НАТО создали миссию Navy Policing для усиления безопасности на Балтике.

Совет безопасности России сообщил о разработке странами НАТО доктринальных документов для проведения операций на морском дне, рассматривая его как новую среду для противоборства.