Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.0 комментариев
Совбез: НАТО разрабатывает доктрины для подводных операций
Совет безопасности России сообщил о разработке странами НАТО доктринальных документов для проведения операций на морском дне, рассматривая его как новую среду для противоборства.
Страны НАТО начали разработку доктринальных документов для проведения операций на морском дне, передает ТАСС. Эта новая среда рассматривается Североатлантическим альянсом наравне с сушей, воздухом, морем, космосом и киберпространством. В пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ отмечают, что это серьезное направление, требующее внимания.
Совет безопасности, в свою очередь, рекомендовал усилить мониторинг действий иностранных государств, которые способны формировать угрозы для подводной и портовой инфраструктуры России. Помимо этого, было предложено повысить эффективность защиты портов страны от потенциальных атак. Это решение направлено на нейтрализацию возможных угроз и обеспечение безопасности жизненно важных объектов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, датская разведка предупредила о возможном нападении России на НАТО. Страны НАТО создали миссию Navy Policing для усиления безопасности на Балтике . В Эстонии заявили о готовности военно-морских сил защищать инфраструктуру Балтики.