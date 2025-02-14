В Эстонии заявили о готовности ВМС защищать инфраструктуру Балтики

В Эстонии разрешили ВМС использовать силу против угроз инфраструктуре Балтики

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военно-морской флот Эстонии будет применять меры против судов, представляющих угрозу инфраструктуре Балтийского моря, включая действия в международных водах, сообщает РИА «Новости». Такое заявление сделал заместитель командующего ВМС Эстонии Йохан-Элиас Сельямаа. Он подчеркнул, что если суда намереваются повредить критически важные объекты, Эстония будет вынуждена вмешаться.

Ранее телерадиокомпания ERR сообщила, что парламентская комиссия Эстонии поддержала изменения в законодательстве. Эти поправки позволят военным реагировать на угрозы с применением силы в исключительной экономической зоне страны. Нововведения предусматривают усиление защиты морской инфраструктуры в регионе.

Сельямаа отметил, что действия Эстонии будут распространяться не только на территориальные воды, но и на международные.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО в начале февраля создали миссию Navy Policing в Балтийском море для контроля за судоходством и борьбы с теневым флотом. Согласно новым законам, принятым 8 февраля, предполагается, что теневой флот в Балтийском море будут задерживать для проверки. МИД России заявил о решительных мерах по защите российских интересов в Балтийском море в ответ на действия НАТО.