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МИД заявил о мерах по защите интересов в Балтийском море
Москва намерена обеспечить надежную защиту своих интересов в Балтийском регионе, несмотря на действия НАТО, стремящегося преобразовать Балтийское море в свое «внутреннее озеро», заявил представитель МИД Артем Студенников.
По его словам, Россия не допустит превращения Балтики в «внутреннее озеро» НАТО, передает РИА «Новости».
Дипломат заявил, что подобные инциденты, как повреждение подводных кабелей, не уникальны для районов с интенсивным судоходством и зачастую случаются из-за плохих погодных условий или ошибок экипажей судов.
Однако, подчеркнул он, виновные часто назначаются без должного расследования на фоне антирусской истерии на Западе.
Студенников отметил, что обвинения в адрес России возникают без доказательств, что служит для усиления русофобских настроений и оправдания деградации экономического положения в западных странах.
Ранее Студенников заявлял, что Москва готова предпринять военно-технические меры в ответ на усиление военного сотрудничества США с Финляндией и Швецией на севере Европы.