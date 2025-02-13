Tекст: Александра Юдина

По его словам, Россия не допустит превращения Балтики в «внутреннее озеро» НАТО, передает РИА «Новости».

Дипломат заявил, что подобные инциденты, как повреждение подводных кабелей, не уникальны для районов с интенсивным судоходством и зачастую случаются из-за плохих погодных условий или ошибок экипажей судов.

Однако, подчеркнул он, виновные часто назначаются без должного расследования на фоне антирусской истерии на Западе.

Студенников отметил, что обвинения в адрес России возникают без доказательств, что служит для усиления русофобских настроений и оправдания деградации экономического положения в западных странах.

Ранее Студенников заявлял, что Москва готова предпринять военно-технические меры в ответ на усиление военного сотрудничества США с Финляндией и Швецией на севере Европы.

